Crimen y Justicia

Ataque en un boliche en General Belgrano: quién es el presunto agresor y el operativo que logró su detención

El lamentable episodio ocurrió este domingo a la salida del local bailable “Mi Tía Sofía”. El damnificado, identificado como Rodrigo Gómez (24), continúa internado en terapia intensiva

Horror en General Belgrano: lo golpearon a la salida del boliche y pelea por su vida
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A medida que pasan las horas, son más los interrogantes que giran en torno al brutal ataque que sufrió este domingo a la madrugada Rodrigo Gómez, el joven de 24 años que recibió una trompada en el rostro en medio de una pelea con otro grupo de personas a la salida de un boliche en el centro de la ciudad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.

Y si bien el fiscal Jonatan Robert, titular de la UFI Descentralizada de Chascomús, logró detener al presunto atacante unas horas después del hecho, ahora el trabajo de los investigadores se centra en determinar el móvil del ataque y si hubo más personas involucradas en el mismo.

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Según confiaron fuentes del caso a Infobae, el principal sospechoso de haber golpeado a Rodrigo fue identificado como Lucas Gabriel Gallardo, oriundo del partido bonaerense de Esteban Echeverría y quien había ido a General Belgrano para visitar a un amigo.

Horror en General Belgrano: lo golpearon a la salida del boliche y pelea por su vida
El agresor fue detenido poco después del brutal ataque.

Luego de golpear en el rostro a Rodrigo, el hombre, de 32 años y sin antecedentes penales, se retiró del lugar como si nada hubiera ocurrido, a pesar de la presencia de efectivos policiales en el lugar del hecho.

Al ser notificado de lo sucedido, el fiscal Robert dispuso un inmediato análisis de las cámaras de seguridad para dar con el sospechoso. Así, pudo determinar que se había fugado junto a un amigo a bordo de un Volkswagen Gol color rojo.

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Pero todavía restaba hallar el lugar donde se ocultaba.

Debido a que las grabaciones solo habían registrado la fuga de Gallardo hasta unas pocas cuadras del lugar del hecho, los investigadores dispusieron un operativo “espiral” para dar con su paradero y proceder a su detención.

En este sentido, fuentes judiciales precisaron a este medio que esta forma de búsqueda consiste en recorrer las calles desde el punto donde se encuentra la última cámara. “Vas para un lado, para el otro, y subís y bajás por las mismas. Y así terminaron viendo el auto a unas pocas cuadras”, explicaron.

Horror en General Belgrano: lo golpearon a la salida del boliche y pelea por su vida
El momento del ataque.

Una vez que la Policía y el equipo de trabajo del fiscal Robert divisaron el vehículo en el que se movía el sospechoso, los agentes se dirigieron al domicilio en cuestión, un complejo de cabañas, y fueron atendidos por dos hombres. Uno de ellos era el propio Gallardo.

Con una llamativa impunidad, el presunto agresor se presentó ante las autoridades con la misma ropa que llevaba puesta al momento de atacar a Rodrigo y no se resistió a su aprehensión.

Gallardo fue esposado de inmediato y quedó a disposición de la justicia. En tanto, el fiscal Robert reunió todas las pruebas recabadas hasta el momento, caratuló el expediente como tentativa de homicidio con dolo eventual y solicitó al Juzgado de Garantías local que aprobara la detención del imputado.

No obstante, el juez analizó las evidencias y consideró que en el hecho no existió el dolo necesario para la figura elegida por el fiscal. Por tal motivo, recaratuló la causa por el delito de lesiones graves.

A la espera de que se defina su situación procesal, este lunes Gallardo se negó a declarar ante el fiscal Robert.

Por su parte, Rodrigo continúa internado en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas y fuentes del caso confirmaron a este medio que, si bien su evolución es favorable, el joven continúa internado en terapia intensiva.

Ante este escenario, el fiscal Robert ahora trabaja para determinar el móvil del ataque y si hubo más personas involucradas en el hecho. Para ello, se espera que en los próximos días le tome declaración al personal de seguridad que trabajó durante la noche del sábado en el boliche “Mi Tía Sofía”.

