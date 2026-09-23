El pueblo europeo que ama a la Argentina, organiza una fiesta en su honor y en donde la bandera flamea por todos los rincones

Una "mini Argentina en Irlanda": Foxford es el pueblo irlandés que celebra el Día Argentino en el mes de junio, que coincide con el mes de la bandera (video gentileza: IG @juanjomarco)

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En el oeste de Irlanda hay un pequeño pueblo donde la bandera argentina no resulta una rareza. Flamea en las calles, aparece en los festejos y ocupa un lugar especial en una comunidad que, a 11.000 kilómetros de Buenos Aires, mantiene viva una historia que comenzó hace casi 250 años.

Se trata de Foxford, una localidad de alrededor de 1.500 habitantes donde nació Guillermo Brown, el marino irlandés que terminaría convirtiéndose en una de las figuras fundamentales de la lucha por la independencia y el fundador de la Armada Argentina.

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Cada año, Foxford se transforma durante unas jornadas en una suerte de “mini Argentina”. Hay música folclórica, tango, empanadas y alfajores. Argentinos que viven en distintos puntos de Irlanda viajan hasta allí para participar de las celebraciones junto con los habitantes del pueblo. La jornada incluye ceremonias, una misa y la presencia de autoridades de ambos países y representantes de la Armada.

En Foxford, la bandera argentina permanece flameando durante todo el año junto al busto del almirante Guillermo Brown, símbolo del vínculo entre Irlanda y la Argentina

El evento tiene una fecha especialmente significativa: el 22 de junio, día del nacimiento del Almirante Brown. “El evento siempre se pasa al fin de semana y este año se dio la particularidad que coincidió con el sábado 20 de junio, que en Argentina se festeja el Día de la Bandera”, contó el actor, director y coreógrafo santafesino Juan José Marco, quien estuvo presente en el homenaje al hombre que eligió a nuestro país como su patria.

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Juan José se hizo eco de esta historia de una manera muy personal. Cuando conoció al irlandés Liam Phelan, quien hoy en día es su marido, él le contó sobre el orgullo que siente su pueblo por ese prócer; que también es uno de los más importantes de Argentina.

“Visité Foxford por primera vez hace dos años, cuando viajé para que Liam me presentara a sus padres. Ellos viven a 30 kilómetros de allí así que fuimos de paseo e hicimos un recorrido que permite conocer la incidencia que tiene el marino para esa localidad”, recordó “Juanjo”.

La celebración en honor a Brown comienza con una misa en la iglesia de Foxford, donde también se encuentra una imagen de la Virgen de Luján

Uno de los momentos que más lo sorprendió ocurrió en un bar típico del pueblo. En medio de un lugar que podía parecer completamente alejado de la Argentina, encontró una camiseta del Club Almirante Brown enmarcada y colgada en una pared.

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“La camiseta pertenecía a una edición especial del club argentino que llevaba la imagen del Almirante. Cuando me puse a sacar fotos, rápidamente llamé la atención de quienes estaban allí y enseguida me preguntaron si era argentino”, contó. La bienvenida terminó con Juanjo detrás de la barra, donde le convidaron una cerveza tirada.

“Pero la relación no termina en una camiseta. Los habitantes también saben que tenemos avenidas que se llaman Almirante Brown y al partido bonaerense que lleva su nombre. Ellos siguen con atención todo aquello que tenga relación con la historia del marino”, enfatizó.

En un bar de Foxford, su dueño exhibe una remera del Club Almirante Brown, que lleva dibujado el rostro del prócer

El Día Argentino que transforma a Foxford

Este año, que se celebraron los 249 años de su natalicio, la jornada comenzó con una misa en la iglesia de Foxford. “Allí hay una imagen de la Virgen de Luján, otro de los elementos que sorprenden a los argentinos que llegan al pueblo. Después, los participantes se trasladaron hasta el centro de la localidad, donde se encuentra el busto del almirante Brown y una bandera argentina que permanece flameando durante todo el año”, contó el santafesino.

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Así es la celebración del pueblo irlandés que ama a la Argentina (video gentileza: IG @juanjomarco)

En ese lugar se realizó una ceremonia con una ofrenda floral y participó la banda de Foxford. Luego, los asistentes recorrieron unos 500 metros hasta el paseo Almirante Brown, ubicado junto al río, donde tuvo lugar el acto oficial.

“Participaron representantes diplomáticos, entre los que estaba la flamante Embajadora de Irlanda en la Argentina, Olive Maria Hempenstall, quien presentó sus cartas credenciales en agosto de 2026; y la Embajadora Argentina en Irlanda, Ana Laura Cachaza. También hubo autoridades locales y miembros de la Admiral Brown Society, la organización que mantiene viva la historia del marino en Foxford”, especificó.

