Economía

El Banco Central aceleró la compra de dólares, pero cerraría septiembre con el menor nivel de adquisiciones del año

La autoridad monetaria compró USD 70 millones, el mayor monto desde fines de agosto, y suma poco más de USD 300 millones en el noveno mes

La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 14.400 millones en lo que va del año. (Foto: EFE)
La autoridad monetaria acumula compras por más de USD 14.400 millones en lo que va del año. (Foto: EFE)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de dólares en un mes, aunque septiembre cerraría con el menor nivel de adquisiciones en lo que va de 2026. En tanto, las reservas internacionales perforaron los USD 47.500 millones en la jornada.

La autoridad monetaria adquirió este martes USD 70 millones, el monto más elevado desde el 28 de agosto, cuando se sumó USD 82 millones a sus arcas. De esta manera, el BCRA lleva acumulados USD 313 millones en el noveno mes del año, lo que la ubica por debajo de los USD 768 millones que compró en agosto.

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Salvo que el miércoles, última rueda hábil, sume más de USD 366 millones, un escenario que luce de difícil concreción por el ritmo actual de adquisiciones, terminaría septiembre con el nivel más bajo de compras del año.

Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el Central incorporó USD 14.408 millones al stock de reservas internacionales. La cifra ya excede la meta anual de USD 10.000 millones y deja abierta la posibilidad de que las adquisiciones alcancen los 20.000 millones de dólares.

El ritmo de intervención se moderó en agosto. Durante ese mes, la autoridad monetaria compró USD 768 millones, el registro mensual más bajo de 2026. El monto contrastó con los USD 2.162 millones de julio, los USD 1.418 millones de junio, los USD 2.596 millones de mayo, los USD 2.769 millones de abril, los USD 1.671 millones de marzo, los USD 1.557 millones de febrero y los USD 1.158 millones de enero.

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“El ritmo de acumulación mensual muestra un freno marcado frente a mayo y junio. La desaceleración respondió a la caída del superávit comercial. Las exportaciones registraron menores liquidaciones. Los bancos privados aportaron menos divisas. Además, la demanda de dólares para atesoramiento se mantuvo en niveles elevados cerca de USD1.800 millones. El mercado prevé menor oferta financiera para las próximas semanas”, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

PPI identificó una combinación de factores detrás de la desaceleración en las compras de divisas del BCRA, una tendencia que, según remarcó, comenzó en agosto y se profundizó en septiembre.

El principal fue el menor superávit comercial: el saldo de bienes se redujo USD 901 millones frente a julio, debido a una caída de USD 1.279 millones en las liquidaciones de exportaciones y a un incremento de USD 378 millones en las importaciones. Como resultado, el superávit de la cuenta corriente del mercado libre de cambios retrocedió USD 542 millones.

La sociedad de bolsa también señaló que “los bancos ofrecieron menos dólares” en agosto: las entidades vendieron USD 225 millones, contra USD 783 millones en julio y USD 946 millones en junio. A eso se sumó que la formación de activos externos apenas cedió, de USD 1.900 millones a USD 1.800 millones, pese a que ya no incidía el pago del aguinaldo.

Banco Central de la República Argentina
El BCRA espera una mayor liquidación de dólares hacia fin de año por la cosecha de trigo y el sector energético.

“En el cóctel de agosto jugaron en contra una FAE que no se redujo como se esperaba, una menor oferta de dólares por parte de los bancos y algo más de demanda vinculada al pago de importaciones”, resumió PPI. La cuenta financiera mostró una mejora, al pasar de USD 1.242 millones a USD 1.603 millones, aunque la entidad estimó que ese flujo pudo haberse reducido durante septiembre.

Según la explicación oficial, la menor incorporación de divisas respondió tanto a las condiciones del mercado cambiario como a la estacionalidad, que redujo la liquidación del sector agroexportador. El BCRA sostiene que no buscará acelerar las compras si no aparecen excedentes genuinos de oferta y descarta intervenciones destinadas a modificar la cotización.

Hacia el último tramo del año, la expectativa oficial contempla un aumento en el ingreso de dólares por la cosecha de trigo y por las exportaciones del sector energético. La producción de Vaca Muerta ocupa un lugar relevante dentro de esa previsión, junto con la actividad minera.

Fuentes del Banco Central describieron ese escenario como un “tsunami” de petróleo, gas y minería. La proyección apunta a que una mayor producción de esos sectores amplíe el flujo de divisas y permita reforzar las reservas.

Para la entidad, la acumulación de dólares debe surgir de una economía con menor inflación, inversiones en alza y exportaciones en expansión. Bajo ese criterio, las compras en el mercado cambiario son una consecuencia de esas condiciones y no una herramienta para influir sobre el tipo de cambio.

En tanto, las reservas internacionales brutas del Central cayeron USD 494 millones este martes y cerraron la jornada en USD 47.482 millones, un mínimo en el mes.

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