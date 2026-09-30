Femicidio en San Martín: su pareja le reclamó por mensajes en su celular y él la asesinó de 19 puñaladas

El recorrido desde la avenida de los Constituyentes hasta la escena del crimen

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Una trágica discusión de pareja se desató este martes por la tarde en el interior de un barrio ubicado en la localidad de Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín. Allí, por causas que aún se encuentran bajo investigación, una pareja mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal que derivó en una sangrienta pelea a cuchillazos y la posterior muerte de ambos.

Mientras que la mujer fue hallada sin vida dentro de la vivienda, con casi una veintena de puñaladas en su cuerpo, el presunto asesino falleció en simultáneo y se investiga si su muerte ocurrió a raíz de las heridas que la víctima le provocó en su intento por defenderse.

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Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se registró en una finca ubicada sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

La trágica discusión se desató en el interior de una casa ubicada en uno de los pasillos del barrio Villa Maipú, en el partido de San Martín.

Tras recibir un alerta al 911 sobre un presunto incendio, personal de la comisaría 6ª de San Martín de la Policía Bonaerense se desplazó hacia el domicilio en cuestión y constató que no existía un foco ígneo en proceso.

Al entrevistar a familiares de la víctima, identificada como Romina Alejandra Cardozo, de 38 años, estos le relataron a los efectivos policiales que momentos antes la mujer y Aaron Emanuel Cruz Rojas (24), su pareja, habían mantenido un feroz enfrentamiento a cuchillazos. En consecuencia, ambos resultaron con heridas de arma blanca y murieron en el lugar.

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Rojas, quien había salido de prisión un mes y medio antes del hecho, intentó incendiar la vivienda luego del hecho, pero un grupo de vecinos actuó a tiempo y logró sofocar las llamas.

Herida de gravedad, Cardozo fue trasladada de urgencia al hospital Belgrano, donde finalmente murió a raíz de las heridas cortantes que tenía distribuidas en distintas partes del cuerpo. Fuentes del caso confirmaron a este medio que los peritos de la Policía Científica contabilizaron un total de 19 puñaladas.

El cuerpo del presunto asesino fue hallado sobre la avenida de los Constituyentes.

Por su parte, Rojas fue hallado sin vida sobre la avenida Constituyentes.

De acuerdo a la información consignada por el medio SM Noticias, la trágica discusión se habría originado por una presunta escena de celos que Cardozo le hizo a su pareja, en reclamo por una serie de mensajes de texto que había encontrado en su teléfono celular.

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La causa judicial quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, quien trabaja en busca de determinar el móvil que originó la disputa entre Cardozo y Cruz y las causales de muerte de ambos involucrados. Si bien