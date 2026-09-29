Neuquén: investigan a dos policías y a un comerciante por una presunta maniobra con autos secuestrados

El denunciante tenía un Peugeot 207 secuestrado desde 2024 por un siniestro vial

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Una investigación por autos secuestrados en Neuquén puso bajo sospecha a dos policías y a un comerciante. La causa indaga retiros de vehículos desde predios de Tránsito hacia desarmaderos y comenzó el 27 de agosto. El expediente avanzó tras la denuncia de un propietario que identificó su auto retenido en una publicación de Marketplace.

El caso examina una posible red dedicada a sacar vehículos retenidos por la Policía de Neuquén. Esos rodados debían permanecer en depósitos oficiales, volver a sus propietarios o ingresar a un proceso de compactación.

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La denuncia por un Peugeot 207 publicado en Marketplace

Un policía denunció el caso como ciudadano. El hombre no integraba la investigación ni mantenía relación con los sospechosos. El denunciante tenía un Peugeot 207 secuestrado desde 2024 por un siniestro vial. El vehículo permanecía en un predio de la Dirección de Tránsito de la Policía de Neuquén.

Neuquén Desarmadero de Autos (Captura de video)

Al revisar publicaciones en Marketplace, el propietario identificó el auto por la patente. La publicación ofrecía el vehículo para la venta. Tras la denuncia, el Peugeot volvió al parque industrial. El auto ya no tenía el tren trasero ni otras piezas.

La pesquisa sobre policías y desarmaderos

El fiscal Diego Fermín Azcárate, de la División de Atención al Público y Asignación de Casos, interviene en la causa. También participan el Departamento de Delitos Económicos y Asuntos Internos de la Policía de Neuquén.

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La investigación comenzó hace un mes y atraviesa una etapa inicial. Los investigadores buscan identificar a todos los participantes y establecer quién autorizó cada retiro.

Un comerciante retiraba vehículos sin permisos desde las playas de estacionamiento policiales. Luego trasladaba los rodados hacia desarmaderos.

Neuquén Desarmadero de Autos (Captura de video)

La causa debe determinar cuáles autos tenían destino de compactación. También debe establecer cuáles debían volver a sus propietarios y cuáles terminaron desguazados.

Siete allanamientos y más de 100 autos detectados

Los investigadores realizaron siete allanamientos en domicilios particulares, dependencias policiales y desarmaderos de Centenario. Los procedimientos alcanzaron a la División de Tránsito y a inmuebles vinculados con los involucrados.

Los operativos detectaron al menos 100 autos con señales de haber pasado por el circuito bajo investigación. Los vehículos tenían una marca que identifica a los rodados secuestrados por la policía.

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Los procedimientos también hallaron 15 motos en una situación similar. La investigación busca establecer el origen y el destino de cada unidad.

Algunos desarmaderos podrían desconocer el origen de los vehículos. La causa analiza si esos comercios compraron los rodados de buena fe antes de vender autopartes.

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