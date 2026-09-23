Economía

Mercados: bajan los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto desde abril

Los títulos públicos pierden hasta 0,9% en el exterior y el indicador de JP Morgan sube a 557 puntos básicos. El S&P Merval cae 0,8% contagiado por una rueda negativa en Wall Street

Los inversores recapitulan tras recientes ganancias, mientras rebota la cotización del crudo.
Los inversores recapitulan tras recientes ganancias, mientras rebota la cotización del crudo.
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Mientras que los precios del petróleo rebotan, con el Brent otra vez sobre USD 100 el barril, los principales indicadores de Wall Street negocian con una caída en un rango de 0,3% a 0,8% y los bonos del Tesoro de los EEUU incrementan hasta 10 puntos básicos sus rendimientos, otra vez en máximos desde 2007.

A las 13 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 0,8%, a 2.970.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York hay cifras mixtas y destaca la suba de 2,2% en los títulos de YPF, en los 54,55 dólares.

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Los bonos soberanos vuelven a operar en negativo en sus emisiones hard dollar. Los Globales con ley extranjera caen 0,8% en promedio, mientras los Bonares, con legislación local, restan un 0,4 por ciento. El riesgo país de JP Morgan sube tres unidades para la Argentina, en los 557 puntos básicos, un máximo desde el 29 de abril.

La prudencia operativa caracterizaba nuevamente el movimiento en la plaza financiera de Argentina, “con retracción de precios, por una evidente preocupación entre los inversores ante factores locales y externos”, indicó Reuters.

“Las dudas de cara al proceso electoral por las elecciones presidenciales del 2027 y el prolongado conflicto en Oriente Medio que presiona sobre el petróleo contribuyen a la cautela en los negocios”, añadió.

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“El mercado argentino está en un punto de lateralización por la falta de un conductor sólido a mediano plazo ante la incertidumbre del año electoral, por lo que los activos permanecen tranquilos y las coberturas en dólares agilizan la dinámica”, comentó un analista de riesgo de un banco extranjero.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 13 horas)

“Uno de los principales riesgos es que se tenga un nuevo cambio abrupto de timón político, por lo que la cautela domina la escena de los mercados. La dinámica de la economía real, con un necesario aumento en el ritmo del consumo, será vital para ver alguna nueva variable”, agregó.

“El mercado descuenta que habrá estabilidad total del tipo de cambio real hasta mediados del año que viene, según surge de la comparación entre las curvas CER (ajustadas por inflación) y dollar linked (por tipo de cambio)”, reportó el agente de liquidación y compensación Facimex.

“Esto es mayormente consistente con lo que muestra la experiencia histórica de elecciones presidenciales con riesgo de reversión de políticas en Latinoamérica, aunque creemos que las valuaciones actuales dejan algo de espacio para captar valor rebalanceando posiciones a junio 2027”, apuntó Facimex.

El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos tiene previsto financiar proyectos relacionados con minerales críticos y energía en Argentina por un valor de hasta 7.000 millones de dólares, según un documento al que tuvo acceso Reuters, como parte de una iniciativa para profundizar la cooperación económica entre Washington y Buenos Aires.

Los precios del crudo volvían a negociar en alza, tras cinco sesiones consecutivas de pérdidas. El barril de petróleo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, sube 2,5%, a USD 101,70 en los contratos con entrega en noviembre.

En este sentido, el presidente de los EEUU Donald “Trump amenazó a Irán con un ataque definitivo si no hay acuerdo, y se espera una reunión entre Xi Jinping y Trump para negociar aranceles e inteligencia artificial”, indicaron los analistas de Rava Bursátil.

Cohen Aliados Financieros reportó que “las tasas largas de EEUU castigaron a los activos locales: la deuda soberana cayó más que sus pares regionales, el riesgo país superó los 500 puntos básicos y el Merval extendió su corrección. En paralelo, la actividad mostró una mejora acotada, el BCRA moderó sus compras y la liquidez comenzó a normalizarse”.

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