Sociedad

Santa Teresita: desesperada búsqueda de dos kayakistas que se metieron al mar en medio de un temporal

Los hombres, de 64 y 43 años, habían sido advertidos sobre el alerta meteorológico antes de zarpar y se encontraban a más de tres kilómetros de la costa cuando pidieron auxilio por teléfono

Las condiciones climáticas en el área del rescate incluyeron ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora
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La Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda por aire, tierra y agua para localizar a dos kayakistas que ingresaron al mar en Santa Teresita, localidad bonaerense de la Costa Atlántica, en medio de un fuerte temporal y no pudieron regresar a la costa.

Según confirmaron fuentes a Infobae, todo comenzó cuando la dependencia de la fuerza en esa localidad del interior bonaerense recibió un llamado telefónico de uno de los deportistas. El hombre informó que se encontraba navegando en una embarcación color turquesa frente a la calle 29, a aproximadamente dos millas náuticas —más de tres kilómetros— mar adentro, sin poder retornar a la playa. Las condiciones climáticas en ese momento incluían fuertes vientos y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora, lo que complicaba cualquier maniobra de regreso.

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La respuesta de la Autoridad Marítima nacional fue inmediata. Primero envió un medio de superficie al área y, luego, sumó una segunda embarcación para reforzar las tareas de rastrillaje. Las condiciones meteorológicas adversas, sin embargo, dificultaron los trabajos desde el primer momento. A la par, la fuerza desplegó un avión desde la Estación Aérea San Fernando, que realizó pasadas sobre la zona afectada con visibilidad reducida por lloviznas, techos bajos y los mismos vientos que habían atrapado a los kayakistas.

Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita
Los efectivos advirtieron a los deportistas sobre la alerta meteorológica vigente antes de que ingresaran al agua.

Con el objetivo de ampliar el alcance del operativo, desde el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata se solicitó colaboración a los buques pesqueros que transitaban por la zona. La iniciativa, no obstante, no arrojó resultados positivos. En simultáneo, efectivos de la institución realizaron recorridas terrestres a lo largo del sector de playa para obtener datos que orientaran la localización de los dos hombres.

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Según confirmaron fuentes a Infobae, ambos deportistas —de 64 y 43 años— se habían presentado con anterioridad en la dependencia de Prefectura, donde el personal les advirtió sobre la existencia de la alerta meteorológica y la imposibilidad de navegar bajo esas condiciones. Aun así, los kayakistas optaron por ingresar al mar.

Para este día se prevé continuar con las tareas de búsqueda en los tres frentes. La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 2 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial Dolores.

Prefectura naval desplegó un operativo para buscar a dos kayakistas en Santa Teresita
La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 2 de Mar del Tuyú quedó a cargo de la investigación judicial del hecho.

La Costa Atlántica permaneció este lunes bajo alerta naranja por los intensos vientos del fenómeno meteorológico que, desde el domingo, afectó a la provincia de Buenos Aires. Monte Hermoso y Necochea padecieron una fuerte sudestada que causó destrozos, entre otras localidades situadas frente al Mar Argentino.

En este contexto, con la búsqueda de las personas en Santa Teresita y la reciente alerta meteorológica, un video que se difundió en redes mostró a dos kayakistas en el mar durante un aviso de alerta en Mar del Plata. Si bien el agua lucía tranquila a simple vista, las condiciones meteorológicas pueden implicar riesgos para quienes realizan actividades náuticas.

Tras el fuerte temporal de viento que afectó el lunes a Mar del Plata y a toda la costa, este martes empezó una mejora paulatina de las condiciones, aunque persisten vientos considerables. El fenómeno provocó ráfagas que estuvieron cerca de los 100 kilómetros por hora y ocasionó diversos inconvenientes en la ciudad, de acuerdo con el medio local 0223.

Las condiciones climáticas en el área del rescate incluyeron ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora (Crédito a @ariel_luciano2003)

En ese marco, circuló un video en el que se ve a dos personas navegando en kayak. La imagen resulta llamativa por el contraste entre una costa y un mar aparentemente relativamente tranquilos, mientras el viento sigue presente y las condiciones difieren de las habituales para una actividad de estas características.

De acuerdo con quien presenció la escena, la apariencia del agua puede engañar a quienes la miran desde la costa. Con ciertos vientos, el mar puede lucir calmo, aunque una embarcación pequeña como un kayak enfrenta un riesgo importante.

Una embarcación puede alejarse de forma progresiva de la costa cuando el viento sopla desde tierra hacia el mar. Si el viento se intensifica o cambian las condiciones, volver puede ser mucho más difícil para quien se encuentra en un kayak.

Por ese motivo, antes de ingresar al agua, no basta con observar el estado del mar desde la playa: también se debe conocer la dirección y la intensidad del viento, consultar el pronóstico y revisar las alertas meteorológicas.

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