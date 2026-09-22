Mató a su pareja de un disparo en la cabeza mientras vendía huevos en Pilar y luego intentó quitarse la vida

La zona en donde la víctima tenía su puesto de huevos (Pilar a Diario)

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Una mujer murió de un disparo en la cabeza que le efectuó su pareja mientras atendía su puesto de venta en el kilómetro 57 de la Panamericana, en Pilar, provincia de Buenos Aires. El agresor huyó del lugar y, kilómetros más adelante, intentó quitarse la vida. La víctima falleció horas después en el Hospital Central de Pilar.

Se trata de Mónica Ligorria, de 49 años, con domicilio en la localidad de Villa Astolfi. El ataque ocurrió el lunes cerca de las 14, frente a testigos que se encontraban en la zona.

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El hecho se produjo debajo de ese puente, en el acceso al country Estancias del Pilar, en el barrio El Panchito. Según fuentes policiales y testigos consultados por Pilar a Diario, el hombre —de 57 años— llegó hasta el puesto donde Ligorria comercializaba huevos y, tras una breve discusión, le efectuó tres disparos de arma de fuego. Uno de esos tiros impactó en la cabeza de Mónica.

Tras el ataque, el hombre subió a su camioneta Peugeot Master blanca y huyó en dirección a Campana, ciudad donde reside. A la altura del kilómetro 70 del ramal norte de la Panamericana, se detuvo, bajó del vehículo y se disparó en la cabeza, presumiblemente con la misma arma que utilizó en el ataque. El arma fue hallada en el lugar. El agresor fue derivado a un hospital de Campana, donde permanece internado en estado crítico.

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Hospital Central de Pilar, donde fue derivada la víctima

Después de más de cinco horas de agonía, Ligorria falleció alrededor de las 20 de ayer en el Hospital Central de Pilar. En el lugar del ataque, trabajaron durante varias horas peritos de la Policía Científica y efectivos de la fuerza local.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar. Las autoridades confirmaron que la víctima y el agresor mantenían una relación de pareja e investigan la posibilidad de que el ataque del lunes haya sido precedido por otros episodios de violencia de género.

El caso se produce tres semanas después de otro femicidio seguido de suicidio, que tuvo lugar en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. El 4 de septiembre, los cuerpos de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz, fueron hallados calcinados dentro de un Chevrolet Corsa en la bajada del Espinillo, a orillas del río Paraná.

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Según la reconstrucción de los hechos, Argañaraz mató a Di Paolo, incendió el automóvil, se arrojó al agua y luego regresó para meterse en el vehículo en llamas. La víctima había denunciado a su ex por hostigamiento apenas 48 horas antes del crimen, en un Centro Territorial de Denuncias (CTD) de Villa Gobernador Gálvez. Ambos habían tenido una relación de 13 años y tenían hijos en común. La causa quedó a cargo de la fiscal Noelia Navone, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación, que investiga el hecho como un femicidio seguido de suicidio.