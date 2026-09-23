La Conred registra 1,564 emergencias y más de 38 mil familias afectadas por lluvias en Guatemala

Varias personas y un socorrista se concentran junto a viviendas en una calle anegada por el agua y el barro durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Guatemala acumuló 1,564 emergencias vinculadas a la temporada de lluvias de 2026 hasta el martes 22 de septiembre, con 38,420 familias afectadas y 9,995 damnificadas por inundaciones, derrumbes, deslizamientos, vientos y caída de árboles.

El balance, elaborado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, refleja daños en viviendas, carreteras, puentes, escuelas y redes de energía en todo el país.

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La cifra total de personas afectadas ascendió a 195,294, de las cuales 22,197 debieron ser evacuadas y 1.312 permanecían en albergues. El registro incluyó 26 heridos, 16 hospitalizados, 16 fallecidos y una persona desaparecida desde el inicio de la época lluviosa.

Las precipitaciones continuarían el miércoles 23 de septiembre en gran parte del territorio, de acuerdo con el Centro de Monitoreo. La inestabilidad sobre el océano Pacífico favorecería el ingreso de abundante humedad, con un ambiente cálido y húmedo y lluvias potencialmente fuertes en la región central, occidente, boca costa y los valles de oriente.

Las temperaturas máximas previstas oscilarían entre 30 y 32 °C en las regiones norte, Caribe, valles de oriente, Pacífico y boca costa. En la región central se esperaban valores de 24 a 26 °C y, en occidente, de 20 a 23 °C; el sol salió a las 5:52 y se ocultaría a las 17:59.

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El agua estancada cubre el suelo en el interior de una vivienda y rodea los muebles y enseres domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inundaciones, cultivos dañados y árboles caídos entre los incidentes más frecuentes

Las inundaciones encabezaron el registro nacional con 430 casos, equivalentes al 27.5% de las emergencias contabilizadas. Los daños a cultivos y la caída de árboles sumaron 266 incidentes cada uno, con una participación del 17% en ambos casos.

Los fuertes vientos provocaron 178 emergencias, el 11.4% del total, mientras que los deslizamientos alcanzaron 145 reportes, el 9.3%. También se contabilizaron 56 derrumbes, 53 socavamientos, 49 flujos de lodo, 47 colapsos estructurales y 20 hundimientos.

El registro incluyó además caída de rocas, mar de fondo y personas arrastradas por ríos, entre otras categorías con menor frecuencia. Las instituciones que integran el sistema de respuesta mantuvieron operativos en los departamentos afectados mientras recibían nuevos reportes.

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Los daños alcanzaron 420 tramos carreteros, 29 puentes y 36 escuelas. También hubo afectaciones en 16 edificios y 19 puntos de la red eléctrica, aunque no se reportaron daños en la red de agua potable.

Tres puentes colapsaron durante la temporada y no se registraron escuelas destruidas. En el sector habitacional, 200 viviendas sufrieron daños severos, 9.485 moderados y 310 leves; otras 356 permanecían catalogadas en riesgo, sin viviendas destruidas hasta el momento.

Alta Verapaz, el departamento con más emergencias acumuladas

Alta Verapaz concentró 449 incidentes, la cifra más alta entre los departamentos guatemaltecos. Izabal acumuló 152 casos y el departamento de Guatemala, 121, mientras San Marcos registró 97, Quetzaltenango 83, Sacatepéquez 72 y Escuintla 63.

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En el extremo opuesto del registro se ubicaron Totonicapán, con 10 incidentes, y Zacapa, con 37. El mapa de incidencias abarcó la totalidad del territorio nacional y se actualiza a medida que las autoridades locales comunican nuevas emergencias.

La jornada del miércoles sumó un derrumbe en el sector Santa Marta, zona cinco de Mixco. La Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres coordinó con la Regencia de la zona seis norte las tareas de limpieza en el área afectada.

En Santa Cruz Chinautla, una inundación afectó 25 viviendas y siete locales comerciales en el cantón central. La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades confirmó los perjuicios en este municipio del departamento de Guatemala, incorporado al listado de zonas con daños durante la jornada.

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