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Gran jugada de Flores y puntinazo: así fue el primer gol del Flaco López en la selección argentina

El juvenil de Boca Juniors se lució en lo diez minutos que jugó y fue la llave del primer gol del delantero ex Lanús, que cerró el triunfo por 4 a 0 ante Bolivia

Imágenes del partido de fútbol entre las selecciones de Argentina y Bolivia, en las que se observa la jugada y la anotación del cuarto gol argentino en el minuto 85. La transmisión muestra el avance en el campo de juego, la definición dentro del área, la celebración entre los jugadores de la albiceleste tras fijar el marcador 4-0 y la reacción del equipo rival.
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El duelo ya estaba definido en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero llegó el cuarto tanto en el partido amistoso entre Argentina y Bolivia, el primer encuentro de la Albiceleste luego del Mundial 2026. Fue el corolario de un triunfo con autoridad del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El conjunto albiceleste vencía 3-0 con las conversiones de Lautaro Martínez, Nico Paz y Cristian “Cuti” Romero. En el final ingresó Leonel Flores, quien mostró su estirpe de potrero. Mostró su habilidad en los diez minutos que estuvo en la cancha cordobesa.

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A falta de cuatro minutos para el final, el juvenil de Boca Juniors dejó un hombre en el camino en el campo argentino, gambeteó a otro, aunque dentro del área perdió el balón. Ante el despeje fallido y un rebote, José Manuel López lo capturó y de putín lo colocó abajo y al lado del palo. Fue el primer tanto del Flaco con la casaca albiceleste luego de ocho cotejos.

Luego del partido, López, de 25 años, reconoció que “salió en el final. Tuve un poco de suerte y contento con el primer gol. Nunca imaginé jugar en la selección y marcar un gol”.

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El ex delantero de Lanús destacó que “es un orgullo representar a la selección. Nunca lo soñé y hoy la vida me dio este regalo”. El tanto tuvo dedicatoria especial: “Para mi vieja, que siempre está, donde sea”.

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba

También se refirió al retiro de Lionel Messi: “Lo pude tener poco tiempo y lo disfruté al máximo. Hay que acompañarlo y no debe ser fácil para él. Todos los argentinos queremos que sea eterno. Es muy difícil lo que se viene, pero feliz por todo lo que nos dio. Estamos agradecidos porque nunca bajó los brazos”.

“El Mundial de 2022 lo viví como un hincha y haciendo cuentas no pensé que iba a jugar con nuestro ídolo. Soy un agradecido a la vida. Dejó en lo más alto a Argentina”, confió el punta del Palmeiras, que tuvo su debut mundialista este año.

Al ser consultado por la posible continuidad de Scaloni en el cargo de DT, manifestó que “estoy muy contento con lo que se viene y ojalá que puedan seguir. Por cómo nos tratan a nosotros y trabajan no hay nadie mejor”.

Argentina logró un triunfo con autoridad. Controló las acciones desde el inicio del encuentro y minimizó a Bolivia. Los goles llegaron por decantación de su juego, que fue superior a su rival. Nuevamente se vio el manejo de la pelota del conjunto conducido por Scaloni.

Esta fecha FIFA extra large es la primera actividad de la Selección luego del Mundial 2026, en el que perdió la final 1-0 ante España. Los jugadores que disputaron el certamen ecuménico se volvieron a ver y se juntaron con otros jóvenes a los que Scaloni busca promover.

El segundo amistoso de la selección argentina será el sábado ante Burkina Faso, en el Monumental desde las 21.00. En el mismo recinto, pero a las 20:00, el martes 6 se llevará a cabo el cotejo ante Benín, con la despedida a Lionel Messi del combinado nacional.

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