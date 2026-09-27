Sociedad

Reportaron un incendio en el Club Naútico de Olivos: los bomberos trabajan para sofocar el foco de gran intensidad

El foco se habría originado en la zona de quinchos y provocó una columna de humo visible desde varios puntos de la localidad

(X: @ladymarketok)
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Un incendio de gran magnitud se registró este sábado por la noche en la zona del puerto de Olivos, en el partido bonaerense de Vicente López. Las llamas, visibles desde distintos puntos de la localidad, generaron una extensa columna de humo.

Luego de que se diera aviso a las autoridades, varias dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para controlar el foco. Por el momento, no se logró determinar cuáles fueron las causas que originaron el siniestro.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego habría comenzado en el sector de quinchos del Club Náutico Olivos. Asimismo, los videos difundidos por usuarios en las redes sociales mostraron la intensidad del incendio y el alcance de las llamas en el predio ubicado sobre la costa del Río de la Plata.

La institución, fundada hace más de un siglo, está vinculada a la navegación a vela y formó a deportistas que representaron a la Argentina en competencias nacionales e internacionales, según indica su sitio oficial. Hasta el momento, las autoridades no se han expresado respecto al incidente desatado esta noche.

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(X: @gabrieliezzi)

Controlaron el incendio en un ecopunto de Avellaneda tras un operativo con 12 dotaciones

Hace poco más de una semana, un incendio que movilizó a 12 dotaciones de bomberos quedó completamente controlado este jueves por la mañana en un ecopunto cercano al arroyo Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda.

El fuego había comenzado alrededor de las 19.30 del miércoles 17 de septiembre y se extendió sobre pastizales y residuos acumulados en el predio. Los bomberos de Sarandí confirmaron que el foco fue dominado tras un operativo que se prolongó durante toda la madrugada.

(En La Mira Radio)

El incendio se produjo en un espacio destinado a la separación y acopio de residuos; se trata de un predio que se encuentra próximo al Acceso Sudeste y a la autopista Buenos Aires-La Plata. Según indicaron, en el lugar había un pequeño basural, pastizales y al menos una acumulación de basura de gran tamaño, condiciones que dificultaron las primeras tareas para contener las llamas.

A raíz de la magnitud que cobró el siniestro, una columna de humo cubrió parte de la zona sur del conurbano y afectó la visibilidad en los corredores viales próximos. “Hay mucho humo y está afectando la visibilidad y el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata”, señaló un bombero durante un breve diálogo con el noticiero de TN.

Aunque los primeros equipos llegaron poco después del inicio del incendio, un cambio en la dirección del viento favoreció la propagación del fuego sobre los residuos acumulados. Ante esa situación, las autoridades tuvieron que solicitar el refuerzo de otros cuarteles y una autobomba, por lo que el despliegue se amplió con el paso de las horas.

Una columna de humo se elevó sobre Sarandí tras el incendio en un sector con residuos y pastizales

En el operativo también participaron dotaciones de Villa Domínico, Wilde, Sarandí, Avellaneda, Dock Sud, Echenagucía y Lanús, además del personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y los efectivos policiales. La Policía montó un vallado perimetral para restringir el acceso al área afectada.

Según informó En La Mira Radio, la hipótesis inicial indica que algunas personas habrían prendido fuego a residuos en el sector y que las llamas luego se salieron de control. Sin embargo, las causas formales del incendio quedaron sujetas a las pericias y a la información que reúnan las autoridades durante la etapa investigativa.

Por su parte, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) había calificado el episodio como un incendio de gran magnitud. Tras sofocar los sectores activos, los equipos de emergencia revisaron el terreno para prevenir la reactivación de focos y confirmaron que no hubo heridos ni víctimas fatales producto del siniestro.

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