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Liam y Juan José junto a la Embajadora de Irlanda en la Argentina, Olive Maria Hempenstall; y la Embajadora Argentina en Irlanda, Ana Laura Cachaza

Después de lo formal, llegó la parte más festiva de la jornada: “En el llamado Hall del Almirante Brown hubo comida, bebidas, música y actividades para los chicos. Este año, además, una pareja de tango realizó una presentación y ofreció una clase”.

La celebración de este año, además, marcó un récord de concurrentes. “Hubo 350 personas cuando habitualmente vienen unas 100”, precisó. ¿El motivo? Juan comenzó a publicar videos en redes sociales para contar la conexión irlandesa-argentina de Brown, y en un de esos videos habló del Día Argentino, que estaba próximo a celebrarse.

Vecinos y visitantes degustan comida típica argentina durante los festejos

“El video se viralizó. Hasta los organizadores se sorprendieron del resultado. Fue una emoción gigante”, se enorgulleció sobre el aporte que hizo para acercar ambas culturas.

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Mate, tango y una bandera argentina permanente

La relación entre Foxford y Argentina excede la historia de Brown. Con el paso del tiempo, el pueblo incorporó elementos de la cultura argentina a sus celebraciones. El mate, las empanadas, los pastelitos, el tango y la música forman parte de una jornada que los vecinos esperan cada año.

Juan José Marco posa frente a la escultura del Almirante Guillermo Brown

La pasión también aparece cuando juega la selección argentina. Juan recordó especialmente los festejos del Mundial de Qatar 2022: vecinos irlandeses se pintaron la cara de celeste y blanco, hubo caravanas y celebraciones en el pueblo. “Toda gente de Irlanda, fanáticos de Argentina”, describió.

En Foxford, la historia de Brown funciona así como un puente entre dos países. Para Argentina, es el recuerdo de un irlandés que llegó al Río de la Plata y terminó siendo protagonista de su historia. Para los habitantes de Foxford, es la historia de un hombre nacido en su tierra que se convirtió en héroe en otro continente.

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Y todos los años, durante unos días de junio, esa conexión vuelve a hacerse visible: una bandera argentina flamea en el centro del pequeño pueblo irlandés, una misa recuerda al almirante, una banda toca música, se baila tango, se toma mate y los vecinos se reúnen para celebrar una historia que, contra toda lógica geográfica, une a Foxford con la Argentina.

La bandera argentina flamea en distintos rincones del pueblo y tiene un lugar protagónico detrás del busto del Almirante Brown

La historia del Almirante Brown que terminó en proyecto personal

A medida que Juan José comenzó a investigar sobre Brown, la figura del prócer también adquirió otra dimensión. Junto con Liam y otros colaboradores empezó a trabajar en un proyecto teatral que busca contar su historia desde una perspectiva más humana.

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La investigación los llevó a descubrir aspectos de Brown que excedían sus victorias militares. Juan destacó especialmente los valores que, según la historia que estudiaron, tenía el marino frente a sus contemporáneos. “Qué lindo personaje. Y qué lindo ser humano, más que el prócer”, resumió.

Brown llegó al Río de la Plata como comerciante y terminó involucrándose en el proceso revolucionario. Su conocimiento de las aguas y de las características del Río de la Plata fue fundamental para sus acciones militares. Sin ser un militar de carrera, terminó organizando una fuerza naval y participó de la defensa del territorio.

“Liam, el musical” se estrenará en abril de 2017, en Buenos Aires (Foto gentileza: IG @liamelmusical)

La historia también tiene un detalle que para Juan y Liam resulta especialmente significativo. “William Brown era el nombre por el que se conoció al almirante en inglés, mientras que Liam corresponde al nombre irlandés. En Argentina, William fue traducido como Guillermo. Por eso, para el musical que estamos desarrollando, decidimos recuperar el nombre Liam como una forma de reivindicar sus raíces irlandesas”, detalló sobre “Liam, el musical”, que se estrenará en abril de 2017, en Buenos Aires.

“La obra no busca ser una biografía tradicional, sino mostrar al hombre detrás del héroe”, indicó Juanjo, ya que en escena convivirán distintas etapas de su vida: el almirante que se dirige a la batalla, el pequeño Liam de su infancia y Brown ya retirado.

Juan José Marco y su marido Liam comparten una historia de amor que también los conecta con el almirante Guillermo Brown y con Foxford, el pequeño pueblo irlandés donde nació el prócer argentino

“El relato comienza cuando Brown se embarca rumbo a la batalla de Martín García y, durante el viaje, aparecen sus miedos, dudas y recuerdos. En ese contexto, un personaje femenino que representa al mar y a la luna también aparece durante la historia y le habla en irlandés, conectándolo con sus raíces”, concluyó Juanjo.

La Batalla de Martín García, en 1814, fue una decisiva victoria patriota comandada por Brown, que permitió a las Provincias Unidas del Río de la Plata controlar los ríos interiores y consolidar el posterior bloqueo y caída de Montevideo.