Agregar Infobae en Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes En el lanzamiento de Telefe desfilaron por la alfombra roja la conductora Wanda Nara, y los jurados Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui además de los famosos que animarán esta temporada que comenzará el lunes 28 Wanda Nara en la presentación de MasterChef Celebrity Argentina 2026, reality que vuelve a conducir luego de estar al frente de una versión con famosos y otra con gente amateur (Crédito: RSFotos) 23 Sep, 2026 10:59 a. m. EST Elizabeth Vernaci debutará en MasterChef Celebrity. Es la primera vez que la conductora se anima a participar en un reality como participante Karina Mazzocco en la alfombra roja lució todo su glamour en la previa al debut del programa Mike Amigorena fue el último en ingresar a MasterChef Celebrity luego de la salida de L-Gante La China Ansa pasó del react de MasterChef Celebrity a concursante Grego Rossello eligió un look formal para el lanzamiento del reality Morena Beltrán se animó al desafío de la competencia culinaria La periodista Luciana Geuna se suma a los 23 famosos que competirán en el certamen. Su incorporación fue sorpresiva como una de las caras de las noticias de TN y Eltrece Marta Fort se sumó al reto del programa y es una de las figuras que más expectativas despierta Alejandro Lerner, con look rocker, es otra de las "figuritas díficiles" de una temporada con grandes nombres El humorista Pachu Peña, uno de los favoritos de la gente en la previa al comienzo del programa La modelo Rocío Robles, con la ayuda de su novio Adrián Suar practica para la temporada que se inicia del ciclo Juli Poggio promete sorprender en MasterChef Celebrity 2026 luego de confesar que no cocina nada en su día a día Luck Ra, en medio del escándalo por la separación de La Joaqui, se mostró alegre y con un conjunto lleno de personalidad (Telefe) Diego Ramos deslumbró con un look negro con brillos y se mostró feliz de ser parte de esta edición Edith Hermida se animó a ser parte de esta nueva edición y sorprendió con un look en tonos marrones Campi también se sumó a los looks en color negro Nazareno Casero se animó a pausar la actuación para cambiarla por las hornallas más famosas Paula Trápani apostó por un mono color negro de satén con brillos Hernán Coronel, el líder de Mala Fama, dejará el micrófono de lado por un rato y lo cambiara por le delantal más famoso Lizy Tagliani se animará a los delantales y las hornallas en el big show de Telefe Sebastián Presta pasó por la alfombra roja de la nueva edición de MasterChef Julieta Nair Calvo se animó a un vestido de animal print que logró deslumbrar a todos en la alfombra roja Pablo Migliore apostó por un look total black compuesto por un traje con corbata El relator Pablo Giralt se enfrentará a los desafíos culinaros de los jurados Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular serán los jurados de esta edición Está edición de MasterChef contará con 24 participantes de distintos rubros Lola Latorre va a formar parte del programa react de MasterChef junto a Cachete Sierra Con la conducción de Wanda, los análisis de Betular, Martitegui y Botana y la buena onda de los famosos, MasterChef apuesta ser un éxito (Telefe) Crédito: RSFotos y Prensa Telefe