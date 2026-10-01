Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

Consultada por una posible convocatoria, la madre de los hijos del jugador dio una respuesta contundente (Video: LAM/ América TV)

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Cami Homs fue tajante al hablar del casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. La modelo confirmó que está al tanto de la boda, aseguró que la situación está “todo bien” y dejó claro que no espera formar parte de la celebración.

En una nota con LAM (América TV), el programa que conduce Ángel de Brito, la modelo fue consultada por la nueva etapa de su expareja junto a la cantante. La expareja del futbolista y madre de Francesca y Bautista respondió sin rodeos cuando le mencionaron el enlace. “Sí, claro sabía. Nada, todo bien”, dijo cuando el cronista le preguntó si sabía que el padre de sus hijos se casará con la cantante.

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La modelo aseguró que su prioridad es el bienestar de Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con el futbolista

La modelo, que está en pareja con José Sosa, con quien volvió a ser mamá de Aitana, evitó extenderse sobre los preparativos de la boda de su ex. Ante la consulta sobre si sus hijos le contaron algo del evento, explicó que no recibió comentarios y marcó cuál es su prioridad. “Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir”, expresó Homs. Luego agregó: “No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

Con esas palabras, dejó en claro que mantiene su atención en sus nenes, más allá de las versiones y repercusiones que genera el casamiento. La pregunta que siguió fue directa: si había recibido una invitación para asistir a la boda. Cami Homs no dudó antes de responder. “No, no, no. Claramente que no”, afirmó. El cronista le planteó entonces que, por la buena relación que podrían mantener como padres, Rodrigo De Paul podría invitarla. Pero la modelo volvió a cerrar esa puerta: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

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Cami Homs descartó que haya recibido una invitación para la boda de su expareja con Tini Stoessel

Finalmente, le preguntaron qué haría si la convocatoria llegara. La modelo prefirió no hablar sobre una posibilidad que no ocurrió y respondió con ironía. “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, lanzó antes de dar por terminado el tema.

Mientras la pareja formada por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mantiene bajo reserva los detalles de su boda, las declaraciones de Homs volvieron a poner el foco sobre el vínculo que conserva con el futbolista por sus dos hijos.

El actual escenario contrasta con la ruptura que Homs y De Paul atravesaron a fines de 2021, después de una relación de varios años. La separación ganó visibilidad cuando comenzaron las versiones que vinculaban al mediocampista con Tini, aunque el futbolista y la cantante oficializaron su romance meses más tarde. Homs y De Paul ya eran padres de dos hijos, por lo que la organización familiar quedó en el centro de la atención pública.

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Con el paso de los meses, el conflicto dejó de limitarse a las especulaciones sobre el comienzo de la relación entre De Paul y Stoessel. La expareja protagonizó cruces mediáticos y desacuerdos que se hicieron públicos en las redes y en programas de espectáculos, mientras Homs expresaba su malestar por situaciones vinculadas a sus hijos y al vínculo con el jugador.

A fines de 2022, la situación escaló tras la difusión de mensajes privados atribuidos a Homs durante una discusión con De Paul. En ese contexto, el futbolista presentó una denuncia contra ella y contra Horacio Homs, padre de la modelo, por presuntas amenazas y extorsión. La modelo aseguró entonces que no había recibido una notificación formal y eligió no profundizar sobre el expediente.

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Rodrigo De Paul y Cami Homs fueron pareja durante varios años y son padres de dos hijos.

En septiembre de 2023, la Justicia archivó la causa contravencional por hostigamiento que De Paul había iniciado contra Homs. El desenlace judicial ocurrió después de que los mensajes y las acusaciones cruzadas instalaran el conflicto en la agenda mediática.

Con el tiempo, ambos bajaron el tono de sus exposiciones públicas. En mayo de 2026, Homs recordó que fue una etapa difícil y dijo que encontró contención en sus hijos, sin nombrar de forma directa a De Paul. Sus respuestas recientes sobre la boda reflejan esa postura: mantiene distancia de los detalles del evento y prioriza el bienestar de los hijos que comparte con el futbolista.

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