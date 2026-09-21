Las imágenes del brutal femicidio de Villa Devoto

Verón, cinco segundos antes de comenzar el ataque a su pareja. Imagen del expediente

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Uno de los crímenes más sangrientos de la historia reciente ocurrió el 13 de agosto último en la calle Pedro Morán, zona de Villa Devoto. Allí, Romina María de los Ángeles Calvo fue asesinada a puñaladas por su pareja, el carnicero Walter Humberto Verón. Luego, Verón intentó quitarse la vida. Todo ocurrió frente a los hijos de la pareja. La hija de ocho años de ambos fue una testigo directa, según revelaron las cámaras de seguridad.

El informe de autopsia reveló que Calvo recibió 53 cortes y puñaladas. Verón, con el mismo cuchillo con el que mató a su mujer según la acusación en su contra, se infringió cortes en el cuello, el abdomen y la muñeca izquierda. Sangrando, intentó escapar mientras llegaba la Policía de la Ciudad. Verón fue detenido e internado en grave estado en el Hospital Vélez Sarsfield.

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Romina Calvo, la víctima, y la cuadra de Villa Devoto donde ocurrió el hecho

Así y todo, el femicida de Villa Devoto sobrevivió. En las últimas horas, el juez del caso, Darío Bonanno, procesó a Verón con prisión preventiva por el delito de femicidio y le quitó la tenencia de su hija de ocho años de forma provisoria, en una resolución a la que accedió Infobae. También, pidió que la niña sea protegida por la Defensoría de Menores e Incapaces.

“La evidencia reunida permite apreciar que aquella agresión se desarrolló en un contexto previo de violencia ejercida por Verón sobre quien fuera su pareja y conviviente”, apuntó el juez, en un procesamiento atravesado por la perspectiva de género.

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Por primera vez se conocen las imágenes de la cámara de seguridad que muestran la secuencia del hecho y la agresión que sufrió Calvo. Las imágenes ilustran esta nota.

Sigue la secuencia. Verón se fuga tras el ataque. Poco después intentó quitarse la vida

Lo que sorprendió al juez, precisamente, fue la intensidad del hecho, y el breve lapso de tiempo en el que ocurrió. Bonanno mismo la marcó en su resolución. Todo ocurrió en menos de un minuto.

“La secuencia temporal del episodio adquiere, en este punto, una particular significación. Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad permiten establecer que, luego de permanecer junto a Romina María de los Ángeles Calvo, Verón ingresó con ella al dormitorio a las 06:43:27 horas y abandonó la vivienda apenas cincuenta y dos segundos después, a las 06:44:19″, afirmó el magistrado.

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El cuchillo empleado en el crimen, hallado en la vereda

“Es decir, el tramo central de la agresión se desarrolló en un lapso extraordinariamente breve y, sin embargo, durante ese reducido intervalo fueron inferidas un total de cincuenta y tres lesiones producidas por un elemento cortante, distribuidas en distintas regiones de su cuerpo, varias de ellas profundas y localizadas en zonas vitales”.

La puñalada marcada como número 36 en la lista de los forenses fue la que le quitó la vida a Romina. Allí, su asesino le perforó el ventrículo izquierdo del corazón, en medio de “una agresión sostenida y de extrema violencia”, en palabras del juez. La víctima también sufrió un corte profundo en la mano derecha, una herida defensiva.

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