Crimen y Justicia

Caso Loan Peña: la Justicia analiza drenar dos lagunas que ya fueron rastrilladas durante la búsqueda del menor

La jueza Cristina Pozzer Penzo confirmó a Infobae que la investigación continúa y que ahora los técnicos deberán determinar si la medida es viable. Los detalles

Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024
Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024
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A más de dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia analiza avanzar con nuevas medidas de búsqueda en dos lagunas de 9 de Julio, Corrientes, que ya habían sido rastrilladas durante la investigación.

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, confirmó a Infobae que hizo lugar a un pedido de la querella para evaluar nuevas diligencias en esos cuerpos de agua, aunque aclaró que el drenaje todavía no fue dispuesto y que primero deberán expedirse los especialistas.

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“Continuamos la investigación y los pedidos de la querella. Ahora los técnicos deberán opinar”, explicó la magistrada a este medio.

Pozzer Penzo señaló además que entre las medidas bajo análisis se encuentra la búsqueda de sedimentos del lecho de las lagunas, otra de las alternativas con las que se intentará profundizar la investigación sobre el paradero del niño.

Caso Loan: jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo
La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo

El pedido fue impulsado por la querella que representa a la familia de Loan y apunta específicamente a las lagunas identificadas como N° 1 y N° 4, según explicó públicamente la abogada María Belén Russo Cornara.

“Lo que se solicitó al Juzgado Federal de Goya, a la jueza Cristina Pozzer Penzo, es que se haga el drenado de las lagunas uno y cuatro en específico”, señaló la letrada en declaraciones al canal NG Federal reproducidas por el medio correntino El Litoral.

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La abogada aclaró que esos sectores ya habían sido inspeccionados, aunque hasta ahora no se llegó a vaciar los cuerpos de agua. “Esto, en realidad, ya se hizo con los rastrillajes en las lagunas, pero por distintas cuestiones no se hizo el drenaje”, explicó.

La medida, sin embargo, no fue concedida en forma definitiva. Russo Cornara precisó que el planteo fue admitido parcialmente y que ahora deberá determinarse si las diligencias solicitadas pueden efectivamente realizarse.

Somos María y José y estamos buscando a nuestro niño", el mensaje de los papás de Loan
María y José Peña, los papás de Loan

En ese sentido, explicó que el planteo fue remitido al Comando Unificado Corrientes (CUC) para que analice la viabilidad de las medidas. El objetivo, señaló, es poder descartar que haya quedado algún elemento vinculado con Loan en esos lugares.

La complejidad de un eventual drenaje no es menor. De acuerdo con El Litoral, se trata de una diligencia que puede generar impacto hidráulico y ecológico, una de las razones por las que no se concretó durante los más de dos años que lleva la investigación.

Para la querella, avanzar sobre esos sectores permitiría completar medidas que quedaron pendientes durante los primeros operativos. “Necesitamos agotar todas las vías que nos puedan indicar qué pasó con Loan y dónde está”, sostuvo Russo Cornara.

María Belén Russo Cornara
María Belén Russo Cornara, la abogada de los Peña

El análisis de los sedimentos

Entre las alternativas mencionadas aparece también el denominado ADN ambiental, relacionado precisamente con el análisis del agua y los sedimentos de las lagunas.

Russo Cornara explicó que esta herramienta permite buscar material biológico que puede permanecer en el ambiente con el paso del tiempo, tanto en el agua como en los sedimentos.

Este punto coincide con lo señalado por Pozzer Penzo a Infobae, quien indicó que se busca trabajar sobre los sedimentos del lecho de las lagunas.

Por ahora, entonces, no existe una orden para comenzar a drenar los dos cuerpos de agua. El paso dispuesto por el juzgado consiste en determinar técnicamente si las medidas solicitadas por la familia son posibles antes de avanzar con nuevos procedimientos.

Juicio Loan Peña - Corrientes
El juico se retoma el próximo 7 de octubre

Las diligencias forman parte de la investigación que continúa abierta para determinar qué ocurrió con Loan y dónde está, en paralelo al juicio oral que se desarrolla en Corrientes por su sustracción y ocultamiento.

Loan tenía 5 años cuando fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

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