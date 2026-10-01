El salario mínimo de Cuba y la aritmética de una crisis: cuatro dólares frente a una canasta básica de casi treinta sueldos

El salario mínimo mensual en Cuba cayó a un equivalente de 4,28 dólares en el mercado informal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El salario mínimo mensual en Cuba equivalía el miércoles de septiembre al rededor de 4,28 dólares en el mercado informal, donde la cotización llegó a 750 pesos cubanos por unidad de la divisa estadounidense. La pérdida de valor del peso dejó el ingreso de 3,210 CUP lejos del costo de los alimentos, medicamentos, transporte y otros bienes necesarios para una familia.

La economía cubana acumuló una contracción del producto interno bruto superior al 15% entre 2020 y 2025. Durante el primer semestre de 2026, el déficit llegó a 35,016 millones de CUP (USD 47 millones), frente a 7,700 millones (USD 10,3 millones) en el mismo período de 2025, de acuerdo con el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana.

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La inflación alcanzó 12,24% en los primeros seis meses de 2026, frente al 8,26% de un año antes, mientras que la tasa interanual llegó a 18,27%. El estudio también indicó que el mercado informal concentra la mayor parte de las operaciones cambiarias y que el tipo de cambio acumuló una depreciación de 39,1% durante ese semestre.

El dólar aumentó 10 pesos en una jornada y se ubicó en 750 pesos cubanos, mientras que el euro cotizó a 850 pesos. La tasa representativa difundida por El Toque registró siete jornadas consecutivas de depreciación de la moneda nacional frente al dólar.

La canasta básica integral mensual requiere un presupuesto equivalente a casi 30 salarios mínimos.

La publicación señaló: “En lo que va de septiembre, la tasa ha escalado 80 pesos respecto al cierre de agosto, cuando se situaba en 675 CUP por dólar, lo que representa un deterioro del 10,4% en apenas un mes”.

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El aumento salarial frente a la depreciación del peso

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elevó en julio el salario mínimo de 2,100 a 3,210 pesos mediante la Resolución 14/2026, con vigencia para los pagos realizados desde agosto. El incremento nominal fue de cerca de 53%, pero el avance del dólar redujo rápidamente su alcance en el mercado informal.

Al valor actual de la divisa, esos 3,210 CUP representan también 3,78 euros mensuales. El alza de los precios, la parálisis económica y la escasez de bienes y servicios impiden que el aumento salarial se traduzca en una mejora equivalente del poder adquisitivo de quienes dependen de ese ingreso.

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El sector privado ya aporta 29% de los ingresos tributarios y ayuda a aliviar el desabastecimiento, aunque sus precios permanecen fuera del alcance de la mayoría de la población. Mientras tanto, La Habana atribuye la crisis económica crónica de la isla al embargo de Estados Unidos.

El déficit fiscal en el primer semestre de 2026 alcanzó los 35.016 millones de pesos cubanos. REUTERS/Ricardo Arduengo

Una canasta básica hasta 30 veces superior al salario mínimo

La canasta básica integral para cubrir las necesidades reales de una persona asciende a 96,060 CUP ($128.94 USD) mensuales, según una estimación del Cuba Capacity Building Project. Esa cifra equivale a casi 30 salarios mínimos mensuales de 3,210 CUP ($4.31 USD).

El cálculo contempla 70,070 CUP ($94.05 USD) para alimentos, 11,450 CUP ($15.37 USD) para aseo personal, 5,800 CUP ($7.79 USD) para ropa y calzado, 4.740 CUP ($6.36 USD) para limpieza del hogar, 2,000 CUP ($2.68 USD) para medicamentos y otros 2,000 CUP ($2.68 USD) para transporte.

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Incluso un menú familiar de supervivencia, limitado a arroz, frijoles, una pequeña cantidad de pollo o picadillo, aceite y viandas, rara vez baja de 22,600 CUP mensuales.