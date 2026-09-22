Sociedad

Santa Cruz: un hombre dejó a su hija de 7 años encerrada en el auto durante tres horas para ir a un boliche

La niña permaneció sola desde las 2:30 hasta las 5:30 de la madrugada en un vehículo estacionado en el centro de Río Gallegos, mientras le enviaba mensajes a su padre que nunca le respondió

Río Gallegos, Santa Cruz - Padre dejó a su hija encerrada en el auto
La niña permaneció sola en el vehículo desde las 2:30 hasta las 5:30 de la madrugada, con el auto apagado y bajo las bajas temperaturas de la noche patagónica (Foto: Google Maps)
Guardar

Una nena de 7 años quedó sola encerrada dentro de un auto, en plena madrugada del domingo, en el centro de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Su padre la había dejado allí antes de ingresar a un local bailable, con la indicación de que no avisara a su madre y que lo esperara. La menor permaneció encerrada en el vehículo durante tres horas, hasta que trabajadores de una estación de servicio advirtieron su presencia y alertaron a la policía.

Todo comenzó horas antes, cuando la niña participaba de una piyamada. La menor le pidió a su padre que fuera a buscarla, y él finalmente la retiró del lugar. Sin embargo, en lugar de llevarla a su domicilio, estacionó el auto en las inmediaciones de las calles Entre Ríos y Zapiola y la dejó encerrada. Le dijo que estaría sola apenas una hora y le pidió que no se comunicara con su mamá.

PUBLICIDAD

Alrededor de las 2:30 de la madrugada, la niña quedó dentro del Volkswagen Gol con el motor apagado y con las bajas temperaturas propias de la noche patagónica. Durante ese tiempo, le envió varios mensajes a su padre pidiéndole que regresara. Él no contestó. Fue recién a las 5:30 cuando el personal policial llegó al lugar y la auxilió.

La alerta la dio un trabajador de la estación de servicio del sector, que había notado que el Gol obstruía el acceso a la playa de carga. Al acercarse al rodado, los efectivos encontraron a la menor en su interior. El playero había llamado a la policía por un auto mal estacionado; lo que nadie esperaba era que adentro hubiera una nena sola desde hacía horas, según reconstruyó el medio regional La Opinión Austral.

PUBLICIDAD

Río Gallegos, Santa Cruz - Padre dejó a su hija encerrada en el auto
Un empleado de la estación de servicio llamó a la policía por un auto mal estacionado y los efectivos hallaron a la menor en el interior (Foto: Google Maps)

Los agentes rastrearon al hombre y lo ubicaron en un local nocturno ubicado sobre Zapiola al 500, a metros del automóvil. Tras identificarlo, intervino personal de Tránsito Municipal, que le realizó un test de alcoholemia. El vehículo fue secuestrado en el marco del procedimiento.

La menor quedó a resguardo del área de Niñez de la municipalidad, mientras que la denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Río Gallegos. En paralelo, tomó intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo que deberá evaluar la situación junto a la Justicia.

El episodio, con todo, no ocurre en un vacío. Poco más de un mes antes, el hermano mayor de la niña —también menor de edad— había quedado encerrado en la vivienda paterna. Para salir, el adolescente debió trepar por una ventana. Los abuelos paternos, que residen a pocos metros, lo vieron cruzar el paredón y lo trasladaron hasta la casa de su madre. El caso nunca había llegado a la instancia judicial que sí alcanzó este nuevo incidente.

Ambos chicos se encuentran bajo un régimen de tenencia compartida, formalizado mediante un acuerdo homologado por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 de Río Gallegos. La Justicia y los organismos de protección de derechos deberán ahora evaluar la situación familiar a partir de este episodio y del antecedente ocurrido semanas atrás, para determinar las medidas que correspondan respecto del padre.

Temas Relacionados

Santa CruzRío GallegosMaltrato infantilÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fuerte temporal en Monte Hermoso dejó playas destruidas, inundaciones y advierten los efectos para la temporada

La ciudad sufrió una segunda crecida del mar en lo que va del año después de la sudestada que se registró este lunes en gran parte de la Costa Atlántica. “Todavía no nos recuperamos”, señaló un funcionario local

El fuerte temporal en Monte Hermoso dejó playas destruidas, inundaciones y advierten los efectos para la temporada

Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar en medio de un temporal

Los hombres, de 64 y 43 años, habían sido advertidos sobre el alerta meteorológico antes de zarpar y se encontraban a más de tres kilómetros de la costa cuando pidieron auxilio por teléfono

Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar en medio de un temporal

Solo el 32% cree que la próxima generación estará mejor: por qué crece el pesimismo sobre el futuro

La distancia entre los avances de las últimas décadas y una percepción cada vez más negativa del futuro fue analizada por Rosendo Grobo en Infobae a la Tarde, con foco en las expectativas políticas y la experiencia argentina

Solo el 32% cree que la próxima generación estará mejor: por qué crece el pesimismo sobre el futuro

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el próximo fin de semana por obras de remodelación

Trenes Argentinos ejecutará intervenciones en dos sectores de la infraestructura. Los ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre operarán con recorridos acotados desde Belgrano R hacia las terminales bonaerenses

El ramal Tigre del tren Mitre no funcionará durante el próximo fin de semana por obras de remodelación

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

El adolescente de 16 años señalado como autor del ataque se presentó de manera voluntaria ante la Justicia. La víctima recibió una puñalada en el pecho y su hermano sufrió heridas en el tórax y un brazo. En el lugar secuestraron un cuchillo

San Juan: un menor asesinó a puñaladas a un joven de 17 años e hirió a su mellizo durante una fiesta por el Día del Estudiante

DEPORTES

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

La Fórmula 1 tendrá otro piloto sudamericano: el cambio en la parrilla que está a punto de cerrarse

Enrique Sacco se lanzó como candidato a presidente de Independiente: “Tomé una de las decisiones más importantes de mi vida”

Un histórico del Real Madrid confesó que le gustaría contratar a Julián Álvarez: “Sería un buen fichaje para Mourinho”

Revelaron los motivos por los que el Tottenham “descartó” la contratación de Mauro Icardi

“Está re ancho”: la broma de Lisandro Martínez al Cuti Romero en el primer entrenamiento de la selección argentina

TELESHOW

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

Habló por primera vez Hernán, el hombre que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “Cuando lo vi empecé a ver rojo”

Tamara Pettinato habló sobre las amenazas de muerte que recibió Homero: “Asustó que apareciera en persona”

José María Listorti recordó el enojo de su esposa cuando le encontró unas pastillas: “Pensó que eran las azules”

El viaje familiar de Calu Rivero a Madrid: fotos con Aíto de la Rúa, sus hijos y el show de Shakira

Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand en su internación: qué se espera para el alta médica

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Ministerio de Gobernación de Guatemala deroga el reglamento disciplinario de los alumnos de la PNC vigente desde 1997

El Congreso de Guatemala recibe la nómina de seis aspirantes a contralor general para el período 2026-2030

El vicepresidente Ulloa participa en la presentación de la película Vértices en El Salvador

El Ministerio de Defensa dominicano gradúa a una promoción de cadetes en operaciones tácticas para áreas urbanizadas

Panamá estrena estrategia de IA, pero su integración en las empresas sigue rezagada