Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia: del momento “Bover” al sucesor de Lionel Messi

La Albiceleste se llevó la victoria por 4-0 en Córdoba

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El amplio triunfo de la selección argentina por 4 a 0 frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se convirtió en el escenario perfecto para una serie de memes que circularon con fuerza en redes sociales. Más allá del resultado, los usuarios de X pusieron el foco en los ingresos de los jugadores más jóvenes del plantel y en las comparaciones con figuras históricas del fútbol argentino.

El encuentro, primero del equipo de Lionel Scaloni tras la final perdida frente a España en el Mundial 2026, tuvo goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. La salida de Exequiel Palacios para dar ingreso a Nicolás Paz generó uno de los primeros chistes virales, que retomó una imagen histórica de la selección para graficar el recambio generacional del equipo.

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El usuario SANTI publicó una fotografía de Esteban Cambiasso junto a Juan Román Riquelme, correspondiente a un partido de la selección en la década del 2000, con el texto “el cambio de Mastantuono por Nico Paz”. La imagen buscó representar, con tono humorístico, el reemplazo de uno de los jóvenes talentos del plantel por otro durante el desarrollo del amistoso.

Otro usuario publicó una imagen acompañada del texto “Mastantuono, Santi Simón y Exe Palacios con Flores, el Colo Barco y el Equi Fernández. La selección es literalmente Bover”, en alusión a la presencia de los futbolistas surgidos de Boca Juniors y River Plate.

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Otro de los mensajes que circuló con fuerza correspondió al usuario Juani, quien compartió una fotografía de Equi Fernández y Valentín Barco con la camiseta de Boca Juniors, con el texto “empezaron a tirar paredes Equi y Barco, qué recuerdos”, en referencia a la etapa de ambos jugadores en el club de la Ribera antes de su llegada a la selección.

La cuenta Frabigol Xeneize publicó una fotografía de tres jugadores juveniles sentados en el banco de suplentes, con el logo de la FIFA World Cup de fondo, acompañada del texto “los sucesores de Paredes, Enzo y Messi en el banco”, en alusión al folclore que generan los recambios generacionales en la selección. La misma cuenta compartió, minutos más tarde, una escena de la final del Mundial 2026 en la que Cristiano Ronaldo aparece entre lágrimas, con el texto “entró Barco, entró el Equi, entró Flores, te amo Scaloni”, en tono de celebración por los ingresos del equipo durante el segundo tiempo del amistoso.

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Por su parte, la cuenta Sudanalytics publicó una fotografía de Nico Paz, el juvenil de Boca que ingresó en los minutos finales del encuentro, con el rostro cubierto por las manos y el texto “hoy comienza su era”, en referencia al debut del delantero con la camiseta de la selección mayor.

El amistoso ante Bolivia fue el primero de los tres que la selección disputará durante esta fecha FIFA y el único en el que no participó Lionel Messi, ausente de la convocatoria hasta el próximo martes 6 de octubre, cuando debute en el amistoso frente a Benín. Cristian Romero convirtió su gol en su primera presentación como capitán confirmado del equipo tras la salida del rosarino de la titularidad habitual.

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El plantel de Scaloni utilizó los ocho cambios permitidos durante el desarrollo del encuentro, con los ingresos de jugadores jóvenes como Valentín Gómez, Leonel Flores, Santiago Simón y Equi Fernández, que ocuparon buena parte del contenido viral posterior al pitazo final. La selección volverá a jugar el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Los mejores memes de la goleada de Argentina ante Bolivia