Esta universidad de Florida está en el top 10 de las mejores públicas de Estados Unidos: este es su puesto

La institución con sede en Gainesville descendió un lugar en la categoría pública y cuatro posiciones en la clasificación general en comparación con la edición previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad de Florida se ubicó en el puesto ocho entre las universidades públicas nacionales de Estados Unidos en la clasificación Best Colleges 2027 de U.S. News & World Report, publicada el 22 de septiembre de 2026. La institución, con sede en Gainesville, también quedó en el puesto 34 de la lista general de universidades nacionales. El resultado la mantiene entre las 10 primeras públicas del país, aunque representa una baja frente a la edición previa, cuando figuraba séptima entre las estatales y 30.ª en la clasificación general, según U.S. News & World Report.

La publicación situó en el primer puesto compartido entre las universidades públicas a la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles, conocida como UCLA. La Universidad de Michigan en Ann Arbor ocupó la tercera posición. La clasificación de U.S. News & World Report ordena a instituciones públicas y privadas dentro de la categoría de universidades nacionales y luego distingue a las públicas con mejor puntuación dentro de ese mismo grupo.

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La edición 2027 introdujo cambios en la metodología y en la clasificación de las instituciones participantes. Según U.S. News & World Report, la evaluación incorpora hasta 17 indicadores de calidad académica y resultados profesionales, con mayor peso para variables como la graduación, la retención y los ingresos de los egresados. La empresa privada aclaró que su ranking no constituye una evaluación del Gobierno de Estados Unidos ni sustituye la revisión de costos, programas académicos, ayudas financieras y requisitos de ingreso.

¿Qué puesto ocupa la Universidad de Florida entre las mejores universidades públicas de Estados Unidos?

La Universidad de Florida quedó en la posición ocho entre las universidades públicas nacionales en el ranking 2027 de U.S. News & World Report. La clasificación ubica a la institución en un grupo de universidades estatales que comparten posiciones cuando sus resultados finales se encuentran dentro del margen de empate definido por la publicación. La lista distingue entre la ubicación general y la posición exclusiva entre las entidades públicas, según el sistema de clasificación de U.S. News & World Report.

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En la lista general de universidades nacionales, Florida aparece en el puesto 34. Esa categoría reúne a instituciones públicas y privadas que ofrecen una gama amplia de programas de grado, maestría y doctorado, además de producción investigadora. La posición entre las universidades públicas surge de comparar solamente a los centros estatales incluidos en esa lista general, de acuerdo con la metodología de U.S. News & World Report.

En 2026, la institución había sido ubicada en el séptimo lugar entre las públicas y en la posición 30 de las universidades nacionales. La comparación anual debe considerar que la lista puede variar por las puntuaciones de otras instituciones, cambios en los datos reportados y ajustes metodológicos.

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La Universidad de Florida alcanzó el puesto ocho entre las universidades públicas de Estados Unidos y la posición 34 en la lista general de U.S. News & World Report. (University of Florida)

¿Cuáles son las mejores universidades públicas de Estados Unidos en 2027?

La Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles compartieron el primer lugar entre las universidades públicas nacionales. Ambas instituciones encabezaron una clasificación en la que la Universidad de Michigan en Ann Arbor conservó el tercer puesto. Florida quedó en la octava posición, detrás de las universidades que integraron los primeros escalones de la lista, según U.S. News & World Report.

La clasificación de universidades públicas se elabora a partir de la lista de universidades nacionales. Por ese motivo, no opera como una medición independiente ni aplica un conjunto distinto de indicadores a las instituciones financiadas por los estados. U.S. News & World Report toma los resultados de las universidades públicas dentro de la categoría nacional y las ordena de acuerdo con sus puntuaciones generales.

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La publicación utiliza empates en distintos niveles de sus rankings. Esa decisión significa que varias universidades pueden ocupar la misma posición si sus puntuaciones no superan la diferencia mínima establecida por la metodología. Los puestos siguientes se ajustan a esa condición: si varias instituciones comparten una ubicación, no necesariamente aparece una universidad en cada número consecutivo de la tabla.

