Economía

Las importaciones vía courier cayeron por segundo mes consecutivo en agosto, pero llegarían a USD 1.200 millones a fin de año

El flujo de compras al exterior se desaceleró, pero el acumulado del año anticipa un nuevo récord

Cajas de cartón selladas sobre una plataforma metálica junto a la escotilla abierta de la bodega de carga de un avión.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las importaciones realizadas a través de servicios postales alcanzaron los USD 104 millones en agosto, con lo que registraron su segunda baja mensual consecutiva. Sin embargo, el flujo se mantiene en niveles elevados y acumula seis meses seguidos por encima de los USD 100 millones.

El dato de agosto, según Analytica, quedó por debajo del máximo de USD 125 millones registrado en junio, cuando se alcanzó el mayor nivel del año. Pese a la moderación de los últimos dos meses, el ingreso de productos mediante el régimen de courier continúa mostrando un crecimiento significativo respecto del año pasado.

PUBLICIDAD

En la comparación interanual, las importaciones de agosto aumentaron 13,9%, aunque el ritmo de expansión se desaceleró frente al 15,5% registrado en julio. La variación quedó, además, muy lejos de los incrementos de tres dígitos que se observaban a comienzos de año, cuando la comparación todavía se realizaba contra meses previos a la flexibilización de este tipo de operaciones.

Esto ocurre en un contexto en que el ingreso disponible continúa en declive: según Equilibra, mostró un descenso de 0,9% mensual y 5,4% interanual en julio, quedando 16,1% abajo del nivel promedio de enero-septiembre 2023.

Gráfico de barras de evolución mensual con una ilustración de un avión de carga y un paquete sobre fondo blanco con la marca Infobae.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y agosto, el monto acumulado llegó a USD 855 millones, un 71,1% más que en el mismo período de 2025. De esta manera, en apenas ocho meses se alcanzó un valor que quedó solo USD 39 millones por debajo de todo lo importado durante 2025.

PUBLICIDAD

De mantenerse el ritmo observado hasta ahora, las compras realizadas mediante servicios postales podrían cerrar 2026 con un acumulado superior a los USD 1.200 millones, consolidando un fuerte incremento frente al año pasado.

La evolución se da luego de los cambios implementados para facilitar las compras en el exterior mediante el sistema de courier, que impulsaron con fuerza el volumen de productos ingresados por esta vía. Si bien el crecimiento interanual comenzó a moderarse en los últimos meses, el nivel mensual de importaciones continúa por encima del registrado antes de la flexibilización.

Cabe recordar que el Gobierno, a través del Decreto 604/2026, modifició el régimen de importaciones realizadas mediante envíos postales, con el objetivo de unificar y simplificar el tratamiento tributario que reciben las compras del exterior, tanto cuando ingresan por Correo Argentino como cuando lo hacen a través de empresas de courier.

En concreto, se estableció que los envíos postales de hasta USD 400 por operación queden exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona. De esta manera, se equiparó el beneficio con el que ya contaban las compras realizadas mediante el régimen de importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier), vigente para envíos sin finalidad comercial.

Cajas de cartón apiladas sobre un carro industrial en la pista de un aeropuerto junto al motor y la puerta de carga de un avión.
Las importaciones vía courier alcanzaron los USD 104 millones en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias en las compras al exterior

Según el estudio Mid Term 2026 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), 6 de cada 10 argentinos ya realizaron alguna compra internacional por internet, mientras que el 18% concretó su primera experiencia de este tipo durante este año. El porcentaje de nuevos compradores se ubicó por encima del 8% registrado en 2025 y tuvo mayor incidencia entre las personas de 18 a 34 años.

El informe señala que la consolidación del nuevo esquema de apertura para las compras internacionales favoreció la incorporación de nuevos usuarios. Al mismo tiempo, quienes ya tenían experiencia con este tipo de operaciones mantuvieron una participación elevada y aumentaron su presencia.

A diferencia del comercio electrónico dentro del país, las compras internacionales se concentran en un número más acotado de categorías. Contenidos audiovisuales, software, aplicaciones y servicios de streaming encabezaron el ranking, con el 21% de las menciones.

Le siguieron indumentaria y calzado no deportivo (17%), indumentaria y calzado deportivo (16%), pasajes y turismo (13%) y teléfonos celulares y accesorios (12%). En promedio, cada comprador adquirió productos de 2,8 categorías en el exterior.

