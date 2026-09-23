Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes

En el lanzamiento de Telefe desfilaron por la alfombra roja la conductora Wanda Nara, y los jurados Damián Betular, Maru Botana y Germán Martitegui además de los famosos que animarán esta temporada que comenzará el lunes 28

Presentacion de prensa MasterChef Celebrity Argentina
Wanda Nara en la presentación de MasterChef Celebrity Argentina 2026, reality que vuelve a conducir luego de estar al frente de una versión con famosos y otra con gente amateur (Crédito: RSFotos)
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Elizabeth Vernaci debutará en MasterChef Celebrity. Es la primera vez que la conductora se anima a participar en un reality como participante
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Karina Mazzocco en la alfombra roja lució todo su glamour en la previa al debut del programa
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Mike Amigorena fue el último en ingresar a MasterChef Celebrity luego de la salida de L-Gante
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La China Ansa pasó del react de MasterChef Celebrity a concursante
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Grego Rossello eligió un look formal para el lanzamiento del reality
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Morena Beltrán se animó al desafío de la competencia culinaria
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La periodista Luciana Geuna se suma a los 23 famosos que competirán en el certamen. Su incorporación fue sorpresiva como una de las caras de las noticias de TN y Eltrece
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Marta Fort se sumó al reto del programa y es una de las figuras que más expectativas despierta
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Alejandro Lerner, con look rocker, es otra de las "figuritas díficiles" de una temporada con grandes nombres
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El humorista Pachu Peña, uno de los favoritos de la gente en la previa al comienzo del programa
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La modelo Rocío Robles, con la ayuda de su novio Adrián Suar practica para la temporada que se inicia del ciclo
Presentacion de prensa MasterChef Celebrity Argentina
Juli Poggio promete sorprender en MasterChef Celebrity 2026 luego de confesar que no cocina nada en su día a día
Un hombre con el cabello teñido de azul posa frente a un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
Luck Ra, en medio del escándalo por la separación de La Joaqui, se mostró alegre y con un conjunto lleno de personalidad (Telefe)
Diego Ramos se llevó todas las miradas con su conjunto y se mostró feliz de sere parte de este proyecto
Diego Ramos deslumbró con un look negro con brillos y se mostró feliz de ser parte de esta edición
Una mujer posa frente a un fondo negro con los logotipos impresos de HBO Max, Telefe y MasterChef Celebrity
Edith Hermida se animó a ser parte de esta nueva edición y sorprendió con un look en tonos marrones
Campi fue otro de los participantes que apostó por un outfit en color negro
Campi también se sumó a los looks en color negro
Nazareno Caseros promete sorprender en las cocinas más famosas
Nazareno Casero se animó a pausar la actuación para cambiarla por las hornallas más famosas
Mujer vestida de negro posa frente a un fondo con logotipos de MasterChef Celebrity, Telefe y HBO Max
Paula Trápani apostó por un mono color negro de satén con brillos
Hombre con gorra blanca, gafas de sol y ropa deportiva negra apunta hacia adelante ante un fondo con logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
Hernán Coronel, el líder de Mala Fama, dejará el micrófono de lado por un rato y lo cambiara por le delantal más famoso
Lizy Tagliani se animará a los delantales y las hornallas en el big show de Telefe
Lizy Tagliani se animará a los delantales y las hornallas en el big show de Telefe
Hombre con abrigo negro y gorro posa de pie ante un fondo publicitario con los logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
Sebastián Presta pasó por la alfombra roja de la nueva edición de MasterChef
Julieta Nair Calvo salió del negro y eligió un vestido animal print
Julieta Nair Calvo se animó a un vestido de animal print que logró deslumbrar a todos en la alfombra roja
Hombre de traje negro, camisa y corbata oscuras de pie ante un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
Pablo Migliore apostó por un look total black compuesto por un traje con corbata
Un hombre vestido con traje negro sonríe frente a un panel negro con logotipos de MasterChef Celebrity y HBO Max
El relator Pablo Giralt se enfrentará a los desafíos culinaros de los jurados
Tres personas posan de pie vestidas de traje ante una pared negra cubierta con los logotipos de MasterChef Celebrity, HBO Max y Telefe
Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular serán los jurados de esta edición
Un grupo de personas posa frente a un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity, Telefe y HBO Max
Está edición de MasterChef contará con 24 participantes de distintos rubros
Una mujer con abrigo largo negro posa frente a un fondo negro con logotipos de MasterChef Celebrity y marcas de televisión
Lola Latorre va a formar parte del programa react de MasterChef junto a Cachete Sierra
Un grupo numeroso de personas posa sonriendo ante un panel negro con las marcas de Telefe, MasterChef Celebrity y HBO Max
Con la conducción de Wanda, los análisis de Betular, Martitegui y Botana y la buena onda de los famosos, MasterChef apuesta ser un éxito (Telefe)

Crédito: RSFotos y Prensa Telefe

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