Crimen y Justicia

“Eluney”, la viuda negra de Pilar que vivía a puro lujo: la supuesta víctima la reconoció en una rueda

El acto se incorporó al expediente por el asalto denunciado en una vivienda de Pilar, donde la sospechosa habría conocido al damnificado por Instagram

La viuda negra subía videos a sus redes en lujosos restaurantes, tomando champagne y con fajos de dólares
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La supuesta víctima reconoció en una rueda de personas a Lourdes Milagros Rodríguez, conocida en redes como “Eluney” y acusada en una causa por un robo bajo la modalidad de viuda negra ocurrido en Pilar, indicaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

La medida se realizó el 25 de septiembre ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar, dentro del expediente que también investiga los delitos de asociación ilícita y robo agravado cometido en poblado y en banda.

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El acta judicial indica que participaron tres mujeres junto a la imputada, quien eligió ocupar el cuarto lugar de la fila. El daminificado ratificó su declaración inicial y afirmó que no había vuelto a ver personalmente ni en imágenes a la mujer mencionada desde el episodio investigado.

Al ser consultado sobre si alguna de las integrantes de la rueda era la persona a la que había hecho referencia, señaló a la cuarta participante, correspondiente a Rodríguez. En la constancia manuscrita, sostuvo: “Es la N° 4. La reconozco por la altura, su tez de piel y la forma del pelo”.

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"Eluney", la joven de 21 años acusada de ser viuda negra
"Eluney", la joven de 21 años acusada de ser viuda negra

También agregó que se trataba de “la chica que invité a mi casa” y que decía llamarse “Milagros”. El reconocimiento quedó incorporado a la investigación, con la firma de los presentes y de las autoridades que intervinieron en el acto.

La joven es defendida por el abogado Marcelo Ponce, quien fue notificado del resultado de la medida. Junto a ella, cayeron dos cómplices de nacionalidad chilena y venezolana, indicaron fuentes policiales a este medio.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
"Eluney", la viuda negra de 21 años, detenida

La causa investiga el robo tras un contacto por Instagram

Rodríguez, de 21 años y madre de un nene de 5 años, había sido detenida a comienzos de septiembre junto con otros dos sospechosos. La pesquisa se inició por un hecho ocurrido el 24 de julio, cuando un hombre de 31 años contactó por Instagram a una joven que utilizaba el perfil “Eluney” y la invitó a su casa de Pilar.

Según la investigación reseñada por “Eluney”, la viuda negra que vivía a puro lujo: restaurantes exclusivos, champagne y fajos de dólares, la víctima perdió el conocimiento después de consumir bebidas y, al despertar, denunció el faltante de dinero, divisas, dispositivos electrónicos y las llaves de su casa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Imágenes publicadas en TikTok por la joven acusada de viuda negra

Durante los procedimientos posteriores, los investigadores secuestraron teléfonos, dinero, un perfume que habría sido reconocido como propiedad de la víctima y frascos goteros de vidrio.

“Eluney” se hizo conocida por las imágenes y videos que subía a sus perfiles de redes sociales en los que ostentaba lujo y derroche. En una serie de videos publicados en TikTok, Rodríguez mostró la propina que dejó en un restaurante de Puerto Madero: un billete de 100 dólares. Otra foto exhibía un fajo de billetes de la misma moneda, pese a que no registra actividad comercial y acumula una deuda de $1,6 millones en el sistema financiero.

Las publicaciones también incluían una botella de champagne de alta gama y registros de su paso por Puerto Madero. En otro video, se la ve al volante de un Jeep mientras circula por una zona de La Matanza con música urbana chilena que alude al delito.

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