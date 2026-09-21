Crimen y Justicia

Quiénes son los nuevos prófugos del triple crimen: se reveló la identidad del misterioso “Papá” y su clan de narcos peruanos

El Juzgado Federal N°2 de Morón pidió la captura de dos miembros de la familia Valverde, parientes de “Pequeño J” y vinculados a la carnicería de septiembre de 2025, junto a uno de sus guardaespaldas. Sus roles en la trama

Septiembre de 2025: el reclamo de justicia de las familias de las víctimas (AP/Gustavo Garello)
Septiembre de 2025: el reclamo de justicia de las familias de las víctimas (AP/Gustavo Garello)
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La investigación del triple femicidio narco de septiembre de 2025, planeado en el Bajo Flores por una banda de narcos peruanos con sus cómplices argentinos y ejecutado en Florencio Varela, avanza con una novedad clave. En las últimas horas, el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de esclarecer el caso, pidió las capturas de tres nuevos prófugos.

Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Todos ellos son parte del clan Valverde, presuntos traficantes peruanos vinculados al negocio de cocaína detrás de las horrendas muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, según confirmaron altas fuentes del caso a Infobae.

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En mayor o menor medida, son todos parientes de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. Manuel Valverde David Rodríguez, también prófugo en el caso, es tío de “Pequeño J”, hoy preso en Marcos Paz. De los tres nuevos acusados en la lista, Luis Alan es el más importante. En el expediente, varios testimonios señalaban a un tal “Papá” como jerarca máximo de la organización a nivel local. Para el Juzgado Federal N°2, “Papá” es Luis Alan Valverde.

Los peruanos Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, tío del menor conocido como pequeño J, son buscados por las autoridades argentinas por su presunta implicación en el triple feminicidio de Florencio Varela, en Buenos Aires
Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, otros tres prófugos del caso

Los tres nuevos sospechosos se encargaban de “la logística de la organización, incluyendo la adquisición de sustancias estupefacientes, los cobros y la provisión de herramientas necesarias”, asegura un afirmó el juez federal Jorge Rodríguez en su más reciente pedido, con una investigación a cargo del secretario Ignacio Calvi.

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Luis Alan Valverde Rodríguez, de situación migratoria irregular en la Argentina “habría ocupado un rol de liderazgo dentro de la organización”. Celeste Magalí González Guerrero, presa en la causa y una de las principales delatoras en el expediente, a Taya Humpire como “custodio de Papá”.

Así, el juez Rodríguez pidió que el Ministerio de Seguridad de la Nación establezca una recompensa para quien entregue información que lleve a la captura de los prófugos y que Interpol libere las alertas rojas en su contra. El pedido también incluye a Alex Ydone y David Gustavo Morales Huamani, otros dos jerarcas de la banda del Bajo Flores.

TRASLADO TONY JANZEN VALVERDE PEQUEÑO J PERÚ
"Pequeño J" al ser extraditado a la Argentina (Créditos: INP)

El rol del primo de “Pequeño J”

Kevin Valverde Urtecho, alias “Rulos”, primo sanguíneo de “Pequeño J”, fue ubicado por los rastreos de celular en la zona en torno al triple crimen.

El Juzgado Federal N°2 de Morón “estableció que el día 19 de septiembre de 2025″, horas antes de los asesinatos, “desde aproximadamente las 18:10 horas, el abonado asociado a “Rulos” inició un desplazamiento hacia la zona sur, registrando impactos en Gerli, Lanús y Claypole y arribando a Florencio Varela a las 19:53 horas, donde permaneció hasta las 20:12, para luego emprender el regreso hacia CABA”.

Celeste Guerrero también lo delató. En su testimonio, afirmó que “Rulos” “era uno de los sujetos que llevaba estupefacientes desde el departamento utilizado por integrantes de la familia Valverde hacia Florencio Varela, donde eran comercializados.

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