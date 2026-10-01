Guatemala

Débora Alvarado asumirá el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala tras la salida de Jonathan Menkos

El relevo en la cartera coincide con el paso del anterior titular a la presidencia del Banco de Guatemala para 2026-2030 y abre una etapa centrada en los ingresos fiscales y el gasto público

Débora Alvarado cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y trayectoria en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales.
Bernardo Arévalo nombró a Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas de Guatemala en reemplazo de Jonathan Menkos. (Secretaría General de la Presidencia)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el nombramiento de Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas, en reemplazo de Jonathan Menkos, quien asumirá la presidencia del Banco de Guatemala para el período 2026-2030.

La funcionaria deberá enfrentar desafíos vinculados con la recaudación, la ejecución presupuestaria y el debate del presupuesto nacional para 2027.

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Alvarado se desempeñaba como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas.

Arévalo afirmó que su designación permitirá sostener la línea de política económica y financiera impulsada por el Ejecutivo durante casi tres años de gestión.

La nueva ministra es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Bernardo Arévalo nombró a Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas de Guatemala en reemplazo de Jonathan Menkos.
Bernardo Arévalo informó sobre el cambio durante la conferencia de prensa La Ronda de este miércoles 30 de septiembre. (Gobierno de Guatemala)

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, con antecedentes en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), organizaciones civiles y áreas de planificación vinculadas al Ministerio de la Defensa Nacional.

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El cambio en Finanzas coincide con nuevas autoridades monetarias

El relevo en el Ministerio de Finanzas Públicas responde a la designación de Menkos como presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.

El mandatario destacó la trayectoria del exministro, quien inició parte de su carrera en esa institución y luego dirigió un centro de investigación especializado en política fiscal.

El presidente Bernardo Arévalo realizó cambios en la estructura económica del Gobierno de Guatemala con nuevos nombramientos.
Jonathan Menkos asumió la presidencia de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala en pleno debate del presupuesto estatal. (Gobierno de Guatemala)

Arévalo también confirmó a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, función que ya ejercía. Además, nombró a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos, tras su inclusión en la terna presentada por la Junta Monetaria.

El Gobierno remarcó que los nombramientos buscan preservar la autonomía e independencia técnica del Banco de Guatemala y de las entidades del sistema financiero. Menkos asumió el cargo el 1 de octubre, en sustitución de Álvaro González Ricci.

La recaudación tributaria será uno de los primeros desafíos

La nueva conducción del Ministerio de Finanzas Públicas deberá revisar las metas de ingresos fiscales para el cierre de 2026 y para el próximo ejercicio.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene prevista una recaudación de Q119.818 millones (unos USD 15.560 millones) en 2026 y de Q 131.635 millones (USD 17.095 millones) en 2027, según las cifras acordadas en mayo por la Comisión Técnica de Finanzas Públicas.

Esas proyecciones podrían requerir ajustes por la exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a los combustibles. La medida entrará en vigor en los próximos días y reducirá los ingresos tributarios previstos.

También queda pendiente la designación de la persona que ocupará el Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, tras la renuncia de Patricia Carolina Joachín Godínez.

La funcionaria era, además, presidenta suplente del Directorio de la SAT, organismo que deberá evaluar en enero de 2027 la gestión del superintendente Werner Ovalle.

Bernardo Arévalo nombró a Débora Alvarado como nueva ministra de Finanzas Públicas de Guatemala en reemplazo de Jonathan Menkos.
Débora Alvarado cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y trayectoria en el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. (AGN)

El presupuesto de 2027 y la inversión pública concentran la agenda

Alvarado asumirá mientras el Congreso analiza el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para 2027, que asciende a Q192 mil millones (unos USD 24.935 millones). El debate tendrá lugar en un año electoral, con presiones sobre la asignación y la ejecución de recursos públicos.

La cartera deberá acelerar el gasto vigente, sobre todo en infraestructura, y evaluar medidas frente al aumento de los precios de los combustibles y los efectos del fenómeno de El Niño.

También tendrá a su cargo el seguimiento de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, primer proyecto bajo el esquema de alianza público-privada, cuya entrega está prevista para noviembre.

Entre las tareas figuran la elección del nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Inversiones y los preparativos para la 67 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, programada del 10 al 14 de marzo de 2027.

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