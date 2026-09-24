Mató a un peluquero en La Plata y cayó dos meses después del crimen

La DDI de La Plata detuvo en el barrio San Carlos al presunto responsable del crimen del peluquero Emanuel Orieta. (0221)

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Un hombre de 41 años, señalado por la investigación como el presunto responsable del asesinato del peluquero Emanuel Orieta, fue detenido este miércoles en una vivienda del barrio San Carlos, en La Plata. El sospechoso permanecía prófugo desde julio, cuando la víctima recibió un disparo en el pecho dentro de una casa a la que había acudido para realizar un corte de pelo.

La captura se concretó luego de tareas de inteligencia realizadas por el Gabinete de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata. Los investigadores determinaron que el acusado se ocultaba en una de las dos viviendas construidas en el mismo terreno y que reducía al mínimo sus salidas para evitar ser localizado.

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El detenido fue identificado por sus iniciales como C.E.R., tiene 41 años y es conocido como “El Tarta”. Quedó a disposición de la Justicia en la causa por homicidio agravado, que investiga el asesinato de Emanuel Orieta, de 32 años, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio.

El procedimiento se realizó con una orden de allanamiento solicitada en el marco de la pesquisa judicial. Participaron efectivos de la DDI La Plata, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que desplegaron el operativo en el domicilio donde se encontraba el sospechoso.

Según fuentes policiales consultadas por el portal 0221, C.E.R. estaba junto a su pareja y sus dos hijos al momento de la irrupción policial. Los agentes registraron la vivienda, aunque no hallaron objetos que fueran considerados relevantes para el expediente.

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El crimen ocurrió en una vivienda situada en la zona de las calles 133 y 525. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, Orieta había llegado a la propiedad para cortarle el cabello al dueño de casa.

En ese contexto, el acusado ingresó al lugar, amenazado a la víctima y efectuado un disparo que le impactó en el pecho. La hipótesis de los investigadores se apoya, entre otros elementos, en los testimonios reunidos durante las primeras actuaciones del expediente.

Después de resultar herido, el peluquero logró entrar a la vivienda, donde quedó tendido sobre una mesa pequeña. Una ambulancia acudió al domicilio, pero el personal médico constató su muerte al arribar.

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La pesquisa inicial estuvo a cargo de agentes de la DDI La Plata y de la Subcomisaría Unión. A partir de declaraciones testimoniales y averiguaciones en el entorno de la víctima, los efectivos orientaron la investigación hacia “El Tarta”, quien, según los datos incorporados a la causa, habría tenido conflictos previos con Orieta.

El 13 de julio, un día después del homicidio, la fiscalía ordenó tres allanamientos en busca del sospechoso. En esos operativos se secuestraron elementos de interés para la causa, aunque los agentes no encontraron a C.E.R.

El homicidio ocurrió en julio cuando la víctima acudió a un domicilio a realizar un corte de cabello y recibió un disparo en el pecho. (0221)

De acuerdo con el parte policial de aquella etapa de la investigación, el hombre había logrado escapar antes de los procedimientos y permaneció prófugo. A partir de entonces, el Gabinete de Homicidios profundizó las tareas para reconstruir sus movimientos y establecer dónde podía estar oculto.

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La identificación del domicilio del barrio San Carlos surgió de esas diligencias. Los investigadores establecieron que el acusado permanecía dentro de la propiedad y casi no salía, una circunstancia que dificultaba su detección en espacios públicos.

La detención de este miércoles permitió poner al sospechoso a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 17, encabezada por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, y del Juzgado de Garantías N.º 5 de La Plata.

Durante el operativo, los investigadores comprobaron que C.E.R. también tenía un pedido de captura vigente en otro expediente. Esa causa está vinculada al delito de amenazas y se inició en diciembre de 2024.

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El trámite judicial de ese caso corresponde a la Unidad Funcional de Instrucción N.º 11 y al Juzgado de Garantías N.º 1 de La Plata. Por ese requerimiento, el detenido quedó también a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en ese expediente.

La víctima registraba al menos diez causas penales, mayoritariamente relacionadas con delitos contra la propiedad. El legajo incluía causas por robo calificado o agravado, tentativas de robo y hurto, encubrimiento y resistencia a la autoridad, además de registros de ingresos, libertades y traslados dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. También había estado alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 10 de Melchor Romero.

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