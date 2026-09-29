Quién es Lucas Vidal Podestá, el abogado salteño de 28 años que preside el Ateneo de la Rural y se volvió viral

Lucas Vidal Podestá preside el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina, una red que reúne a jóvenes del sector agropecuario

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Lucas Vidal Podestá tiene 28 años, es abogado, nació en Salta y desde hace un año preside el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), una red federal que reúne a jóvenes de entre 15 y 30 años vinculados con el sector agropecuario. Desde ese lugar, participa de una discusión que excede al campo: qué papel tendrán las nuevas generaciones en el desarrollo productivo del país.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, Vidal Podestá habló sobre el futuro del agro, la necesidad de incorporar nuevas profesiones a la actividad y su propia historia, marcada por la vida rural salteña, su llegada a Buenos Aires y una mirada sobre la participación política que no necesariamente pasa por ocupar un cargo.

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Su exposición pública tuvo un capítulo inesperado. Un video grabado durante una actividad del Ateneo en Formosa comenzó a circular en redes sociales y le valió el apodo de “Luquitas Viral Podestá”. “Parece que, como dice, ya no soy Luquitas Vidal Podestá, sino Luquitas Viral Podestá”, bromeó durante la entrevista.

El dirigente recordó que aquella grabación había sido realizada cerca de las tres y media de la mañana, durante una actividad con integrantes del Ateneo de la Sociedad Rural de Jujuy. Su particular forma de hablar y una imagen asociada al traje y la corbata también contribuyeron a llamar la atención. “Saco y corbata pa todo”, resumió entre risas.

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El rol de los jóvenes en el futuro del campo

Más allá de la anécdota, Vidal Podestá ocupa un lugar dentro de una estructura que busca incorporar jóvenes a la discusión sobre el sector agropecuario. Según explicó, el Ateneo funciona como un espacio de formación y debate que reúne a casi mil participantes en distintos puntos del país.

Lucas Vidal Podestá creció en el Valle de Lerma, integra la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes y ejerce la abogacía en Buenos Aires (Infobae en Vivo)

“El Ateneo es el grupo joven de la Sociedad Rural Argentina que se junta un poco a filosofar, a debatir ideas y a básicamente aprender y formarse acerca de la realidad del sector agropecuario”, definió.

Su mirada sobre el campo, sin embargo, no se limita a quienes trabajan directamente en una explotación. Para el dirigente, la transformación de la actividad exige incorporar conocimientos de distintas disciplinas. “El campo bien entendido no se lo puede ver sin un abogado, sin un contador, sin un ingeniero en programación”, sostuvo.

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La afirmación también refleja su propio recorrido: aunque creció ligado al mundo rural, eligió estudiar Derecho y hoy ejerce como abogado en Buenos Aires. Su vínculo con el agro se mantiene a través de la dirigencia juvenil y de una historia familiar que comenzó en Salta.

De la vida rural salteña a la abogacía en Buenos Aires

Vidal Podestá pasó buena parte de su infancia entre campos del Valle de Lerma y Guachipas. “Todas mis vacaciones eran al campo”, recordó. Su familia conserva una pequeña porción de tierra en La Silleta, donde comenzó a criar caballos peruanos.

También mantiene un vínculo con las tradiciones gauchas de su provincia y forma parte de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes. Según contó, su relación con esa tradición también está presente en su historia familiar.

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El dirigente plantea la necesidad de incorporar abogados, contadores e ingenieros en programación al trabajo del campo

Cuando llegó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, su objetivo era desarrollar una carrera judicial, una elección vinculada también con su abuelo, quien fue presidente de la Corte de Justicia de Salta.

Con el tiempo, encontró una forma de combinar ambas facetas. “Acá en el Ateneo y en Buenos Aires pude encontrar las dos facetas que me gustan: el campo y la actividad profesional de la abogacía”, explicó.

Esa identidad también atraviesa su mirada sobre el desarrollo productivo. Desde su experiencia en Salta, cuestiona que el campo sea asociado exclusivamente con la agricultura extensiva y la ganadería. “Hay un montón de economías regionales que ahí realmente también está el valor del campo argentino”, planteó, y mencionó actividades como el tabaco, el pistacho y el maní.

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Agro, minería y energía: una agenda más amplia

Para Vidal Podestá, la discusión sobre el desarrollo argentino debería integrar al agro con otros sectores estratégicos. “Tenemos literalmente todo lo que el mundo necesita: minería, energía, petróleo”, afirmó.

En esa línea, planteó una mayor articulación entre las distintas actividades productivas y una agenda que pueda sostenerse más allá de los cambios de gobierno. “Tenemos que ir todos juntos, formar una sola mesa y no depender del gobierno de turno”, sostuvo.

Lucas Vidal Podestá impulsa la participación de la juventud en la vida pública desde espacios de la comunidad (Infobae en Vivo)

La discusión sobre el campo también lo llevó a cuestionar las políticas que, según su mirada, afectaron la producción durante las últimas décadas. Al referirse a las retenciones, mencionó datos del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural y comparó la evolución argentina con la de Brasil.

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Su preocupación, sin embargo, apunta a una cuestión más amplia: la necesidad de generar condiciones de largo plazo para las actividades productivas. En su visión, Argentina cuenta con recursos y capacidades en distintas regiones, pero todavía tiene pendiente articularlos dentro de una estrategia común.

“La política empieza en el club del barrio”

El federalismo aparece como otro de los temas centrales en su discurso. Desde su experiencia como salteño radicado en Buenos Aires, Vidal Podestá considera que existe una distancia entre el principio constitucional y la experiencia concreta de quienes viven fuera de la capital.

“La Constitución dice que es un país federal. Yo hay veces que no lo siento tan así”, reconoció.

Frente a esa situación, sostiene que los jóvenes pueden involucrarse en la vida pública sin necesidad de esperar una candidatura. “Tenemos que ponernos nosotros los pantalones y decir: bueno, cómo nosotros, desde nuestro metro cuadrado, podemos ejercer ese federalismo”, planteó.

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La conversación derivó entonces hacia la política. Vidal Podestá explicó que su interés está puesto en una concepción amplia de la participación ciudadana y no necesariamente en una carrera electoral. “A mí me gusta la política bien entendida como herramienta de transformación”, afirmó.

Su definición sobre dónde comienza esa participación fue concreta: “La política empieza en el club del barrio, en el colegio de abogados, en el colegio, en la comisión de padres”.

Su etapa al frente del Ateneo está próxima a terminar y, por ahora, asegura que quiere concentrarse en la abogacía. “Me quiero dedicar a la profesión y empezar a generar algo de plata, porque también hay que vivir”, dijo entre risas.

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Entre el campo salteño, el Derecho y la dirigencia juvenil, Vidal Podestá construyó un recorrido que combina una identidad rural con una formación profesional desarrollada lejos de su provincia. Su mirada sobre el sector parte de esa experiencia y pone el foco en una generación que busca encontrar su lugar en la discusión sobre el desarrollo productivo y el futuro federal del país.

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