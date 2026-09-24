Crimen y Justicia

Surgió una nueva hipótesis sobre el brutal crimen de Lucas Córdoba: por qué puede ser investigado como femicidio transversal

Luego de que su padrastro y el hijo de este, de 17 años, fueran detenidos e imputados por el homicidio, se dio a conocer qué tipo de lesiones sufrió en el ataque

Por el hecho fueron detenidos el padrastro de la víctima y un hijo de este, de 17 años
Por el hecho fueron detenidos el padrastro de la víctima y un hijo de este, de 17 años
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La Justicia de Córdoba investiga el crimen de Lautaro Córdoba (16), ocurrido en un paraje rural de Copacabana y que dejó a dos detenidos por el hecho: su padrastro, Hermenegildo Acosta (35), y su hijo de 17 años. Mientras que los peritos analizan al menos tres posibles mecanismos que pudieron causar su muerte y los motivos detrás del homicidio.

Tras confirmarse las detenciones de los acusados, la fiscal de Instrucción Analía Cepede imputó a Acosta por el delito de homicidio calificado por alevosía y agravado por la participación de un menor de edad. En el caso del adolescente, se le atribuyó una presunta coautoría por homicidio calificado por alevosía.

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Según reconstruyó la Fiscalía, al momento de arribar al domicilio donde ocurrió el asesinato, los investigadores encontraron a la víctima tendida en el patio y sin signos vitales. Asimismo, indicó que acudieron al lugar después de que una mujer se presentara en la Unidad Judicial de Deán Funes para denunciar que había sido agredida por su pareja.

Mientras la víctima de violencia de género se encontraba en la seccional realizando la exposición, se estableció que su pareja se había contactado con un vecino, para pedirle que fuera a la vivienda a cuidar a sus hijos. Aparentemente, le habría dicho que creía que iba a quedar detenido.

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La fiscal Analía Cepede imputó a Ermenegildo Acosta y a su hijo de 17 años por el delito de homicidio calificado por alevosía.

No obstante, al llegar al lugar, ubicado a unos 45 kilómetros de Deán Funes, el vecino encontró al adolescente muerto y alertó a la Policía. Según relató la fiscal Cepede a Telenoche, cerca del cuerpo había un arma de fuego, mientras que el joven de 17 años tenía cuchillas que se utilizan habitualmente para carnear animales.

“A la fecha todavía no tenemos la causa suficiente de la muerte porque tenemos tres posibilidades”, señaló la investigadora. En este sentido, describió que la víctima presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, sobre todo en el torso y las piernas.

A partir de estas lesiones, la investigación contempla que una maza pudo haber sido utilizada para golpearlo en el rostro y el cráneo. Además, la fiscal indicó que esa agresión habría provocado lesiones de extrema gravedad.

Mientras la causa busca establecer qué elemento provocó la muerte de Lautaro Córdoba y si en el ataque intervinieron una o más de las armas secuestradas, Cepede procura determinar si el homicidio fue cometido para causar daño a la denunciante. Si esa hipótesis se confirma, la Justicia podría evaluar la aplicación de la figura de femicidio transversal.

La mujer denunció el hecho de violencia en la Unidad Judicial de Dean Funes (Mario Sar)
La mujer denunció el hecho de violencia en la Unidad Judicial de Dean Funes (Mario Sar)

No obstante, la fiscal aclaró que las expresiones realizadas por los acusados en el lugar del hecho no tienen el carácter de una declaración formal. Así, el hombre detenido podrá dar su versión ante la justicia con asistencia de un abogado defensor.

Por otro lado, también se incorporó a la investigación los antecedentes del adulto detenido. Según indicó, existen registros vinculados con hechos de violencia, procedimientos por tenencia ilegal de armas y una denuncia de una ex pareja y madre de sus hijos por episodios de violencia familiar.

De acuerdo con la información recabada por El Doce.tv, en esa causa intervino el fuero de violencia familiar y la Justicia ordenó medidas de restricción contra Acosta. Asimismo, la fiscal Cepede afirmó a Portal Deán Funes que ya había exhibido conductas violentas durante procedimientos policiales.

Según explicó, en actuaciones vinculadas con el secuestro de armas, se había mostrado como una persona “belicosa” y “agresiva”. Además, sostuvo que el acusado involucraba a sus hijos en esos episodios de violencia.

Los detalles del crimen

Según la información oficial preliminar, la secuencia comenzó durante la madrugada del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Pública, sin numeración. Una mujer de 39 años denunció que su pareja, Ermenegildo Acosta, la había agredido físicamente.

Crimen Copacabana Córdoba
La Justicia de Córdoba investiga el homicidio del adolescente Lautaro Córdoba ocurrido en un paraje rural de Copacabana.

De acuerdo con su relato, el hombre manifestó que estaba poseído y le dio golpes de puño. Luego, salió de la vivienda y se quitó la ropa. Mientras la mujer se retiró para pedir ayuda y se dirigió a la comisaría, sus hijos menores permanecían en la casa junto al acusado.

Cerca de las 11 de este martes, los efectivos de la Departamental Ischilín llegaron al campo para intervenir ante la denuncia por un presunto hecho de violencia familiar. Allí hallaron asesinado a Lautaro Córdoba, de 16 años e hijo de la mujer que había realizado la denuncia.

“El cuerpo presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego”, indicaron fuentes policiales a Infobae. Durante un allanamiento, los investigadores secuestraron una escopeta, un arma blanca, herramientas y dos teléfonos celulares que estaban en poder de los detenidos.

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