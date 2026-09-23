Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

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Un hombre oriundo de Junín, identificado como Hernán Bloquero y cuyo nombre es Claudio Hernán di Carlo, se presentó el lunes a la mañana en la puerta del estudio del canal Olga y amenazó de muerte al conductor Homero Pettinato. El episodio marcó la escalada de una situación de acoso que se extiende desde hace dos años y que tiene su origen en la influencer Sofía Gonet.

El mismo hombre persigue desde hace una década a la mujer conocida en redes como La Reini, expareja de Pettinato, lo que motivó su accionar en la señal de streaming. Bloquero tiene varios tatuajes en honor a la influencer en distintas partes del cuerpo, y en La Mañana con Moria (El Trece) fueron a buscar al tatuador, para conocer un poco más de su personalidad.

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“Muchas gracias por el espacio. Uno de los pocos canales que me dio el espacio para poder hablar y defenderme un poco, porque me está acosando demasiado la gente”, explicó el joven que se presentó como Pancho, antes de comenzar formalmente la entrevista.

El joven, que hace 10 años está obsesionado con Sofía Gonet, habló por primera vez de la situación (Video: Primicas YA-América TV)

Un tatuador es la persona que, ante el pedido de un acosador obsesionado con una figura pública, se limita a ejecutar un trabajo artístico sin indagar en los motivos personales del cliente. Ese fue el argumento central de Pancho para desligarse del conflicto entre Bloquero, Pettinato y Gonet.

El tatuador relató que conoció al hombre hace aproximadamente dos años y medio, cuando lo contactó por redes sociales como cualquier otro cliente. El primer tatuaje fue el nombre de Sofía en el brazo, y a partir de ahí los trabajos se fueron sumando: unos ojos, un retrato en el pecho conectado a la pieza anterior. “Fue por piezas que se fueron ensamblando”, detalló para describir su trabajo.

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Moria Casán quiso saber si en algún momento, durante esas largas sesiones de tatuaje, notó algo extraño en el comportamiento del hombre. Pancho fue directo en su respuesta: “Tengo muchísimas ideas más locas de la gente en general. No me resulta muy raro que se tatúe Sofía cinco veces”, argumentó. Aun así, reconoció que en un momento, al ver que se repetía el nombre, le preguntó de quién se trataba, porque pensó que podía ser un familiar. “Me dijo que era Sofía Gonet. Yo sinceramente no la conocía. No soy mucho de mirar la tele”, agregó.

El momento en que Homero Pettinato relató cómo fue la amenaza de muerte que recibió y el agresor apareció en vivo

La conductora repasó entonces uno de los aspectos más llamativos del caso: las propias declaraciones del acosador, en las que habría dicho que no admiraba a Gonet, pero sí concentraba su odio en Pettinato. Pancho evitó pronunciarse sobre esa parte del conflicto y se limitó a describir su vínculo comercial con el cliente. “Yo con él nunca tuve ningún inconveniente”, sostuvo, y aclaró que solo conocía su nombre de pila. “No es mi amigo, como dijeron en algunos medios. Yo simplemente lo trato como a cualquier cliente que viene”, aclaró.

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Consultado sobre si el hombre le había hablado directamente de su admiración por Gonet, Pancho confirmó que sí, aunque sin demasiado detalle. Me dijo que sí, que era su seguidor”, contó. Moria aprovechó para indagar sobre otro nombre vinculado al caso, el de Néstor en Bloque, también mencionado como seguidor del hombre, ya que de ahí había tomado su apodo para las redes. El tatuador confirmó que le había hecho un tatuaje dedicado al cantante y hasta lo consideró más relevante en la obsesión del cliente: “Yo diría que es más fanático de Néstor que de la Reini”.

Pancho insistió en que desconocía por completo el conflicto de fondo que involucraba a su cliente. “Yo no sabía que tenía quilombo”, aseguró el joven. Moria Casán cerró la entrevista con un respaldo explícito a su rol ajeno a la disputa: “Lo fundamental es que vos sos un profesional del tatuaje. Fue uno más como tantos, gente que va y debido a tu arte vuelve a repetir y no tenés nada que ver. Es una experiencia más en tu vida”.

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