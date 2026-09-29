Crimen y Justicia

“Vos te hiciste el malo en el boliche”: la secuencia completa del cruel ataque a Tomás Rojas y la piedra con la que lo mataron

La fiscalía imputó por homicidio premeditado a los cuatro detenidos, que se negaron a declarar. Los investigadores identificaron el cascote de hormigón de 875 gramos con el que lo golpearon

Secuencia de las grabaciones de las cámaras de seguridad urbana registradas la mañana del 27 de septiembre de 2026
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“Vos sos el que se hacía el malo adentro del boliche, vení a pelear”. Esa frase fue el interludio del asesinato de Tomás Ezequiel Rojas, el joven que murió luego de recibir un piedrazo en la nuca la madrugada de este domingo, en Ezeiza.

Por el crimen, cuatro jóvenes de 18, 19, 21 y 23 años fueron imputados por lesiones leves en concurso real con homicidio, ambas agravadas por haber sido cometidas con el concurso premeditado de dos o más personas. Todos se negaron a declarar, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

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El caso es investigado por la UFI N°1 del distrito, a cargo de la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, quienes lograron reconstruir, paso a paso, la secuencia que terminó con el crimen del chico de 22 años con cámaras de seguridad de la zona.

“El día 27 de Septiembre de 2026, siendo las 06.05 horas, dos personas posteriormente identificadas como Gastón Ulises Saliega y Alan Gonzalo Montuelle en el interior del local bailable denominado Egipto, ubicado en la intersección de la Avenida Presidente Nestor Kirchner (Ruta Provincial 205) y Sargento Cabral de la localidad y partido de Ezeiza, mantuvieron una discusión con F.E.P.”, indicaron las fuentes.

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Una piedra grande de textura rugosa y superficie irregular permanece apoyada sobre una mesa plana
La piedra utilizada en el homicidio de Tomás Ezequiel Rojas constituye una de las pruebas incorporadas a la causa en Ezeiza

Los tres jóvenes fueron expulsados de la disco. Una vez en la calle, todos los involucrados en ese altercado se reunieron con sus grupos de amigos. En el caso de Saliega y Montuelle, con Tobías Uriel Juares Aglioni y Ciro Emmanuel Rivas. A ellos, la fiscalía los denominó “Grupo 1”.

En tanto, F.E.P. se encontró con con Tomás y otros dos amigos. Recibieron el nombre de “Grupo 2”. La Policía dispersó a ambos grupos. Sin embargo, a las 06.50 horas, “los integrantes del grupo 1, coactuando al efecto y mediante un plan homicida previamente premeditado, se parapetaron en la intersección de las arterias Harguindeguy y Avenida Presidente Nestor Kirchner (Ruta Provincial 205) a la espera del paso de los integrantes del Grupo 2, siendo que al visualizar a estos circular a pie por la Avenida Presidente Nestor Kirchner en dirección desde la calle Harguindeguy hacia el cruce de las vías férreas de calle French de la localidad y partido de Ezeiza, les profirieron insultos y los incitaron a pelear al decirles ‘VOS FUISTE EL QUE TE HACÍAS EL MALO ADENTRO DEL BAILE, VENI A PELEAR (SIC)’, entre otras frases”.

En pocas palabras, para la fiscalía Tomás y sus amigos fueron emboscados por los presuntos homicidas.

Tomás Ezequiel Rojas
Tomás vivía en Cañuelas, había estudiado en la Escuela Técnica N° 1 y en trabajaba en albañilería y reparación de techos

“Los integrantes del Grupo 2 —es decir, la víctima y sus amigos— hicieron caso omiso a las provocaciones proferidas por los integrantes del grupo 1 y continuaron con su marcha comenzando a atravesar el cruce de vías peatonal de calle French. Que los integrantes del Grupo 1 siguieron a la carrera y por detrás, a los integrantes del Grupo 2, hasta interceptarlos en el cruce férreo mencionado, y en tales circunstancias Ciro Emmanuel Rivas y Tobías Uriel Juares Aglioni se abastecieron de piedras existentes en las vías férreas y sus consortes les refirieron a los integrantes del Grupo 1 “QUÉDENSE QUIETOS, SINO LOS VAMOS A MATAR”.

De acuerdo a la reconstrucción, Saliega alcanzó a F.N.P. y “le propinó golpes de puño y patadas en diferentes partes del cuerpo ocasionándole una lesión de carácter leve, puntualmente una herida lacerante en mano derecha, hombro derecho y labio interno”.

Una roca porosa de tono claro con fragmentos oscuros reposa sobre una superficie de madera
La piedra con la que mataron a Tomás Ezequiel Rojas en Ezeiza desde otro ángulo

En ese momento, Rojas y sus amigos intervinieron para intentar resguardar al joven que estaba siendo golpeado, con la intención de alejarse todos ellos de los agresores.

No obstante, “Montuelle, estando a una distancia menor de tres metros de donde estos se encontraban, y con claras intenciones de matar, le arrojó a Tomas Ezequiel Rojas un elemento contundente del tipo cascote de hormigón de un peso de 875 gramos que tomó de las vías férreas, impactando tal proyectil en la región occipital y cervical posterior izquierda de Rojas, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico grave, resultando consecuencia directa de su deceso”.

“Habiendo cumplido con sus designios homicidas del plan previamente acordado, los cuatro integrantes del Grupo 1 se retiraron del lugar”, remarcó la fiscalía en la imputación.

Uno de ellos, el de menor edad, fue detenido en las inmediaciones del lugar. Luego, se realizaron allanamientos en busca del resto del denominado Grupo 1 que, hasta el momento, sostiene un pacto de silencio en torno al asesinato del joven oriundo de Cañuelas.

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