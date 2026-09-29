Crimen y Justicia

“No te movás porque te vuelo la cabeza”: asaltaron una administración de consorcios en Lomas de Zamora y fueron detenidos dos meses después

Personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía Bonaerense capturó a Rubén Omar Núñez e Ismael Esteban Gauna. El primero está acusado de haber ingresado armado a la oficina, mientras que el segundo habría actuado como chofer. El video del asalto

Millonario robo en Lomas de Zamora: cayeron dos sospechosos de asaltar una administración de consorcios
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Tras más de dos meses de investigación, este lunes personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales de la Policía Bonaerense detuvo a dos presuntos integrantes de una banda que en julio pasado irrumpió en las oficinas de una administración de consorcios de Lomas de Zamora y robó una importante suma de dinero.

Las detenciones de los sospechosos, identificados como Rubén Omar Núñez (36) e Ismael Esteban Gauna (45), fueron posibles a partir del análisis de las cámaras de seguridad instaladas en el interior de la empresa y de las imágenes captadas por cámaras municipales durante la fuga.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho investigado ocurrió el pasado 21 de julio en una oficina de la empresa Administración Casal, ubicada en el distrito lomense.

El registro de la cámara de seguridad que encabeza esta nota muestra que eran las 9.04 cuando dos asaltantes, armados y a cara descubierta, irrumpieron en la oficina y redujeron a uno de los empleados.

Millonario robo en Lomas de Zamora: cayeron los dos sospechosos de asaltar una administración de consorcios
Los delincuentes redujeron y maniataron al empleado que se encontraba solo en la oficina

Sin oponer resistencia, el trabajador acató las órdenes de los delincuentes y les indicó dónde se encontraba la caja fuerte. Mientras uno de los atacantes se dedicó a tomar el dinero en efectivo, su cómplice, vestido íntegramente de negro, redujo y maniató a la víctima.

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Ante la insistencia de los ladrones, el empleado reveló que en el sector de la cocina había otra caja, con la leyenda “Gorriti 434”, que también contenía dinero.

Al cabo de unos tres minutos, y ya con el botín en su poder, los delincuentes parecían dispuestos a emprender la fuga. Sin embargo, uno de ellos volvió sobre sus pasos y tomó una computadora portátil que había sobre el escritorio. Su compañero, en tanto, le exigió a la víctima que le indicara dónde estaban las llaves para poder salir del lugar.

“No te movás porque te vuelo la cabeza”, le repitió una y otra vez uno de los delincuentes al empleado, que permanecía recostado en el piso y con las manos atadas.

Millonario robo en Lomas de Zamora: cayeron los dos sospechosos de asaltar una administración de consorcios
La víctima no opuso resistencia y acató todas las órdenes de los asaltantes

Finalmente, los asaltantes huyeron con 3 millones de pesos, tarjetas de débito y una computadora portátil.

A partir del análisis de los registros audiovisuales y de otras tareas de campo, los investigadores lograron establecer la participación de al menos tres hombres, entre ellos Núñez y Gauna, quienes habrían tenido roles diferenciados en la maniobra.

Según la investigación, Núñez fue quien ingresó al establecimiento con un arma de fuego, que utilizó para intimidar, amenazar y reducir a la víctima, mientras que Gauna habría cumplido el rol de chofer y permanecido en las inmediaciones a bordo del vehículo utilizado para facilitar la fuga.

Dos hombres detenidos permanecen de pie junto a efectivos policiales de espalda y carteles con el escudo de la policía de Buenos Aires.
Personal de la Policía Bonaerense detuvo a los dos sospechosos tras más de dos meses de investigación

Con las pruebas recabadas durante los más de dos meses de investigación, el fiscal Ricardo Salvestrini, titular de la UFI N° 11 de Lomas de Zamora, solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 departamental, a cargo del juez Gustavo Alberto Gaig, dos allanamientos en la localidad de Florencio Varela y las correspondientes órdenes de detención contra los sospechosos.

Como resultado de los procedimientos, el personal policial detuvo a Núñez y Gauna y secuestró dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

El fiscal Salvestrini imputó a ambos por el delito de robo agravado y dispuso una serie de medidas para dar con los otros integrantes de la banda.

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