¿Cómo elabora U.S. News el ranking de universidades de Estados Unidos?

La clasificación Best Colleges 2027 analiza instituciones mediante hasta 17 medidas relacionadas con desempeño académico, recursos institucionales y resultados profesionales. Más de la mitad de la puntuación se concentra en los resultados de los estudiantes, entre ellos las tasas de graduación, la permanencia en la universidad y los ingresos posteriores de los egresados, según U.S. News & World Report.

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El director de análisis de datos educativos de la publicación, Eric Brooks, explicó que el proceso comienza con la agrupación de universidades de perfiles similares. “Evaluamos [a las instituciones] mediante hasta 17 medidas de calidad académica y éxito profesional”, afirmó Brooks en una explicación metodológica difundida por U.S. News & World Report. La evaluación incluye, además, la opinión de autoridades académicas, recursos para estudiantes y docentes, resultados de pruebas estandarizadas y producción investigadora del profesorado en el caso de las universidades nacionales.

La ponderación de cada factor depende de la categoría institucional. La empresa indicó que las universidades nacionales son evaluadas con variables adicionales de investigación docente, debido a la naturaleza de esos centros. Las tasas de graduación y retención, por su parte, buscan medir la capacidad de las instituciones para acompañar a los estudiantes hasta la obtención de un título, de acuerdo con U.S. News & World Report.

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El ranking no se basa únicamente en datos aportados por las universidades. La publicación señaló que combina la información enviada por las instituciones durante el ciclo anual con registros federales y fuentes independientes. También aplica controles automatizados, contrastes con datos históricos y revisiones de analistas sobre cifras que se apartan de tendencias previas.

La nueva edición del ranking incorporó una variable que mide los ingresos de los egresados según la carrera para evaluar el desempeño laboral de forma independiente. (Alicia Devine/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS)

¿Qué cambios introdujo el ranking universitario de U.S. News en 2027?

La edición 2027 incorporó una nueva variable sobre los ingresos típicos de graduados según la carrera cursada. U.S. News explicó que ese indicador permite comparar los resultados económicos de egresados que estudiaron áreas similares. El objetivo declarado consiste en separar, en parte, el efecto de la institución del impacto asociado a la disciplina elegida por cada estudiante.

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La publicación señaló que la incorporación de ingresos por carrera busca aportar información sobre los resultados laborales después de la graduación. Ese factor no reemplaza a las demás variables del ranking, sino que se integra a una evaluación que también considera graduación, retención, recursos, selectividad y reputación entre responsables universitarios, de acuerdo con U.S. News & World Report.

Otra modificación está vinculada con las clasificaciones Carnegie de 2025. U.S. News utilizó esa actualización para definir si una institución debía competir como universidad nacional, universidad regional, colegio nacional de artes liberales o colegio regional. Según la empresa, el 17% de las instituciones incluidas cambió de categoría como consecuencia de la nueva clasificación.

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¿Qué cambia para los estudiantes tras el nuevo ranking de la Universidad de Florida?

La posición de la Universidad de Florida en la clasificación no modifica por sí misma las políticas de admisión, los aranceles, las becas ni los programas que ofrece la institución. Esos aspectos dependen de las decisiones de la universidad, de las normas del estado de Florida y de las condiciones aplicables a cada postulante, mientras que U.S. News & World Report presenta una comparación basada en sus propios criterios.

La lista puede ser utilizada por estudiantes y familias como una referencia entre instituciones, pero U.S. News recomienda revisar información adicional antes de tomar una decisión. Entre los elementos que la publicación señala figuran los costos de matrícula, la ayuda financiera, las carreras disponibles, la ubicación del campus y las características de cada programa académico.

La edición 2027 también creó una clasificación de valor para alumnos residentes en cada estado. Esa lista toma en cuenta el rendimiento en la clasificación general, los costos de matrícula para residentes y el promedio de becas y subvenciones basadas en necesidad económica. La categoría funciona de forma separada de la lista de mejores universidades públicas, según U.S. News & World Report.