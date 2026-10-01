Teleshow

Marixa Balli se sinceró sobre su enojo con Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda: “Que se olviden de mí”

La panelista de Cortá por Lozano explicó en LAM por qué rechazó las invitaciones de los ciclos de Telefe. Qué dijo el conductor de PH Podemos Hablar

Marixa Balli confirmó los motivos de su rechazo a participar en los programas PH, Podemos Hablar y Pasapalabra (Video: LAM, América TV)
Guardar

Marixa Balli confirmó los motivos por los que rechaza las invitaciones para participar de PH, Podemos Hablar y Pasapalabra, los programas conducidos por Andy Kusnetzoff e Iván de Pineda en la pantalla de Telefe. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe), que comparte el mismo canal con los ciclos, reveló que, en ambos casos, mantiene un enojo de larga data vinculado con situaciones que la afectaron en el pasado y que, según explicó, no tienen posibilidad de reparación.

La versión había comenzado a circular en LAM (América TV), cuando Ángel de Brito adelantó que Balli estaría distanciada de ambos conductores por motivos diferentes. Según contó el periodista, la artista habría sido bajada de un primer programa de PH a último momento, en una decisión que terminó con Flor Peña ocupando su lugar. Respecto de Pasapalabra, De Brito señaló que el conflicto con De Pineda estaría relacionado con un desfile del que la habrían excluido años atrás, aunque reconoció que desconocía el motivo puntual de esa decisión.

PUBLICIDAD

marixa balli
Marixa Balli afirmó que prioriza el respeto a su propia palabra frente a los compromisos de la televisión

Consultada por el mismo ciclo, Balli confirmó la versión sobre su vínculo con el programa de Andy. “Me invitaron para el primer programa hace unos años, creo que el último PH, y sucedieron cosas que me molestaron. Entonces, yo dije que se olviden de mí”, relató. La intérprete de “La Cachaca” explicó que su decisión de no participar más del ciclo no estuvo motivada por un hecho aislado, sino por una postura personal frente a las situaciones que la incomodan. “No me gusta que me jodan o que me molesten (...) No lo necesito, no me interesa y yo tengo palabra. Soy una mujer de palabra, por lo menos tengo palabra conmigo misma”, agregó.

Marixa fue consultada sobre si la falta de disculpas formales por parte de la producción o del propio Kusnetzoff influyó en su postura. “Todo el mundo se basa en el momento, en el hoy, no piensa en el día de mañana”, respondió, al tiempo que remarcó que, de haber recibido una disculpa coherente en el momento oportuno, la situación podría haberse resuelto. “Si hubiese llegado esa disculpa en el momento indicado, en su momento, una disculpa y que sea coherente, se hubiese terminado”, explicó.

PUBLICIDAD

Sobre su vínculo con Iván De Pineda, la conductora se mostró más reservada y evitó profundizar en los motivos del conflicto. Cuando le preguntaron si también rechazaría una eventual invitación a Pasapalabra, fue categórica: “Basta, basta, basta, basta, no, basta. Se terminó ahí”. Pese a la negativa, aclaró que mantiene un trato cordial con el conductor en el plano personal: “Lo saludo, todo bien con Iván. Basta”.

Andy Kusnetzoff vuelve a la TV
Andy Kusnetzoff le dio la razón a Marixa Balli y asumió la responsabilidad por la cancelación de su participación

Durante la nota, Balli remarcó que su decisión no responde a una actitud de diva ni a una búsqueda de protagonismo. “No soy figurita difícil, tengo mis temas. Y entiendo que el canal me lo respeta”, sostuvo. También explicó que prioriza su bienestar personal por encima de la exposición mediática: “Hay cantidad de artistas que quieren ir a todos los programas de la televisión argentina, cantidad. Podemos hacer un libro. Yo soy medio ‘anti ir a los programas’, hacer notas también, a reportajes”.

Tras la difusión de sus declaraciones, Andy Kusnetzoff fue consultado por el mismo ciclo y le dio la razón a la panelista respecto del episodio vinculado con PH. “Si a ella el mismo día la bajaron y le dijeron y ella se preparó todo y la bajaron, tiene razón”, reconoció el conductor, quien remarcó que no participó directamente de esa decisión, aunque asumió su responsabilidad como responsable del ciclo. “No tengo otra postura que esa. Como conductor, Marixa, tenés razón”, agregó.

Kusnetzoff también se comprometió a buscar un acercamiento con la panelista. “Le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un audio (...) ojalá que podamos revertirlo y que venga”, afirmó, al tiempo que confirmó que la invitaría nuevamente al programa. De Pineda, en cambio, no brindó declaraciones sobre el tema cuando fue consultado por el mismo equipo periodístico.

Temas Relacionados

Marixa BalliAndy KusnetzoffIván de Pineda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

La modelo se refirió frente a las cámaras de LAM a la boda de su expareja con la cantante. Su palabra

Cami Homs, sin vueltas sobre la boda de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: “Claramente que no”

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es Junior Hernández, el emprendedor que ya conoce a Marcelo Tinelli

La modelo publicó una imagen de su flamante pareja y reposteó un mensaje de su padre que incluyó un agradecimiento para el joven empresario

Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es Junior Hernández, el emprendedor que ya conoce a Marcelo Tinelli

Tamara Pettinato preocupó a sus seguidores con una foto desde la clínica con un suero en el brazo

La conductora y panelista de Bendita explicó los motivos sobre su paso por una institución médica. Sus publicaciones

Tamara Pettinato preocupó a sus seguidores con una foto desde la clínica con un suero en el brazo

El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

La cantante le puso fin a la era "No vayas a atender cuando el demonio llama" y compartió un carrete de fotos de su último show

El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali Espósito que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

Natalie Pérez reveló cómo fue su primera cita con Tomás Rottemberg: "Me llevé el vino en la mano y eso le gustó"

La cantante recordó la primera noche con su actual pareja tras una función y descubrió que el vínculo había cambiado para siempre

Natalie Pérez reveló cómo fue su primera cita con Tomás Rottemberg: "Me llevé el vino en la mano y eso le gustó"

AMÉRICA

Uruguay invierte USD 215 millones en planta potabilizadora: la megaobra que recuerda el agua salada de 2023

Uruguay invierte USD 215 millones en planta potabilizadora: la megaobra que recuerda el agua salada de 2023

6 años, 4.000 embriones fallidos y el llanto al lograrlo: así nació la primera sepia transgénica de la historia

Bardem y la judía mala

El presidente de Israel anunció premios al “heroísmo” para cuatro pasajeros del vuelo de Flydubai que intervinieron durante el ataque

Corea del Sur instó al régimen norcoreano a retomar el diálogo tras la explosión en la zona fronteriza

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

DEPORTES

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly: la charla con Briatore, su reacción a los dichos de Lando Norris y el apoyo de Verstappen

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly: la charla con Briatore, su reacción a los dichos de Lando Norris y el apoyo de Verstappen

Simone Biles y un temor que la acompañó en París 2024: “Tenía miedo de que alguien lo viera por televisión”

“El software le ganó al piloto”: por qué el accidente de Valtteri Bottas puso en alerta a la Fórmula 1

“Los salieris de Messi”: los 7 futbolistas que irrumpieron como la nueva legión de La Scaloneta en el primer triunfo sin la leyenda

Las gambetas de Leonel Flores en su debut en la selección argentina: el pedido especial de Scaloni para él y Boca Juniors