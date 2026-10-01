Deportes

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

Usuarios de redes sociales celebraron el ingreso de los jugadores jóvenes del plantel con comparaciones a ídolos de generaciones anteriores, tras el triunfo por 4 a 0 en Córdoba

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba
Guardar

El amplio triunfo de la selección argentina por 4 a 0 frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se convirtió en el escenario perfecto para una serie de memes que circularon con fuerza en redes sociales. Más allá del resultado, los usuarios de X pusieron el foco en los ingresos de los jugadores más jóvenes del plantel y en las comparaciones con figuras históricas del fútbol argentino.

El encuentro, primero del equipo de Lionel Scaloni tras la final perdida frente a España en el Mundial 2026, tuvo goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. La salida de Exequiel Palacios para dar ingreso a Nicolás Paz generó uno de los primeros chistes virales, que retomó una imagen histórica de la selección para graficar el recambio generacional del equipo.

PUBLICIDAD

memes argentina bolivia 4-0

El usuario SANTI publicó una fotografía de Esteban Cambiasso junto a Juan Román Riquelme, correspondiente a un partido de la selección en la década del 2000, con el texto “el cambio de Mastantuono por Nico Paz”. La imagen buscó representar, con tono humorístico, el reemplazo de uno de los jóvenes talentos del plantel por otro durante el desarrollo del amistoso.

Otro usuario publicó una imagen acompañada del texto “Mastantuono, Santi Simón y Exe Palacios con Flores, el Colo Barco y el Equi Fernández. La selección es literalmente Bover”, en alusión a la presencia de los futbolistas surgidos de Boca Juniors y River Plate.

PUBLICIDAD

Otro de los mensajes que circuló con fuerza correspondió al usuario Juani, quien compartió una fotografía de Equi Fernández y Valentín Barco con la camiseta de Boca Juniors, con el texto “empezaron a tirar paredes Equi y Barco, qué recuerdos”, en referencia a la etapa de ambos jugadores en el club de la Ribera antes de su llegada a la selección.

La cuenta Frabigol Xeneize publicó una fotografía de tres jugadores juveniles sentados en el banco de suplentes, con el logo de la FIFA World Cup de fondo, acompañada del texto “los sucesores de Paredes, Enzo y Messi en el banco”, en alusión al folclore que generan los recambios generacionales en la selección. La misma cuenta compartió, minutos más tarde, una escena de la final del Mundial 2026 en la que Cristiano Ronaldo aparece entre lágrimas, con el texto “entró Barco, entró el Equi, entró Flores, te amo Scaloni”, en tono de celebración por los ingresos del equipo durante el segundo tiempo del amistoso.

memes argentina bolivia 4-0

Por su parte, la cuenta Sudanalytics publicó una fotografía de Nico Paz, el juvenil de Boca que ingresó en los minutos finales del encuentro, con el rostro cubierto por las manos y el texto “hoy comienza su era”, en referencia al debut del delantero con la camiseta de la selección mayor.

El amistoso ante Bolivia fue el primero de los tres que la selección disputará durante esta fecha FIFA y el único en el que no participó Lionel Messi, ausente de la convocatoria hasta el próximo martes 6 de octubre, cuando debute en el amistoso frente a Benín. Cristian Romero convirtió su gol en su primera presentación como capitán confirmado del equipo tras la salida del rosarino de la titularidad habitual.

El plantel de Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos durante el desarrollo del encuentro, con los ingresos de jugadores jóvenes como Valentín Gómez, Leonel Flores, Santiago Simón y Equi Fernández, que ocuparon buena parte del contenido viral posterior al pitazo final. La selección volverá a jugar el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia

memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0
memes argentina bolivia 4-0

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección ArgentinaMemesLionel MessiSelección de BoliviaBoca JuniorsRiver PlateBover

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina venció 4-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni se llevó una clara victoria gracias a los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López

Argentina venció 4-0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

Así sigue la agenda de la selección argentina: la fecha y el rival de la despedida de Messi

Tras el cruce en Córdoba, el equipo de Scaloni jugará dos veces más en el Monumental, con el capitán sumado recién para el último de los compromisos

Así sigue la agenda de la selección argentina: la fecha y el rival de la despedida de Messi

Salto y cabezazo letal: así fue el gol del Cuti Romero frente a Bolivia tras ser confirmado como el capitán de la selección argentina

El defensor lució la cinta y estampó el 3-0 luego de un centro de Nico Paz

Salto y cabezazo letal: así fue el gol del Cuti Romero frente a Bolivia tras ser confirmado como el capitán de la selección argentina

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

Un resultado adverso, combinado con otros marcadores de la jornada, podría anticipar el descenso de una de las dos selecciones centroamericanas y complicar su camino hacia la Copa Oro

Lo que está en juego para Nicaragua y Costa Rica este jueves en Managua va más allá de los tres puntos

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

El volante ofensivo recibió un pase vertical y anotó el 2-0 en Córdoba con un toque sutil. Luego le ejecutó el centro para el gol del Cuti Romero

Asistencia perfecta de Palacios y definición de lujo: el golazo de Nico Paz para Argentina ante Bolivia

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Nintendo Switch recibirá ‘Isles of Sea & Sky’, una aventura de puzles no lineal

Satisfactory anuncia ‘Core Values’, su primera expansión de pago subterránea

‘Queen’s Domain’, el RPG inspirado en ‘King’s Field’, fija su estreno para octubre

Baldur’s Gate 3 recibe un parche sorpresa de Larian con tres arreglos clave

Jennifer Lawrence protagonizará ‘The Flood’, la ciencia ficción de Zach Cregger

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Nicolas Cage compara las películas de superhéroes con la WWE

Presley Gerber habría recaído en el consumo de sustancias momentos antes de su muerte: esto reveló un nuevo video de TMZ

Pareja de tiktokers fue detenida tras un incendio que destruyó una casa abandonada

El oso malcriado está de vuelta: ‘Ted’ revela su primer vistazo en versión animada

El video que indigna a las redes: influencer se sienta sobre una tortuga marina que ponía huevos en una zona protegida

INFOBAE AMÉRICA

El salario mínimo de Cuba y la aritmética de una crisis: cuatro dólares frente a una canasta básica de casi treinta sueldos

El salario mínimo de Cuba y la aritmética de una crisis: cuatro dólares frente a una canasta básica de casi treinta sueldos

El primer ministro Narendra Modi calificó de “héroe” al piloto indio de Flydubai apuñalado durante el vuelo hacia Israel

Empresas turísticas destacan avances en la digitalización de la Jurisdicción Inmobiliaria en República Dominicana

Empresarios proyectan que Panamá Oeste será el nuevo motor de crecimiento e inversión del país

Grupo Cibest prevé que la inflación en El Salvador comience a moderarse desde mediados de 2027