Crimen de Matías Berardi: la Justicia rechazó el pedido de una de las condenadas para salir en libertad asistida

Matías Berardi

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó en las últimas horas el recurso presentado por la defensa de Jennifer Stefanía Souto Moyano, una de las condenadas por el secuestro y homicidio del adolescente Matías Berardi, ocurrido en 2010 en la zona norte del Gran Buenos Aires. En el fallo, al que accedió Infobae, la Sala III del tribunal declaró inadmisible el planteo que buscaba que la mujer accediera al régimen de libertad asistida, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín le hubiera negado ese beneficio.

La resolución fue firmada por los jueces Carlos Alberto Mahiques, Gustavo M. Hornos y Daniel Antonio Petrone, quienes sotuvieron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín había expuesto de manera adecuada las razones de su decisión. Según los camaristas, la Defensa Pública Oficial no logró demostrar la existencia de arbitrariedad que comprometiera la validez del fallo, ni acreditó la concurrencia de una cuestión federal que habilitara la competencia de la Cámara como tribunal intermedio.

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Los magistrados, a su vez, indicaron que los agravios planteados por la defensa “solo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta”, sin llegar a rebatir los fundamentos jurídicos de la resolución impugnada, que fueron considerados mínimos para validarla como acto jurisdiccional.

Junto al rechazo del recurso, el tribunal dispuso exhortar al juez de la causa para que solicite al Complejo Penitenciario un informe actualizado sobre la situación de Jennifer Souto Moyano. La resolución fue adoptada sin costas por mayoría —Mahiques y Hornos votaron en ese sentido—, mientras que Petrone adhirió a la inadmisibilidad pero con costas a cargo de la parte recurrente.

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El juicio por el crimen de Berardi

El crimen de Berardi y quién es la condenada

Jennifer Souto Moyano es hermana de Alexia Souto Moyano e hija de Richard Fabián Souto, el herrero identificado como líder de la banda que privó de la libertad y mató a Matías Berardi el 28 de septiembre de 2010. En el primer juicio oral, celebrado en 2013 ante el TOF N° 3 de San Martín, Jennifer fue condenada a 17 años de prisión como parte del grupo que mantuvo cautivo al joven de 16 años durante más de 14 horas en una vivienda de Benavídez, en el partido de Tigre.

Jennifer Souto Moyano condenada. (Foto NA: Jorger Baravalle)

Berardi había sido raptado en la madrugada del 28 de septiembre de 2010, cuando regresaba a su casa en la localidad de Ingeniero Maschwitz tras asistir a una fiesta de egresados en Buenos Aires. Tras escapar brevemente de sus captores, fue recapturado y trasladado a un descampado en Campana, donde fue asesinado de un disparo por la espalda. Su cuerpo fue encontrado horas después.

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En julio de 2025, la misma Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado por mayoría la condena de Alexia Souto Moyano, la última acusada en obtener sentencia en este expediente. A diferencia de Jennifer, Alexia era menor de edad al momento del crimen y fue absuelta en el primer juicio, pero en noviembre de 2022 el TOF N° 3 la condenó a seis años y ocho meses de prisión como coautora del secuestro extorsivo agravado. Desde entonces cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Con el rechazo al pedido de libertad asistida de Jennifer Souto Moyano, todos los integrantes de la banda condenados por el crimen de Matías Berardi continúan cumpliendo sus penas sin beneficios de egreso anticipado.

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