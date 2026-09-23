Panamá pierde a tres jugadores para su gira por Asia y no convocará reemplazos

Thomas Christiansen afrontará los tres amistosos de la gira asiática con 24 futbolistas tras las bajas de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara. REUTERS/John Sibley

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La selección de Panamá afrontará su gira por Asia sin Andrés Andrade, José Córdoba ni Josué Vergara, quienes fueron dados de baja por problemas físicos. La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que no hará nuevos llamados y mantendrá una plantilla de 24 futbolistas para el amistoso frente a India y los dos compromisos posteriores en Japón.

Las ausencias afectan a dos jugadores de la defensa y a un debutante de la convocatoria anunciada por Thomas Christiansen. Córdoba y Andrade formaban parte del grupo con experiencia internacional, mientras Vergara había recibido su primer llamado a la selección mayor para esta ventana. Los tres quedaron fuera cuando el equipo ya había comenzado a reunirse en Bangalore.

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Córdoba presentó problemas en el tobillo izquierdo, según comunicó el Norwich City a la federación. El defensor disputó los 90 minutos de la derrota por 4-3 ante el Bolton el domingo 20 de septiembre, en la segunda división inglesa. La Fepafut solicitó las pruebas médicas al club para confirmar el alcance de la lesión, pero indicó que todavía no las había recibido.

Vergara, futbolista del KAA Gent, reportó una molestia muscular después de jugar el partido completo del sábado 19 de septiembre frente al Standard de Lieja. Su equipo ganó 2-1 en la primera división belga. La federación también pidió en este caso los exámenes que respalden el diagnóstico y permanecía a la espera de que el club los remitiera.

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La selección de Panamá comenzó su preparación en Bangalore con una sesión de activación física para los primeros jugadores que llegaron a India. Tomada de la Fepafut

La situación de Andrade es distinta en cuanto a la documentación recibida. El jugador del LASK Linz sufrió una lesión de isquiotibiales durante el empate 3-3 del domingo ante el Hartberg, en Austria. Tras el encuentro, su club envió los resultados de una resonancia magnética que confirmaron el problema físico, de acuerdo con el protocolo de convocatoria descrito por la Fepafut.

Las tres bajas reducen de 27 a 24 futbolistas el grupo disponible para Christiansen. La ausencia de Vergara modifica, además, una de las novedades de la lista: el atacante era uno de los jugadores llamados a buscar sus primeros minutos con la mayor. Mijahir Jiménez, también convocado por primera vez, permanece entre los integrantes que viajaron a India.

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Antes del anuncio de las bajas, 12 jugadores realizaron el martes una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, en Bangalore. La sesión se centró en movimientos articulares y trabajo preventivo después del viaje. Entre los presentes estuvieron Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo y José Luis Rodríguez, además de los jugadores de la liga panameña Daivis Murillo y Marcos De León.

Christiansen y su cuerpo técnico habían llegado a India la noche del lunes, junto con Murillo y De León. El resto de los convocados debían incorporarse entre la noche del martes y la mañana de este miércoles. La selección programó su primer entrenamiento en cancha para hoy a las 5:00 p. m. en Bangalore, en las instalaciones del Center for Sports Excellence.

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Una resonancia magnética confirmó la lesión de isquiotibiales que Andrés Andrade sufrió en su último partido con el LASK Linz. REUTERS

El amistoso contra India está previsto para el viernes en el Estadio Sree Kanteerava, a las 7:30 p. m. hora local, equivalentes a las 9:00 a. m. en Panamá.

Será el primer encuentro de la selección mayor después del Mundial de 2026 y el inicio de la nueva etapa de Christiansen, cuyo contrato fue extendido para el proceso hacia 2030.

La delegación viajará luego a Japón para participar en un cuadrangular internacional. Panamá tiene previsto enfrentar a Nueva Zelanda el 1 de octubre, mientras Japón y Ecuador disputarán la otra semifinal.

Los partidos por el título y el tercer puesto están programados para el 5 de octubre. Christiansen deberá afrontar los tres compromisos con los 24 jugadores que permanecen convocados.

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Sergio Pardo Carrillo dirigió el primer trabajo físico del equipo en India tras incorporarse al cuerpo técnico de Thomas Christiansen. Tomada de la Fepafut

La gira también marca la incorporación del español Sergio Pardo Carrillo como preparador físico de la selección. El técnico, de 48 años, dirigió la primera activación de los futbolistas llegados a Bangalore y estará con el equipo durante los tres partidos. Su experiencia reciente incluye Santos Laguna, de México, y Rayo Vallecano, de España.