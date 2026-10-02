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El último adiós a Ricardo Soulé: el velatorio será en Quilmes este viernes y sábado

La familia del fundador de Vox Dei abrió las puertas de la Casa de las Culturas para que sus seguidores puedan despedirlo en el lugar donde todo comenzó para la banda

Dónde será la despedida del músico
La familia de Ricardo Soulé informó dónde será la despedida del músico
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Los restos de Ricardo Soulé serán velados este viernes y sábado en la Casa de las Culturas de Quilmes, la ciudad que lo vio nacer y donde forjó su carrera como uno de los fundadores del rock argentino.

Según informó la cuenta oficial del músico en Instagram, la capilla ardiente estará abierta el viernes desde las 20 hasta la 1 de la madrugada, y el sábado, desde las 7 hasta las 11 de la mañana. El lugar elegido es la Casa de las Culturas, ubicada en el Pasaje Papa Francisco (ex Rivadavia) 383, Quilmes Centro. “Los invitamos a rendirle un hermoso y respetuoso homenaje”, convocó la familia a través de las redes.

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La muerte llegó semanas después de que el músico anunciara un receso por salud

Soulé murió este viernes a los 76 años, tras permanecer internado en un sanatorio de Quilmes. Sus hijos fueron quienes comunicaron la noticia: “Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, expresaron en la cuenta oficial del artista. “Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia”, agregaron.

La partida se produjo pocas semanas después de que el propio músico hiciera público su estado. El 11 de septiembre, Soulé había anunciado en sus redes un retiro temporal de los escenarios para afrontar un tratamiento junto a su familia. El último posteo publicado antes de su muerte —ya por sus familiares— aludía a un verso de su canción “Ritmo & Blues con Armónica”: “Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez”.

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Vox Dei años 70 portada
La formación clásica de Vox Dei: Willy Quiroga, Ricardo Soulé y Rubén Basoalto (Crédito: archivo personal VAP)

Nació en Quilmes y convirtió el rock en lengua propia

Héctor Ricardo Soulé nació el 15 de marzo de 1950 en Quilmes. En 1967, junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy, formó el grupo Mach 4, que dos años más tarde adoptaría el nombre de Vox Dei. Según cuenta la historia del rock nacional, un encuentro casual con Luis Alberto Spinetta fue el que los impulsó a dejar el inglés y componer en castellano.

Con Vox Dei, Soulé aportó guitarra, voz, violín y una mirada compositiva que abordó el paso del tiempo, la fe, la muerte y los vínculos humanos. En 1970, el álbum debut de la banda —Caliente, editado por el sello Mandioca— incluyó “Presente (El momento en que estás)”, que se convertiría en una de las canciones más versionadas del rock argentino. El propio Soulé contó que la escribió a los 17 años, mientras estudiaba en el Nacional de Quilmes, inspirado en una ruptura con quien después se convertiría en su esposa.

La Biblia, el disco conceptual que creció con los años

En 1971, Vox Dei presentó el trabajo que definiría buena parte de su legado: La Biblia. El álbum propuso una lectura musical del Antiguo y el Nuevo Testamento, con canciones como “Génesis” y “Libros sapienciales”. Antes de su lanzamiento, la banda llevó las letras a la Curia para su evaluación. Según recordó el músico, monseñor Giacelli le dijo: “A mí me hubiera costado tres horas explicar quién es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste”.

Ricardo Soule vox dei
La despedida a Ricardo Soulé

Soulé reconoció años después que no imaginó el alcance de aquella obra: “No pensé que La Biblia iba a tener la trascendencia que hoy tiene”, señaló al cumplirse medio siglo de su publicación. La primera interpretación completa en vivo de “Apocalipsis” —sección que no pudo registrarse en el disco original por la desaparición temporal de las cintas— llegó en 1986 en el Teatro Ópera. En 1997, Soulé presentó la obra con la orquestación original frente a la Catedral de La Plata, con invitados como Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

Ciudadano ilustre de Quilmes, también fue docente de violín

Tras dejar Vox Dei en 1974, Soulé desarrolló una carrera solista con álbumes como Vuelta a casa, Romances de gesta y Vulgata, entre otros. También encabezó el proyecto Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada, junto a su hijo Gabriel. En Quilmes recibió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre y ejerció como docente de violín hasta los últimos años de su actividad pública.

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