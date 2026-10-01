Honduras: MP abre nueva línea de investigación por fondos de SEDESOL e incluye a diputados del partido LIBRE

El Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema una solicitud de diligencias prejudiciales vinculada con fondos administrados por SEDESOL. (FOTO: La Tribuna)

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El manejo de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) abrió una nueva línea de investigación que ahora alcanza a actuales diputados de Libertad y Refundación (Libre) y a antiguos funcionarios de esa dependencia.

El Ministerio Público (MP) presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de diligencias prejudiciales en la que figuran Edgardo Antonio Casaña Mejía y Luz Angélica Smith Mejía, junto con Betty Elizabeth Rivera Martínez, Ivin Yaneth Fonseca Trejo, Samuel Duarte Alvarado y los exfuncionarios de SEDESOL José Carlos Cardona Erazo y Rossy Yanira Martínez González.

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La investigación se relaciona preliminarmente con la posible comisión de violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, esta fase todavía es investigativa: la inclusión de una persona en las diligencias no supone una acusación definitiva ni una declaración de culpabilidad.

Uno de los puntos centrales de la petición del Ministerio Público es la juramentación de un perito financiero.

El objetivo será analizar documentación y movimientos vinculados con los recursos investigados para establecer si existen irregularidades que puedan tener relevancia penal.

La Fiscalía también pidió fijar fecha y hora para esa actuación, notificar a las defensas que ya se hayan personado y mantener bajo secretividad determinadas actuaciones del expediente.

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El expediente menciona a los diputados Edgardo Casaña y Luz Angélica Smith, junto con otras personas y antiguos funcionarios. (FOTO: Hondudiario)

Las diligencias prejudiciales permiten practicar actuaciones técnicas antes de que eventualmente se presente un requerimiento fiscal. En otros expedientes, el Poder Judicial ha explicado que esta etapa puede incluir juramentación de peritos, revisión y extracción de documentos bajo cadena de custodia.

Por tanto, el punto central ahora será determinar qué ocurrió con los fondos, cómo fueron gestionados, quién autorizó las operaciones y cuál fue la participación individual de cada una de las personas mencionadas.

Tras conocer la existencia del expediente, Edgardo Casaña afirmó que se pondrá a disposición del proceso y adelantó que su defensa buscará conocer formalmente el contenido de las diligencias.

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El diputado explicó que el papel de los congresistas consistía, según su versión, en gestionar solicitudes ante SEDESOL y trasladar listados de beneficiarios, mientras que la Secretaría era la encargada de efectuar las entregas.

“Los diputados pues lo que hacíamos era gestionar, llevar listados y SEDESOL hacía las entregas”, manifestó.

Casaña aseguró que no observa irregularidades en su actuación y dijo estar de acuerdo con que se investigue para establecer responsabilidades.

Su explicación constituye la versión del legislador y deberá contrastarse con la documentación que revise el Ministerio Público.

La Fiscalía pidió la juramentación de un perito financiero para analizar documentación relacionada con los recursos investigados. (FOTO: Proceso HN)

El expediente no es el primero relacionado con la institución.

Otra investigación por el manejo de fondos de SEDESOL ya derivó en febrero de 2026 en un requerimiento fiscal contra diez personas por múltiples cargos de fraude, según reportes sobre el proceso.

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La nueva diligencia corresponde a una línea distinta que busca establecer responsabilidades específicas sobre otros recursos y operaciones.

La diferencia es relevante porque la aparición de nombres en investigaciones separadas no significa automáticamente que se trate de los mismos hechos o que las responsabilidades sean idénticas.

Para cada persona, la Fiscalía tendrá que individualizar conductas y presentar evidencia suficiente si posteriormente decide avanzar hacia una acusación.

El siguiente paso será que la Corte tramite la solicitud y permita la realización de las diligencias requeridas.

El resultado del peritaje puede llevar a distintos escenarios: que la Fiscalía descarte irregularidades, profundice nuevas líneas de investigación o, si considera que existen elementos suficientes, presente posteriormente acciones penales.

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La secretividad decretada limita por ahora el conocimiento público de los detalles del expediente.

De momento, lo confirmado es que el Ministerio Público abrió una nueva etapa de investigación sobre fondos vinculados a SEDESOL y busca reconstruir mediante análisis financiero cómo fueron gestionados esos recursos y qué papel tuvo cada uno de los involucrados.