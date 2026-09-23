Crimen y Justicia

Quiénes son los acusados del caso EquiQuant, la nueva megaestafa estilo Cositorto: calculan un daño de más de $1000 millones

Dos mellizos y un contador son los principales nombres en una lista de 26 sospechosos señalados por cometer un presunto engaño a nivel nacional. El fiscal Andrés Madrea pidió indagarlos por delitos como lavado de activos

Tres fotografías tipo ficha policial colocadas lado a lado muestran de frente a tres hombres de distintas edades
Lautaro Germino, Alan Germino y el contador Carlos Hazarabedian, los tres principales acusados
Guardar

En la era del culto a la plata fácil, la historia de EquiQuant Capital parece una de tantas. Según la acusación de la Justicia, se trataba de otra financiera de bajo brillo que ofrecía, a lo largo del territorio argentino, inversiones dudoso tenor, a través de una aplicación del mismo nombre. Hoyy está borrada del mapa.

Funcionaba de la misma forma que otras firmas de inversiones, mucho más sólidas, reconocidas, y para empezar, no sospechadas de ningún delito. Bizarramente, EquiQuant se presentaba a sí misma como una academa de negocios. En esta app, “los colocadores de fondos podían observar cómo les figuraban depositados e invertidos los mismos, que previamente habían transferido hacia variadas cuentas digitales, a requisito y manejo de los “asesores” de la “academia de negocios”“, aseguró Andrés Madrea, el fiscal encargado de investigar el caso, en un reciente dictamen.

PUBLICIDAD

Hasta aquí, nada fuera de lo común, otro síntoma de época. Pero la dimensión de la historia vuelve distinta al caso EquiQuant. En una instrucción conjunta con la UFECI y el fiscal Fernando Rivarola del Ministerio Público Fiscal de Chubut, Madrea pidió este semana al juez Darío Bonanno las indagatorias de 26 sospechosos entre líderes, operadores y prestanombres, acusados de reinsertar el dinero robado en una curiosa trama de empresas para ingresar el dinero robado al “circuito formal de circulación de capitales”.

El daño estimado, dijo Madrea en su dictamen ”supera holgadamente los mil millones de pesos". Su expediente condensa una decena de causas penales registradas en el fuero porteño desde fines de 2025, con, al menos, 17 víctimas.

PUBLICIDAD

Lautaro Germino, Alan Germino, Carlos Santiago Hazarabedian, Ignacio García Palma y María Fernanda Villanueva Salazar integran la presunta cúpula del caso, acusados de “haber ejercido la conducción y el diseño estratégico”. Los delitos de los que se los acusa: intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y estafas. Madrea pidió la prisión preventiva para Lautaro Germino y Hazarabedian, contador de profesión. No hará falta un arresto; ambos, junto con Alan Germino, fueron detenidos en mayo último en CABA y el Conurbano bonaerense por orden de la Justicia de Chubut, con tres meses de prisión preventiva, ya que una víctima los denunció en Puerto Madryn. La causa chubutense fue investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, a cargo de Rivarola.

El fiscal, también, pidió al juez Bonanno congelar las empresas ligadas a los movimientos del grupo. Se trata de Global T.T. S.A., Instrumental Norte S.A., Smile Tecnologías S.R.L., entre otras doce firmas y personas físicas.

Lautaro Germino, de 29 años, registrado como financista en ARCA, ex empleado de una importante multinacional, acumula más de $10 millones en deudas de larga data. Sus datos personales fueron empleados para activar las billeteras virtuales de Grupo Financiero Big Ben, una de las empresas de la trama, registrada en diciembre de 2025 bajo el rubro de servicio de informática y presidida por un prestanombres de Merlo que también integró otros directorios del bizarro holding de presuntos timadores.

A Lautaro, también, lo acusan de operar las cuentas desde España, con un viaje registrado a fines de 2025 por Migraciones, así como de recibir giros millonarios. Su hermano mellizo Alan, con domicilio en Castelar, también detenido en la redada de mayo, habría aportado las oficinas del grupo en la calle Maipú, a las que alquiló junto a su mellizo.

Carlos Santiago Hazarabedian es un caso distinto. De 64 años, contador, integró varias empresas en la década pasada. El fiscal Madrea lo acusa de diseñar y manejar Instrumental Norte, otra de las empresas involucradas en el supuesto lavado, también frenteada por prestanombres.

La burbuja de EquiQuant comenzó a estallar, al igual que el caso Cositorto, en redes sociales. Expertos de Instagram en finanzas alertaban de la supuesta poca seriedad de EquiQuant. Los propios usuarios se dieron cuenta, de acuerdo a sus testimonios, cuando pedían recuperar sus ganancias, o retirar la inversión. Así, se encontraban con “distintas excusas, como la necesidad de “integrar pagos” para permitir la liberación de los activos, o la solicitud de nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA", siguió Madrea. “Así, el timo se prolongaba hasta las últimas puntadas”, finalizó el fiscal.

EquiQuant, por su parte, borró toda su huella digital. Ya ni siquiera puede encontrarse un logo de la firma.

Temas Relacionados

EquiQuantEstafaFiscal Andrés MadreaLavado de activosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: otra vez piden suspender el debate por la salud del músico

Cristina Congiu es una de las cuatro personas citadas para este miércoles. El cantante no estará en la sala porque permanece internado en el Hospital Tornú. Ya declararon 24 testigos desde el comienzo

Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: otra vez piden suspender el debate por la salud del músico

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

El médico aseguró que el empresario llegó “totalmente decidido” a operarse y que, durante la consulta previa, no detectó síntomas ni signos que permitieran sospechar una enfermedad

Declara Aníbal Lotocki en el juicio por la muerte de Cristian Zárate: “Él se presentaba como un paciente sano”

Habló Laura de Marinis, la jueza de la polémica en CABA: “Someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante”

La jueza que declaró inaplicable el nuevo Régimen Penal Juvenil para un adolescente acusado de tentativa de robo defendió su fallo y cuestionó las amenazas de juicio político

Habló Laura de Marinis, la jueza de la polémica en CABA: “Someter a un chico de 14 años al sistema penal es estigmatizante”

Un amor tóxico, una organización inventada y el “desafío” de matar: las nuevas revelaciones del crimen de Cecilia Lazcano

Las conclusiones, a las que accedió Infobae, se desprenden del análisis de las conversaciones entre los dos adolescentes imputados. La hipótesis sobre el presunto móvil del hecho

Un amor tóxico, una organización inventada y el “desafío” de matar: las nuevas revelaciones del crimen de Cecilia Lazcano

Juicio por Loan Peña: el presidente del tribunal anunció que se jubila y renunció

El juez Fermín Amado Ceroleni estará al frente del debate hasta el 1° de diciembre, pero no al momento del veredicto. Para la jornada de este miércoles, citaron a tres policías de la PFA que analizaron celulares y participaron de peritajes clave

Juicio por Loan Peña: el presidente del tribunal anunció que se jubila y renunció

DEPORTES

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección

TELESHOW

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

El sorpresivo gesto de Franco Colapinto con la hija de una famosa que encendió a sus fanáticos

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos

Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos

Honduras financiará 47.6% del Presupuesto 2027 con recursos propios, según Finanzas

Retiran más de 23.000 vehículos por una falla que puede causar pérdida de potencia y dejar las luces fuera de servicio

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La verdadera historia de 'A Love Supreme': el disco de John Coltrane que nació de una adicción y se convirtió en religión