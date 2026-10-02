Crimen y Justicia

Video: el asesinato a sangre fría en la Villa Zavaleta cometido por el acusado de violar a un nene

Cristhian Gabriel Colman Colman fue capturado por la Policía de la Ciudad mientras trabajaba como albañil en una obra en Castelar luego de que un nuevo juez reactivara la doble causa en su contra por delitos aberrantes

Video: el crimen de Ricardo Colman Ramírez y la captura del acusado más de un año después

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Cristhian Gabriel Colman Colman, albañil de oficio, fue arrestado la semana pasada mientras trabajaba en una obra en la zona de Castelar. Los detectives de la división Homicidios de la Policía de la Ciudad corrió a los gritos para derribarlo, mientras uno de ellos filmaba la secuencia, con un video que ilustra esta nota. El ímpetu, tal vez, tenía un motivo: Colman Colman, de 31 años, nacido en Paraguay, era buscado por dos delitos, con una de las fichas más monstruosas de la historia criminal reciente.

El nuevo juez José Guerrero, reciente titular del Juzgado Criminal de Instrucción N°1 y parte de la nueva camada de magistrados que ingresaron al palacio de la calle Talcahuano, revivió la causa en su contra tras jurar en el cargo y asumir en el escritorio. Colman Colman era buscado, primero, por matar a un conocido de un tiro en la nuca frente a una cámara de seguridad. El video del crimen también ilustra esta nota.

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El homicidio ocurrió el 30 de agosto de 2025 frente a una ferretería en la villa Zavaleta de la zona de Barracas. La víctima fue identificada como Ricardo de Jesús Colman Ramírez, sin parentesco con el acusado. Según la acusación, lo baleó tras una pelea mientras compartían un asado y se fue a pie, para perderse de vista en la noche en un pasillo del asentamiento. El arma empleada en el crimen jamás se encontró.

La segunda imputación en su contra es igual de macabra: violar a un chico de su familia, de doce años de edad, mientras se encontraba a cargo del menor y sus hermanos. El relato de uno de los abusos, cometido sobre un colchón en una casa de la zona de Villa Madero, revela un sufrimiento inaudito.

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Colman Colman tras su arresto en Castelar

Así, el juez Guerrero procesó con prisión preventiva a Colman Colman y le impuso un embargo de $51 millones. Entre las pruebas para acusarlo se encuentran los videos del crimen, una serie de escuchas, relatos de testigos que compartieron el asado aquella noche, informes de teléfonos. Con respecto al abuso, fueron instrumentales para la imputación la declaración del padre del chico, así como un reporte del Cuerpo Médico Forense.

El relato de la víctima de abuso fue considerado creíble. Seis psicólogas oficiales que asistieron al chico constataron que, “durante el relato, el joven evidenció signos de angustia genuina compatibles con la vivencia de un evento traumático, manteniendo coherencia en la exposición de las situaciones padecidas”, aseveraron, en un reporte adjunto en el procesamiento del juez Guerrero.

Tras su arresto, Colman Colman, sorprendentemente, habló ante el juez en su indagatoria. Allí, dijo: “Voy a declarar. Respecto del hecho (el presunto abuso sexual) es mentira lo que dicen. Por otro lado, respecto del hecho del homicidio quiero decir que fue sin querer, fue sin intención. El dueño del local estaba ahí conmigo. No voy a contestar preguntas”.

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