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Wanda Nara acusó a Maxi López de pasarle chats privados y él la confrontó: “¿Todavía le creemos?”

El exfutbolista respondió a la versión sobre los mensajes del grupo de MasterChef Celebrity y sugirió que la conductora aprovecha el inicio de su programa

El exfutbolista señaló que la confesión forma parte de una estrategia habitual de la conductora para generar contenido en los medios (Video: Cortá por Lozano, Telefe)
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Wanda Nara reveló en la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) que, durante la edición anterior del reality, Maxi López le enviaba capturas del chat privado de los participantes cada vez que alguien hablaba mal de ella. La confesión se produjo en pleno estudio y generó sorpresa entre los presentes, además de una respuesta inmediata del exfutbolista, quien decidió desmentirla públicamente en las horas siguientes.

La conductora hizo la revelación durante una charla con el nuevo grupo de cocineros que integra el certamen. “El año pasado mi ex me mandaba los screenshots cuando hablaban mal de mí”, contó, y aclaró de inmediato por qué guardó silencio durante toda la competencia anterior: “Lo puedo contar porque ya terminó el programa”. La presentadora remarcó que optó por no exponer la situación mientras duraba el reality para no comprometer a su ex frente al resto del elenco: “No dije nada durante la competencia, lo cuento ahora”.

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La confesión despertó reacciones inmediatas entre los participantes presentes en el estudio. Pablo Giralt, relator y actual competidor del ciclo, lanzó un comentario irónico sobre la discreción que había mantenido Wanda durante meses: “Ah, una tumba vos”. La conductora, lejos de incomodarse, le siguió el juego y hasta sugirió que otro de los cocineros podría replicar la maniobra de su ex. “Lo cuento ahora para ver si Grego quiere sumar puntos, puede mandarme los screenshots”, bromeó, en referencia a Grego Rossello.

La conductora aseguró que su exmarido le alertaba sobre críticas de otros concursantes en la edición pasada, pero explicó que prefirió callarlo hasta que la competencia llegara a su final (Video: Lape Club Social, América TV)

La versión generó repercusión inmediata en los medios y llegó hasta Maxi López, quien fue consultado al respecto durante un móvil para Cortá por Lozano (Telefe). El exfutbolista, que compartió elenco con las panelistas Evangelina Anderson y Marixa Balli en aquella edición, decidió apelar al humor para responderle a su expareja y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “¿Todavía le creemos?”.

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El exfutbolista de River Plate y FC Barcelona fundamentó su descargo al señalar que la confesión de Wanda formaría parte de una estrategia habitual de la conductora para generar contenido durante el desarrollo del certamen. “Empezó el shows. Estos seis meses son de ella, todos los días va a traer alguna cosa nueva. Ustedes ya la conocen”, sostuvo el exjugador, quien en la actualidad se desempeña como analista de la Selección Nacional en un rol que, según trascendió, llegó de la mano de gestiones de la propia Nara.

En el estudio de Cortá por Lozano, la respuesta de López generó carcajadas inmediatas entre la conductora y sus panelistas. La propia Vero Lozano y su equipo remarcaron el tono distendido con el que el exfutbolista manejó la polémica, al punto de cerrar el segmento con la frase “no más palabras, señor juez”, en alusión a la contundencia de la chicana lanzada por López hacia su ex, a modo de respuesta.

Wanda Nara y Maxi López con delantales blancos de Masterchef en una cocina. Wanda lleva un pañuelo azul y Maxi una bandana. Otra mujer al fondo
La relación actual entre Wanda Nara y Maxi López atraviesa un periodo de cordialidad tras un historial de diez años de disputas mediáticas (Captura de video)

El cruce se da en un contexto en el que ambos mantienen un vínculo cordial tras casi una década de conflictos públicos que incluyeron denuncias cruzadas y disputas mediáticas de alto perfil. La participación de Maxi López en la edición anterior de MasterChef Celebrity había sido, en ese sentido, uno de los primeros gestos públicos de acercamiento entre la expareja, algo que quedó reflejado nuevamente en el tono de la respuesta que el exfutbolista le dio a la conductora.

Mientras la polémica por los supuestos mensajes privados continúa generando repercusión en los medios, la nueva temporada de MasterChef Celebrity avanza con otros conflictos entre los participantes. Entre ellos, se destacó la tensión entre la Negra Vernaci y la China Ansa, quienes debieron cocinar en pareja durante el primer episodio del certamen y protagonizaron un cruce por las diferencias en la elaboración de un plato en conjunto.

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