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Juanita Tinelli presentó a su nuevo novio: quién es Junior Hernández, el emprendedor que ya conoce a Marcelo Tinelli

La modelo publicó una imagen de su flamante pareja y reposteó un mensaje de su padre que incluyó un agradecimiento para el joven empresario

Junior Hernández se desempeña como emprendedor gastronómico y acompaña a la modelo en su nuevo vínculo
Junior Hernández se desempeña como emprendedor gastronómico y acompaña a la modelo en su nuevo vínculo
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Juana Tinelli decidió dar un paso más en la exposición pública de su nueva relación sentimental. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una fotografía de Junior Hernández, el joven emprendedor gastronómico con quien mantendría un vínculo desde hace varios meses, en una imagen que lo muestra dentro de lo que parece ser una habitación, mientras acomoda una valija y se coloca una gorra. La postal, subida hace apenas un par de horas, se convirtió en la señal más directa hasta el momento sobre el romance que circula desde hace semanas en los medios.

La difusión de esta nueva imagen se suma a una serie de indicios que fueron construyendo la versión de que Juanita habría retomado su vida amorosa tras la ruptura con Tomás Mazza. Según había contado la periodista Fernanda Iglesias en Puro Show (Eltrece), la relación entre la modelo y Hernández habría comenzado en mayo, lo que la ubicaría en el cuarto mes de vínculo. De acuerdo con ese relato, la pareja convivió durante un tiempo en una casa alquilada en Nordelta, que finalmente dejaron hace poco.

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Juana Tinelli publicó en Instagram una fotografía de Junior Hernández mientras acomodaba su equipaje
Juana Tinelli publicó en Instagram una fotografía de Junior Hernández mientras acomodaba su equipaje

Pero la novedad más significativa de las últimas horas no se limitó a la imagen del joven empresario armando su equipaje. Juanita también compartió en sus historias una serie de capturas que retratan la buena relación que su nueva pareja mantendría con su padre, Marcelo Tinelli. En una de las publicaciones, reposteada por la propia modelo, se observa a Marcelo con un peluche de Lotso, el clásico personaje de la saga de Toy Story, en sus manos. El conductor lo sostiene mientras mira hacia arriba con una expresión de sorpresa.

Marcelo Tinelli agradeció en sus redes sociales un regalo que le hicieron su hija y Junior Hernández
Marcelo Tinelli agradeció en sus redes sociales un regalo que le hicieron su hija y Junior Hernández

El texto que acompaña la imagen original, publicada primero por Marcelo en su propia cuenta, dice: “Amo a Lotso, mi personaje preferido de Disney”. Y agrega un agradecimiento explícito hacia los responsables del regalo: “Gracias @juanittinelli1 y @juniorh66 por el regalo. Y acepto que soy recontra peluche”. La mención directa a Junior Hernández en el posteo del conductor confirma, de manera indirecta, la cercanía que existiría entre el empresario gastronómico y la familia Tinelli, más allá de la relación con Juanita.

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Juana Tinelli reaccionó con risas a las publicaciones de su padre sobre el personaje de Disney
Juana Tinelli reaccionó con risas a las publicaciones de su padre sobre el personaje de Disney

La reacción de la modelo ante el gesto de su padre tampoco pasó desapercibida. En otra de las historias que compartió, se la ve respondiendo a la publicación de Marcelo con una seguidilla de risas escritas en mayúsculas, que reflejan el clima distendido entre padre e hija a partir del insólito comentario sobre el personaje de Disney. La secuencia de capturas, que incluye el peluche apoyado sobre un mueble y luego la respuesta de Juanita al mensaje original, terminó de consolidar la idea de que Hernández ya forma parte del círculo cercano de la familia.

Fernanda Iglesias dio a conocer que Juana Tinelli habría vuelto a abrir su corazón ante Junior Hernández, un empresario gastronómico, cuyo vínculo habría comenzado meses atrás (Puro Show - El Trece)

El affaire entre Juanita Tinelli y Junior Hernández había tomado estado público luego de que la modelo le dedicara un mensaje especial por su cumpleaños semanas atrás. “Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días”, había escrito en ese momento, acompañando el texto con una fotografía en la que ambos aparecían abrazados. Aquella publicación funcionó como la primera señal fuerte sobre el vínculo, que hasta entonces circulaba únicamente como un rumor entre los portales de espectáculos.

De acuerdo con la versión de Fernanda Iglesias, el comienzo de la relación estaría vinculado con un episodio que se hizo mediático meses atrás, cuando Juanita protagonizó un escándalo en un boliche junto a su expareja. “Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, medio que todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja”, había explicado la panelista en el ciclo de Eltrece.

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