El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

A pura emoción, Ailén Cova y Alexis Mac Allister mostraron cómo fue el íntimo festejo del primer año de su hija entre peluches y recuerdos de los últimos meses (Instagram)

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El 22 de septiembre quedó marcado en la historia familiar de Ailén Cova y Alexis Mac Allister como el día en que celebraron el primer cumpleaños de su hija, Alaia. Para acompañar la fecha, la diseñadora compartió un video con escenas del festejo y mostró la reacción de la niña al encontrarse con la decoración que habían preparado para ella. Además, publicó una carta en la que recordó sus primeros momentos como madre y expresó el amor que siente por la familia que construyeron juntos.

Cova recurrió a su cuenta personal de Instagram para publicar un video con distintos momentos de la jornada. En las imágenes se pudo ver parte de la preparación del festejo y la reacción de Alaia cuando descubrió la sorpresa que sus padres habían preparado para ella. La niña apareció gateando por el lugar mientras observaba la decoración dispuesta para su primer cumpleaños. El registro permitió ver el espacio adornado con tonos pastel, globos de distintos colores y un cartel con la frase “Feliz cumpleaños” ubicado en una de las paredes. También se distinguían ositos de peluche y la torta elegida para acompañar la celebración.

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“La cumpleañera se despertó muy feliz”, escribió Ailén junto a la tierna imagen. La frase acompañó la postal en la que Alaia recorría el escenario preparado para la ocasión. En el pie de la publicación, Cova le dedicó una carta a su hija. “Feliz primer año, amor de mi vida. No puedo creer lo rápido que pasa el tiempo”, comenzó la influencer. “Siento que fue ayer cuando por fin estabas en nuestros brazos, tu olorcito, lo chiquita y delicada que eras”, continuó.

La sorpresa que recibió la pequeña en su día especial

Ailén también expresó su felicidad por compartir la maternidad con Alaia y se refirió a las características que observa en su hija. “Estoy feliz y agradecida de tenerte en nuestra vida, sos la más compañera y divertida, disfruto cada segundo a tu lado”, escribió. La influencer destacó así la presencia de la niña en la vida cotidiana de la pareja y el modo en que transcurrió ese primer año junto a ella. La carta acompañó el video de la celebración y funcionó como una dedicatoria personal para marcar la fecha.

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“Gracias por elegirnos como papás, vamos a estar siempre para vos para absolutamente todo. Te amo mi chiquita”, continuó Cova. Además de hablarle directamente a Alaia, la joven también celebró el primer aniversario de Alexis y suyo como padres. Al arrobar al futbolista, compartió una reflexión sobre la familia que construyeron desde la llegada de la niña. “Alaia es sin dudas nuestro sueño hecho realidad y día a día se supera aún más. Qué alegría es compartir lo más hermoso de nuestras vidas juntos”, escribió.

De espaldas, Alaia vio los diversos peluches y globos que prepararoon sus padres por su primer año de vida

Para su día especial, la pequeña lució varios moños como parte de su peinado

El mensaje de Cova recibió una respuesta de parte de Mac Allister en la sección de comentarios. El futbolista le dedicó unas palabras a su hija y resumió sus sentimientos en una frase breve: “Amor de nuestras vidas”, sentenció.

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El nacimiento de la bebé había sido comunicado un día después, el 23 de septiembre de 2025. La espera había sido extensa y, según lo que compartieron en ese momento, el nacimiento representó un momento decisivo para la pareja. Las primeras imágenes mostraron a Ailén, Alexis y Alaia juntos en un sofá, con la bebé en brazos. El perro de la familia también apareció en una de las postales y formó parte de la bienvenida a la nueva integrante. En aquellas fotografías, los padres miraban a la niña mientras la sostenían y permanecían junto a ella durante sus primeras horas de vida.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova celebrando el primer cumpleaños de su hija Alaia junto a una pequeña torta con una vela y globos de colores (Instagram)

“Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”, había escrito Mac Allister al anunciar la llegada de su hija. El futbolista también le dedicó un mensaje especial a su pareja. “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. TE AMO”, expresó.

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Un año después de aquellas primeras imágenes familiares, Ailén volvió a compartir una escena vinculada con el crecimiento de Alaia. Esta vez, la niña apareció gateando entre globos, ositos de peluche y una decoración en tonos pastel preparada para su cumpleaños. La celebración estuvo acompañada por una carta en la que su madre recordó los primeros días, habló de la maternidad y destacó la familia que construyeron junto a Mac Allister. La respuesta del futbolista completó la publicación dedicada a la niña en su primer aniversario.