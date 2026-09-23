Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: otra vez piden suspender el debate por la salud del músico

Por segunda vez desde que empezó el debate "Pity" no estará presente en la sala de audiencias Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este miércoles con su décima audiencia. Hasta el momento, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 escuchó a 24 testigos desde el inicio del debate, el pasado 10 de agosto.

El músico no estará presente en la sala. Según pudo saber Infobae, permanece en el Hospital Tornú, donde se encuentra internado. En la audiencia anterior, Álvarez tampoco había asistido al debate: fue la primera vez que faltó desde el comienzo del juicio.

Para este miércoles están citados cuatro testigos de la defensa, entre ellos Cristina Congiu, madre del músico.