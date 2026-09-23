Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: otra vez piden suspender el debate por la salud del músico

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este miércoles con su décima audiencia. Hasta el momento, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 escuchó a 24 testigos desde el inicio del debate, el pasado 10 de agosto.
El músico no estará presente en la sala. Según pudo saber Infobae, permanece en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado. En la audiencia anterior, Álvarez tampoco había asistido al debate: fue la primera vez que faltó desde el comienzo del juicio.
Para este miércoles están citados cuatro testigos de la defensa, entre ellos Cristina Congiu, madre del músico.
“La actuación del Ministerio Público Fiscal ‘raya’ con el abuso de autoridad”, dijo uno de los abogaos de “Pity”
Antes de que el TOC pasara a resolver los planteos, Javier Baños volvió a tomar la palabra y realizó un repaso de los pedidos formulados por la defensa. También respondió a Sandro Abraldes por las referencias que había hecho a declaraciones públicas del abogado. “Todas las barbaridades que dice el fiscal no entiendo cómo se yuxtaponen con lo que pasa en la televisión y con lo que tiene que ver con el juicio. Me parece incomprensible”, sostuvo.
Javier Baños volvió a cuestionar la objetividad del representante del Ministerio Público Fiscal y consideró que su actuación “raya” con el abuso de autoridad. Además, sostuvo que cuestionar a una de las partes por manifestaciones realizadas fuera del tribunal podría afectar la libertad de expresión y pidió que se forme un incidente para investigar la actuación del fiscal. Sobre los reiterados pedidos para detener el proceso, afirmó: “Si yo no solicitara la suspensión del debate estaría cometiendo mala praxis”.
Luego intervino Sebastián Queijeiro. “La situación de Álvarez escapa a nuestro control. Tengo una relación de amistad con él y lo que más quiero es que esté bien de salud. Esto está en manos de los médicos”, dijo. El defensor negó que exista una intención de demorar el proceso y agregó: “En ningún momento se trata de entorpecer el debate. Lo dijimos en la audiencia anterior y lo reiteramos ahora. Hoy trajimos a los testigos por si quieren avanzar con la audiencia”
El tribunal pasó a resolver los planteos.
La declaración de uno los abogados de “Pity” Álvarez acerca de la víctima
“Cada audiencia comienza con el pedido de suspensión de la defensa”
El fiscal Sandro Abraldes adelantó que se oponía al planteo de la defensa y aseguró que la información con la que cuenta el Ministerio Público sobre la internación de “Pity” Álvarez es diferente. Según sostuvo durante la audiencia, el músico ingresó a un hospital público por “una crisis hipertensiva generada por el consumo de cocaína y éxtasis” y consideró que el acusado “ha incumplido las cargas de responsabilidad”.
Abraldes remarcó además que la presencia de Álvarez no era necesaria para la audiencia de este miércoles, a diferencia de otras instancias del proceso, como los alegatos y el veredicto. También cuestionó el argumento basado en la causa iniciada en el fuero Civil y recordó que los pedidos para suspender el juicio por el estado del acusado ya fueron tratados por el TOC. “Cada audiencia comienza con un pedido de suspensión de la defensa” , cuestionó, y recordó que el abogado Javier Baños ya había recibido un llamado de atención del tribunal.
Para el fiscal, la defensa intenta ahora darle “novedad” al planteo a partir de la internación del músico y del otro expediente abierto en la Justicia Civil. Abraldes sostuvo que “este no es un episodio aislado” y, durante su exposición, también cuestionó declaraciones públicas realizadas por Baños: hizo referencia a una entrevista televisiva en la que, según señaló, el defensor realizó comparaciones entre la víctima Cristian Díaz y la Madre Teresa de Calcuta.
Hacia el final, Abraldes solictó una sanción de multa a Javier Baños
La querella aceptó suspender la audiencia de hoy, pero se opuso a frenar el juicio
Luego de escuchar a la defensa, el presidente del tribunal le dio la palabra a la Fiscalía, que a su vez cedió la intervención a la querella. Fabián Améndola diferenció los argumentos de Baños en dos planteos: por un lado, el pedido de suspender la audiencia de este miércoles debido a que Álvarez se encuentra internado en terapia intermedia; por otro, la pretensión de frenar la continuidad del juicio hasta conocer el resultado de la evaluación interdisciplinaria ordenada en el expediente civil sobre su capacidad.
Sobre el primero, Améndola consideró que debe suspenderse la audiencia de hoy porque el músico no se encuentra en condiciones de presentarse. Además, propuso que un médico forense concurra a constatar su estado de salud.
Distinta fue su posición respecto del segundo pedido. El abogado sostuvo que la apertura a prueba de una causa en otro fuero no puede convertirse en un obstáculo para la continuidad del debate penal y consideró que se trata de una nueva versión de planteos de suspensión que ya fueron analizados y resueltos durante el proceso. Por ese motivo, se opuso a que el juicio quede suspendido hasta conocer el resultado de la evaluación ordenada por la Justicia Civil.
La defensa pidió suspender el juicio por el estado de salud de “Pity” Álvarez
Al comenzar la audiencia se confirmó que este miércoles están presentes para declarar Cristina Congiu, Claudio Sosto y Lucas Práctico, mientras que Yanina Vissio no pudo ser notificada. “No tiene el teléfono actual”, explicó Sebastián Queijeiro. También se encuentran en la sala Juan Pablo Echeverría y Diego Gonzalo Carle, veedores del Colegio Público de Abogados, cuya presencia fue solicitada por la defensa.
Luego, Javier Baños hizo referencia al escrito presentado por la defensa antes de la audiencia y volvió a pedir que se suspenda el debate. “Existe una situación previa para impedir la continuación del debate”, sostuvo. Según explicó, ya no se trata de que Álvarez esté autorizado a ausentarse de determinadas jornadas, sino de una situación diferente vinculada con su estado de salud.
“No es que el imputado, pudiendo asistir, no quiere hacerlo, sino que se da un cuadro completamente diferente. Álvarez está en terapia intermedia y entendemos que pretender que lo sustituyamos equivaldría a continuar un juicio en ausencia”, argumentó Baños. Y agregó: “Estamos frente a una persona que no se fugó ni permanece rebelde, sino que no puede asistir por cuestiones de salud”. Para la defensa, continuar el proceso en estas condiciones implicaría “una grave afectación” de sus derechos.
Se demora el inicio de la audiencia
La cita estaba prevista para las 11.30, pero son pasadas las 12 y no comenzó.
Los abogados del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, ya están en la sala. También se encuentran presentes el fiscal Sandro Abraldes y Fabián Améndola, uno de los representantes de la querella.
Después de varias jornadas de ausencia, también llegó Santiago Ruiz, manager de “Pity” Álvarez.
A poco más de 24 horas del choque que protagonizó en una estación de servicio de La Paternal y luego de haber sido internado por una crisis hipertensiva, hoy se realizará una nueva audiencia del juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. A partir de las 11.30, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 comenzará a escuchar a los testigos propuestos por la defensa del músico y entre los primeros citados se encuentra su madre, Cristina Congiu.