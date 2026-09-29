Crimen y Justicia

Uno de los detenidos por balear al custodio de Monteoliva estaba prófugo por intentar matar a otro policía

El hecho ocurrió hoy martes por la madrugada en González Catán. La víctima, un suboficial mayor de la PFA, está fuera de peligro. El video que muestra los disparos

Una cámara de seguridad grabó el momento.
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La investigación para esclarecer el feroz intento de robo al custodio de la ministra Alejandra Monteoliva continúa con fuertes avances. Ya hay dos detenidos por el hecho ocurrido hoy martes por la madrugada en plena lluvia, en la zona de González Catán: se trata de los motochorros que se enfrentaron a tiros con el suboficial mayor de la División Custodia de la PFA que llegaba a su casa en González Catán a bordo de su Toyota Etios, en un claro intento de robo. El policía, que recibió una bala en el hombro, está fuera de peligro.

Ambos hampones resultaron heridos. El primero, de apellido Bustamante, recibió una bala en la espalda. El segundo, cinco disparos en diversas partes del cuerpo. Bustamante fue hallado a metros de su moto.

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Su identidad fue cruzada con las bases de datos de la Justicia de La Matanza. Allí, el fiscal del caso, Adrián Arribas, descubrió que el motochorro estaba buscado desde 2025 con captura internacional por un asalto que terminó con un delincuente muerto, investigado por la UFI de Homicidios matancera con el fiscal Diego Rulli. Este hecho también ocurrió en González Catán, aseguran fuentes del caso a este medio. La víctima, también, fue un policía.

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En cuanto al segundo sospechoso, permanece detenido e internado en grave estado en el Hospital Simplemente Evita. El fiscal Arribas descubrió, tras una investigación a cargo de la Policía Bonaerense, que la propia familia del delincuente lo llevó al centro médico. El auto del traslado fue hallado. Allí, se encontró la pistola que ambos motochorros habrían usado en el ataque a tiros al suboficial de la PFA.

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La ministra Monteoliva, por su parte, se refirió al hecho en un posteo en su cuenta de X. Allí, aseveró:

“Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria”.

“Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia”.

La investigación a cargo del fiscal Arribas, mientras tanto, continúa su curso. El suboficial evoluciona favorablemente, fuera de peligro.

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