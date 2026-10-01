Crimen y Justicia

Balearon a un hombre en Rosario durante la final del Mundial y ahora quedaron detenidos con prisión preventiva

El ataque ocurrió el 19 de julio, alrededor de las 19.20, en la esquina de Esquivel y Casiano Casas, cuando un grupo que festejaba en la calle recibió al menos tres disparos de un arma de fuego disparada desde un Volkswagen Up, y dejó a una persona con fractura desplazada de fémur

La Policía de Investigaciones secuestró 9 gramos de brolamfetamina distribuidos en seis envoltorios durante un allanamiento en el Fonavi de Cavia al 1700, en Rosario
La Policía de Investigaciones secuestró 9 gramos de brolamfetamina distribuidos en seis envoltorios durante un allanamiento en el Fonavi de Cavia al 1700, en Rosario
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El 19 de julio, mientras decenas de personas salieron a la calle tras el subcampeonato de la Selección en el Mundial, un grupo armado irrumpió en una esquina del barrio Parque Casas, en la zona norte de Rosario, y disparó al menos tres veces sobre los presentes. Un hombre quedó con una bala alojada en la pierna izquierda y una fractura desplazada de fémur. Lo que siguió fue una investigación que terminó con dos imputados, un año de prisión preventiva y el secuestro de una droga sintética que hasta ahora circula muy poco en el país.

Uriel Cabrera (21) y Joaquín Rivero (21), presuntamente ligados a una gavilla narco, fueron detenidos el 23 de septiembre durante allanamientos simultáneos en dos domicilios de la ciudad. Según informó el medio regional Rosario3, la fiscal Marina Vigo les atribuyó los delitos de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil, en carácter de coautores. El juez Federico Rébola les dictó un año de prisión preventiva, con vencimiento el 30 de septiembre de 2027.

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El hecho no fue espontáneo. Según la acusación, todo comenzó cerca de las 19.20 de ese día cuando Rivero y un menor de edad realizaron maniobras con un vehículo frente al grupo que celebraba en la esquina de Esquivel y Casiano Casas. La situación generó malestar entre los presentes. Antes de irse, los dos advirtieron que volverían. Y cumplieron.

Unos quince minutos después, Cabrera llegó al lugar al volante de un Volkswagen Up con el menor de acompañante y Rivero junto a un cuarto individuo —aún prófugo— en el asiento trasero. Al acercarse al grupo, sacó un arma por la ventanilla y disparó al menos tres veces. Una de las balas impactó en la pierna izquierda de la víctima. Los agresores escaparon por la calle Esquivel en dirección sur-norte. La víctima fue asistida por sus familiares y trasladada de urgencia a un centro de salud, donde fue operada.

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Los arrestos se concretaron semanas más tarde, el 23 de septiembre, con procedimientos en Superí al 1800 —domicilio de Cabrera— y en el Fonavi de Cavia al 1700, donde residía Rivero. Fue precisamente en ese segundo operativo donde la Policía de Investigaciones encontró seis bolsitas con una sustancia en polvo de color amarillo. La prueba preliminar de identificación determinó que se trataba de brolamfetamina, también conocida como DOB, una droga sintética de escasa circulación en Argentina hasta el momento.

Rivero tenía 9 gramos de esa sustancia distribuidos en seis envoltorios. A raíz de eso, la fiscal Vigo también le imputó tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Para sostener esa calificación, la acusación se apoyó en el fraccionamiento del material, los elementos secuestrados durante el allanamiento, informes policiales y testimonios que vinculan a Rivero con el narcomenudeo.

Imputaron a dos “soldaditos” en Rosario

Soldaditos mataron a una mujer en rosario
El hecho sucedió en una casa ubicada en Pozos al 2400 en la zona norte de Rosario

Dos presuntos soldaditos fueron imputados este miércoles en Rosario por haber matado a tiros a una mujer de 51 años el pasado 26 de abril en el barrio Nuevo Alberdi, en la zona norte de la ciudad. Los fiscales a cargo de la acusación afirmaron que Facundo Ezequiel Ojeda (22) y Ulises Ariel Peralta (18) fueron a buscar a un delincuente que había robado un ladrillo de droga de un búnker y, como no lo encontraron, ejecutaron a tiros a su madre, Mirta Graciela Safaroni.

Según la acusación, Mirta, al escuchar los gritos, se asomó por una de las ventanas que da a la calle. Fue en ese momento cuando Ojeda y Peralta advirtieron el movimiento de una sombra y abrieron fuego con una pistola calibre 9 milímetros. Uno de los disparos impactó en el abdomen de la mujer, que murió de manera instantánea a raíz de una hemorragia masiva.

Antes del crimen, de acuerdo con la teoría del caso, Mirta ya había sido intimidada por la presunta estructura que integraban Ojeda y Peralta para que abandonara su hogar. El objetivo era apoderarse del inmueble para instalar allí un búnker de venta de drogas.

Si bien los dos jóvenes fueron imputados como presuntos coautores, distintas declaraciones afirmaron que fue Peralta el que jaló el gatillo y Ojeda sirvió de chofer. El juez Santana dio por formalizada la audiencia y ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos.

En paralelo, Peralta y Ojeda también fueron imputados por amenazas contra otra mujer. Según indicó la fiscal Vergili, el pasado 20 de septiembre Peralta llamó desde un número privado al celular de la víctima para amenazarla, mientras que Ojeda la intimidó personalmente. Luego, ambos se presentaron en la casa de la joven y, desde el exterior, le hicieron señas con las que le indicaban que iban a matarla. A raíz de ese episodio, los dos fueron aprehendidos.

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