Tamara Pettinato preocupó a sus seguidores con una foto desde la clínica con un suero en el brazo

Tras preocupar a sus seguidores con una foto desde una clínica, Tamara Pettinato aclaró que recibió atención médica por un estudio digestivo programado (Video: Instagran)

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Tamara Pettinato generó preocupación al publicar una imagen desde una clínica con una vía de suero en el brazo. Horas después explicó que se sometió a una endoscopía para determinar el origen de un cuadro de acidez persistente y que, pese al malestar posterior al estudio, continuó con sus compromisos laborales.

La publicación fue compartida en sus redes sociales y mostró a la conductora mientras recibía atención médica. La imagen activó consultas entre sus seguidores sobre su estado de salud, aunque la conductora aclaró luego que no se trataba de una internación prolongada y que esperaba retomar su actividad después del procedimiento. “La propofest antes de ir a trabajar”, bromeó.

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Ya en Canal 9, detalló que el estudio había sido indicado para examinar el aparato digestivo ante episodios reiterados de acidez. La endoscopía consiste en la introducción de una cámara por el tracto digestivo superior para que el equipo médico pueda observar el esófago, el estómago y el inicio del intestino delgado, de acuerdo con la evaluación que corresponda en cada caso.

La publcación de Tamara Pettinato que preocupó a sus seguidores (Instagram)

La conductora precisó que la intervención se realizó bajo anestesia. Tras despertar, recibió suero y permaneció un tiempo bajo observación antes de trasladarse al canal para cumplir con una grabación y una entrevista que tenía previstas.

Pettinato señaló que el objetivo del estudio era conocer la causa de la molestia física que atravesaba desde hacía un tiempo. La acidez puede presentar distintas causas y la realización de una endoscopía permite al equipo tratante observar posibles alteraciones y definir, si fuera necesario, los pasos posteriores. “Lo que me hice fue una endoscopía. Te duermen y te mandan la camarita hasta el estómago porque tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”.

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Según contó, el efecto de la anestesia y el cansancio físico se hicieron sentir durante las horas siguientes. Aun así, resolvió presentarse en su lugar de trabajo. La conductora compartió parte de esa experiencia con su público y llevó tranquilidad al indicar que la atención recibida estaba vinculada con un procedimiento programado.

"Me hice una endoscopía. Tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”, señaló Tamara Pettinato sobre el procedimiento médico que se realizó (Instagram)

Además de referirse a la evaluación digestiva, Tamara Pettinato comentó que recibió una recomendación vinculada con el manejo del estrés. La conductora reaccionó con humor al recordar que realiza terapia desde hace años, aunque no dio detalles sobre eventuales indicaciones médicas ni resultados del estudio.

El episodio ocurrió en un período de alta exposición pública para la familia Pettinato. En los últimos días, Tamara también se había referido a la denuncia presentada por su hermano, Homero Pettinato, tras las amenazas que denunció haber recibido en su ámbito laboral.

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La conductora había explicado que la familia conocía desde hacía tiempo los mensajes y publicaciones hostiles dirigidos contra Homero. Sin embargo, sostuvo que la preocupación se profundizó cuando el hombre señalado se presentó en forma presencial en los estudios de Olga, el canal de streaming donde trabaja su hermano.

Tamara Pettinato fue sometida a un estudio para evaluar molestias recurrentes y vinculó el episodio con una etapa de tensión y exposición pública (Puro show, Eltrece)

Tras ese episodio, Homero Pettinato realizó una denuncia penal. Entre las medidas de protección que trascendieron figuraron la entrega de un botón antipánico, la custodia policial en el lugar de trabajo y el refuerzo de la seguridad privada en el edificio.

El hombre denunciado fue identificado en publicaciones periodísticas como Hernán Bloquero y también fue señalado por un presunto hostigamiento contra Sofía Gonet, expareja de Homero. El conflicto se había desarrollado durante un período prolongado en redes sociales antes de trasladarse al espacio físico donde el conductor realiza su programa.

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Tamara cuestionó las reacciones de usuarios que respondieron con insultos y amenazas en las redes del acusado. En sus intervenciones públicas, planteó que esa dinámica puede agravar un escenario ya marcado por la violencia y sostuvo que el caso requiere una respuesta institucional que resguarde a las personas afectadas.

La conductora explicó que el estudio se realizó con anestesia y de forma programada

También señaló que las plataformas facilitan el contacto persistente y la circulación de mensajes agresivos hacia figuras públicas. El planteo fue acompañado por referencias a situaciones de hostigamiento que, según relató, habían atravesado otros integrantes de su familia durante años de exposición en los medios.