El hecho

El salvaje ataque que sufrió Rodrigo Gómez ocurrió casi en simultáneo al trágico piedrazo que recibió Tomás Ezequiel Rojas, un joven de 22 años que murió tras recibir un proyectil en la cabeza durante un enfrentamiento entre dos grupos en Ezeiza.

En medio de una pelea con otro grupo de jóvenes, Rodrigo recibió un golpe de puño en el rostro, cayó desplomado y golpeó la parte trasera de su cabeza contra la vereda.

No me lo mataron de suerte. Es de no creer que estas bestias hagan esto”, lamentó este lunes durante una entrevista televisiva, Oscar, padre de la víctima, luego de que detuvieran al presunto autor.

Horror en General Belgrano: lo golpearon a la salida del boliche y pelea por su vida
Rodrigo Gómez tiene 24 años y lucha por su vida.

El violento episodio sucedió alrededor de las 6 de la madrugada en las inmediaciones del boliche “Mi Tía Sofía”, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea, en el centro de la citada ciudad bonaerense.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, Rodrigo se vio involucrado en una disputa con otro grupo de jóvenes, cuyo uno de sus integrantes le propinó una trompada en la cara.

El video publicado en esta nota, filmado por un testigo, muestra el momento exacto en que el atacante, vestido con remera y zapatillas blancas, y pantalón beige, golpeó a Rodrigo a pesar de la presencia de efectivos policiales en el lugar del hecho.

El joven no alcanzó a defenderse de la agresión y cayó desplomado; golpeó la región posterior de su cabeza contra la vereda y quedó inmóvil.

La víctima fue asistida por una ambulancia y trasladada inicialmente al hospital local. Luego fue derivada a la Unidad de Pronta Atención de Lezama para estudios y, posteriormente, al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, donde permanece internada en estado crítico.

La intervención policial comenzó a partir de un llamado anónimo al 101. Así, el comisario de General Belgrano dispuso el envío de dos móviles, que llegaron al lugar mientras continuaban los incidentes, de acuerdo con las imágenes que circulan públicamente.

Los efectivos asistieron a la persona herida, separaron a quienes participaban de la pelea e identificaron a quien habría dado el golpe. Con esos elementos y el análisis de las grabaciones, el fiscal titular de la UFI N° 10 de Chascomús, Jonatan , ordenó la aprehensión del sospechoso.

Si bien Rodrigo este domingo exhibió una leve mejoría, todavía su cuadro es sumamente delicado. “El último parte médico indica que está complicado. Hay que esperar las próximas 48 horas. Tiene un derrame en la cabeza y una fractura detrás del oído, lo que hace que sangre”, explicó este lunes Oscar, su padre, en diálogo con el canal de noticias TN.

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Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al agresor.

Consultado por las circunstancias en las que fue agredido Rodrigo, su progenitor contó que el amigo con quien había asistido al boliche le precisó que todo comenzó cuando ambos todavía se encontraban dentro del local.

“Ellos iban saliendo por el pasillo del boliche y estas bestias le pegaron al amigo. Los patovicas sacaron a mi hijo, sabiendo que estaban los que golpearon al amigo ahí en la vereda. Se quieren sacar el problema de encima y no les importa que maten ahí en la vereda. Se quieren lavar las manos”, aseguró.

Un policía habría participado de la pelea y fue desafectado de la fuerza

Durante la revisión de las cámaras del centro de monitoreo municipal, las autoridades advirtieron que en el enfrentamiento participó un integrante de la comisaría local. El efectivo se encontraba vestido de civil, franco de servicio y había asistido al boliche como cliente.

De acuerdo con las imágenes examinadas, el policía habría golpeado una vez a la víctima antes de la agresión que motivó la causa penal. Por esta situación, durante la tarde del mismo 27 de septiembre se iniciaron actuaciones administrativas en su contra.

La Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación del efectivo. En las actuaciones intervienen la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal, la Estación de Policía de Seguridad Comunal de General Belgrano y la Ayudantía Fiscal local.

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