Las importaciones vía courier cayeron por segundo mes consecutivo en agosto, pero llegarían a USD 1.200 millones a fin de año

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las importaciones realizadas a través de servicios postales alcanzaron los USD 104 millones en agosto, con lo que registraron su segunda baja mensual consecutiva. Sin embargo, el flujo se mantiene en niveles elevados y acumula seis meses seguidos por encima de los USD 100 millones.

El dato de agosto, según Analytica, quedó por debajo del máximo de USD 125 millones registrado en junio, cuando se alcanzó el mayor nivel del año. Pese a la moderación de los últimos dos meses, el ingreso de productos mediante el régimen de courier continúa mostrando un crecimiento significativo respecto del año pasado.

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En la comparación interanual, las importaciones de agosto aumentaron 13,9%, aunque el ritmo de expansión se desaceleró frente al 15,5% registrado en julio. La variación quedó, además, muy lejos de los incrementos de tres dígitos que se observaban a comienzos de año, cuando la comparación todavía se realizaba contra meses previos a la flexibilización de este tipo de operaciones.

Esto ocurre en un contexto en que el ingreso disponible continúa en declive: según Equilibra, mostró un descenso de 0,9% mensual y 5,4% interanual en julio, quedando 16,1% abajo del nivel promedio de enero-septiembre 2023.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y agosto, el monto acumulado llegó a USD 855 millones, un 71,1% más que en el mismo período de 2025. De esta manera, en apenas ocho meses se alcanzó un valor que quedó solo USD 39 millones por debajo de todo lo importado durante 2025.

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De mantenerse el ritmo observado hasta ahora, las compras realizadas mediante servicios postales podrían cerrar 2026 con un acumulado superior a los USD 1.200 millones, consolidando un fuerte incremento frente al año pasado.

La evolución se da luego de los cambios implementados para facilitar las compras en el exterior mediante el sistema de courier, que impulsaron con fuerza el volumen de productos ingresados por esta vía. Si bien el crecimiento interanual comenzó a moderarse en los últimos meses, el nivel mensual de importaciones continúa por encima del registrado antes de la flexibilización.

Cabe recordar que el Gobierno, a través del Decreto 604/2026, modifició el régimen de importaciones realizadas mediante envíos postales, con el objetivo de unificar y simplificar el tratamiento tributario que reciben las compras del exterior, tanto cuando ingresan por Correo Argentino como cuando lo hacen a través de empresas de courier.

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En concreto, se estableció que los envíos postales de hasta USD 400 por operación queden exentos del derecho de importación y de la tasa de estadística, con un límite de cinco envíos por año y por persona. De esta manera, se equiparó el beneficio con el que ya contaban las compras realizadas mediante el régimen de importación por Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier), vigente para envíos sin finalidad comercial.

Las importaciones vía courier alcanzaron los USD 104 millones en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tendencias en las compras al exterior

Según el estudio Mid Term 2026 de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), 6 de cada 10 argentinos ya realizaron alguna compra internacional por internet, mientras que el 18% concretó su primera experiencia de este tipo durante este año. El porcentaje de nuevos compradores se ubicó por encima del 8% registrado en 2025 y tuvo mayor incidencia entre las personas de 18 a 34 años.

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El informe señala que la consolidación del nuevo esquema de apertura para las compras internacionales favoreció la incorporación de nuevos usuarios. Al mismo tiempo, quienes ya tenían experiencia con este tipo de operaciones mantuvieron una participación elevada y aumentaron su presencia.

A diferencia del comercio electrónico dentro del país, las compras internacionales se concentran en un número más acotado de categorías. Contenidos audiovisuales, software, aplicaciones y servicios de streaming encabezaron el ranking, con el 21% de las menciones.

Le siguieron indumentaria y calzado no deportivo (17%), indumentaria y calzado deportivo (16%), pasajes y turismo (13%) y teléfonos celulares y accesorios (12%). En promedio, cada comprador adquirió productos de 2,8 categorías en el exterior.

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El precio aparece como el principal motivo para elegir productos o servicios del exterior: fue mencionado por el 64% de los compradores internacionales. En segundo lugar se ubicó el aprovechamiento de promociones o descuentos de eventos como Black Friday o Prime Day, con 45%, mientras que el 40% destacó la posibilidad de acceder a una mayor variedad de marcas o modelos.

El precio aparece como el principal motivo para elegir productos o servicios del exterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

También tuvieron peso la posibilidad de comprar productos o servicios que no se consiguen en la Argentina, mencionada por el 45% de los encuestados, y la percepción de una mayor calidad en los productos adquiridos en el exterior, con 33%.

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A su vez, un 31% señaló que recurrió a proveedores internacionales porque necesitaba un servicio digital o una suscripción internacional, como aplicaciones, software o plataformas de streaming.

En cuanto a los sitios utilizados, Mercado Libre se mantuvo como la plataforma más elegida, con el 31% de las respuestas. Sin embargo, el estudio destaca el crecimiento de Temu y Shein, que alcanzaron el 23% y 20%, respectivamente. Amazon concentró el 9%, mientras que AliExpress/Alibaba representó el 7% y Tiendamia, el 3%.

Pese al avance de estas operaciones, la compra internacional todavía tiene un carácter mayormente ocasional. El 64% de quienes compran en el exterior lo hace con una frecuencia ocasional, mientras que el 27% presenta una frecuencia regular y apenas el 10% realiza este tipo de operaciones de manera cotidiana.

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