Crimen y Justicia

Entradera en San Isidro: irrumpieron en un barrio privado, golpearon a un reconocido abogado y huyeron con dinero y joyas

El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada en el barrio Barrancas de San Isidro. La Policía trabaja para dar con los cuatro asaltantes

Barrio Barrancas de San Isidro
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El reconocido abogado Guillermo Cabanellas y su esposa fueron víctimas de una violenta entradera este domingo en su casa de Martínez, partido bonaerense de San Isidro, donde un grupo de al menos cuatro delincuentes los redujo y atacó con fines de robo en el interior de su propio domicilio.

Los asaltantes golpearon al letrado de 76 años y luego huyeron con una importante suma de dinero y joyas valiosas en la camioneta de la mujer.

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Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho sucedió alrededor de las 4:30 de la madrugada en el barrio Barrancas de San Isidro, ubicado sobre la calle Pedro de Mendoza al 300, a unos 300 metros de la estación San Isidro R del Tren de la Costa.

Luego de recibir un llamado al 911, personal del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro se desplaz en un móvil hacia el complejo y entrevistó al damnificado. En medio de la desesperación, el abogado le relató a los efectivos que cuatro delincuentes, encapuchados y con guantes en sus manos, habían irrumpido en su casa por una de las ventanas de la parte trasera de la casa mientras descansaba junto a su esposa.

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Uno de los asaltantes le asestó una trompada en el ojo izquierdo para evitar que pidiera ayuda al personal de seguridad privada que trabaja en el barrio.

Una vez que el matrimonio se encontraba reducido, los delincuentes recorrieron el interior de la finca y se apoderaron de un total de 4.800 dólares -unos 7.5 millones de pesos-, los dos teléfonos celulares de las víctimas, ropa, carteras y las tarjetas de crédito que hallaron en sus billeteras, con las cuales llegaron a realizar transferencias bancarias.

Con el botín en sus manos, se subieron a la Jeep Renegade color negra de la esposa del abogado y huyeron.

Cabanellas es un abogado destacado, economista, profesor e investigador argentino, especializado en derecho empresario, defensa de la competencia y propiedad intelectual. Además, es profesor en la UBA y en la Universidad de San Andrés, y a lo largo de su carrera ya publicó más de 40 libros y 100 artículos en Argentina, Estados Unidos y distintos países europeos.

La causa quedó en manos de la fiscal Cecilia Chaieb, titular de la UFI N° 1 Descentralizada de San Isidro, que trabaja para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con los sospechosos.

Según pudo saber este medio, los investigadores ya cuentan con imágenes captadas por las cámaras de seguridad municipales instaladas en el cruce de las calles Juan José Pasó y Balcarce, donde se logró divisar que los sospechosos circulaban a bordo de un Volkswagen Bora que pasó por calle Paraná, en sentido a la Panamericana.

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