El precio aparece como el principal motivo para elegir productos o servicios del exterior: fue mencionado por el 64% de los compradores internacionales. En segundo lugar se ubicó el aprovechamiento de promociones o descuentos de eventos como Black Friday o Prime Day, con 45%, mientras que el 40% destacó la posibilidad de acceder a una mayor variedad de marcas o modelos.

Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
El precio aparece como el principal motivo para elegir productos o servicios del exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

También tuvieron peso la posibilidad de comprar productos o servicios que no se consiguen en la Argentina, mencionada por el 45% de los encuestados, y la percepción de una mayor calidad en los productos adquiridos en el exterior, con 33%.

A su vez, un 31% señaló que recurrió a proveedores internacionales porque necesitaba un servicio digital o una suscripción internacional, como aplicaciones, software o plataformas de streaming.

En cuanto a los sitios utilizados, Mercado Libre se mantuvo como la plataforma más elegida, con el 31% de las respuestas. Sin embargo, el estudio destaca el crecimiento de Temu y Shein, que alcanzaron el 23% y 20%, respectivamente. Amazon concentró el 9%, mientras que AliExpress/Alibaba representó el 7% y Tiendamia, el 3%.

Pese al avance de estas operaciones, la compra internacional todavía tiene un carácter mayormente ocasional. El 64% de quienes compran en el exterior lo hace con una frecuencia ocasional, mientras que el 27% presenta una frecuencia regular y apenas el 10% realiza este tipo de operaciones de manera cotidiana.

Temas Relacionados

importaciones vía couriercompras al exteriorecommerceúltimas noticiasSheinTemu

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Una familia de cuatro personas necesita 140 mil dólares más en algunas regiones que en otras. Qué incluye el cálculo y cuánto requiere una persona sola

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Que significa la corbata que usó Milei en la ONU: un guiño a la historia de la economía liberal y al presente de la IA

La prenda, identificada con Adam Smith, tiene una historia ligada al liberalismo económico y fue utilizada por referentes como Milton Friedman

Que significa la corbata que usó Milei en la ONU: un guiño a la historia de la economía liberal y al presente de la IA

Mercados: bajan los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto desde abril

Los títulos públicos pierden hasta 0,9% en el exterior y el indicador de JP Morgan sube a 557 puntos básicos. El S&P Merval cae 0,8% contagiado por una rueda negativa en Wall Street

Mercados: bajan los bonos argentinos y el riesgo país alcanza su nivel más alto desde abril

La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8%

El informe actualizó los cálculos difundidos en junio, ubicó el producto interno bruto en 2,6% este año y anticipó una moderación de precios hacia 2027. Milei hablará en la sede del organismo en París la semana próxima, en el Argentina Week

La OCDE redujo su previsión de crecimiento para la Argentina en 2026 y espera una inflación de 30,8%

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto

Se realizaron 6.055 operaciones para comprar inmuebles, mientras que el mercado hipotecario profundizó su retroceso

Con bajo impulso de las hipotecas, las escrituras de compraventa en CABA cayeron casi 5% interanual en agosto

DEPORTES

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La selección argentina confirmó dos bajas por lesión para los amistosos

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligroso circuito callejero de Bakú

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y la postura sobre los mensajes en

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

TELESHOW

Dolor en el mundo del folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro, exintegrante de Canto 4

Dolor en el mundo del folklore: murió a los 36 años Lucas Montanaro, exintegrante de Canto 4

La noche tensa de Bersuit y Los Redondos en Cemento: una frase de Cordera y una visita para pedir explicaciones

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: “Mejorando día a día”

El impactante paso de Lali Espósito por el festival de cine de San Sebastián: declaraciones fuertes y looks audaces

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Cuánto hay que ganar para vivir cómodo en los Estados Unidos

Congreso de Guatemala recibe 31 expedientes para dirigir Conamigua y abre la fase de revisión para elegir antes del 13 de octubre

Las lluvias dejan unas 450 emergencias en El Salvador por inundaciones, deslizamientos y árboles caídos

Esta universidad de Florida está en el top 10 de las mejores públicas de Estados Unidos: este es su puesto

Panamá pierde a tres jugadores para su gira por Asia y no convocará reemplazos