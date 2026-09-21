Sociedad

Brutal choque en Misiones: un adolescente manejaba una camioneta y provocó un accidente fatal que dejó dos muertos

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, cuando una Volkswagen Amarok embistió a otra camioneta detenida en calle Democracia

Guardar

Cerca de la medianoche del domingo, sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, provincia de Misiones, una camioneta conducida por un adolescente de 14 años embistió a otra que aguardaba para incorporarse a la vía. El resultado: dos personas muertas y otras cinco con lesiones de distinta gravedad, dos de ellas en terapia intensiva.

El joven —identificado como M. R.— circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo junto a una adolescente de 16 años. Por causas que las autoridades aún investigan, perdió el control del vehículo e impactó de frente contra otra Amarok que estaba detenida sobre calle Democracia, a la espera de ingresar a la ruta.

PUBLICIDAD

En ese segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Lange no sobrevivió al impacto: murió en el lugar de las heridas que sufrió en la colisión. Además, el adolescente al volante fue derivado de urgencia a un centro médico, pero falleció horas después sin que los médicos pudieran revertir su cuadro.

La fuerza del choque no se limitó a los dos rodados. Tres peatones que se encontraban en la zona —Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22)— fueron alcanzados por el impacto. Nahuel y Nicolás son integrantes de la Gendarmería Nacional (GN) y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente; al momento del siniestro estaban de civil.

PUBLICIDAD

Del total de cinco sobrevivientes, dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva. José R. cursa un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. enfrenta un traumatismo abierto de tórax. La joven acompañante del menor sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. Por su parte, Nicolás G. presentó una fractura expuesta de tibia y peroné derecho, y Nahuel P., un traumatismo leve de cráneo.

Efectivos policiales y personal especializado realizaron las pericias en el lugar del accidente. Las actuaciones continuaban en curso para establecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, según informaron desde el medio regional Misiones Online.

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34 y el conductor de un camión dio positivo de alcoholemia

Una camioneta gris con la carrocería aplastada y un camión con caja azul inclinado sobre una barrera de hormigón en la ruta
La camioneta destruida y el camión tendido sobre un puente

Un hombre de 41 años murió este sábado tras un choque entre un camión y una camioneta en la ruta nacional 34, a la altura de Caimancito, en Jujuy. El conductor del camión dio positivo en el control de alcoholemia, mientras la Justicia busca establecer las causas y responsabilidades del siniestro.

La víctima fue identificada como Miguel Guerrero, quien conducía una Chevrolet S10. El impacto ocurrió cerca de las 6, en el puente sobre el arroyo Sauzalito, próximo al cruce de la ruta nacional 34 con la ruta provincial 1.

Según la información policial, la camioneta y un camión Mercedes-Benz circulaban en sentidos opuestos cuando, por motivos que se investigan, el vehículo de carga habría invadido el carril contrario y embistió el lateral izquierdo de la S10.

Guerrero murió en el lugar como consecuencia de la colisión. Su acompañante fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. El acompañante del camionero también fue derivado a ese centro de salud, mientras que el chofer del rodado de mayor porte sufrió heridas leves.

Tras el choque, la camioneta quedó sobre la banquina con graves daños en el sector del conductor. El camión, en tanto, terminó colgado del puente sobre el arroyo Sauzalito, lo que obligó a desplegar un operativo para retirar los vehículos y realizar las pericias.

Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión y el resultado fue positivo. De esta manera, el resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales.

En el operativo intervinieron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, además de personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística, Seguridad Vial y SAME. Durante varias horas, la circulación en el sector quedó restringida mientras continuaban los trabajos periciales.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoSan VicenteChoquesMisionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avellaneda: un policía se defendió a tiros de un intento de robo e hirió a un delincuente

El efectivo de la PFA estaba de franco y trabajaba como chofer de una aplicación cuando fue abordado por tres sospechosos. El adolescente, de 17 años, permanece internado con pronóstico reservado

Avellaneda: un policía se defendió a tiros de un intento de robo e hirió a un delincuente

“Toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino”: así operaba la masajista que extorsionaba a hombres con sus fotos íntimas

Carina Pilar Gottau fue condenada a cinco años y seis meses de prisión. Los mensajes, el relato de las víctimas y las explicaciones con las que intentó justificar los pedidos de dinero

“Toda Bahía Blanca va a saber que sos un cochino”: así operaba la masajista que extorsionaba a hombres con sus fotos íntimas

Mauro Icardi fue inhabilitado por manejar con la licencia de conducir vencida: el video de la China Suárez que lo complicó

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó al futbolista tras la difusión de las imágenes que compartió su pareja en redes sociales, donde se la ve sacando medio cuerpo afuera del auto

Mauro Icardi fue inhabilitado por manejar con la licencia de conducir vencida: el video de la China Suárez que lo complicó

La ONG que busca nuevas pruebas para revisar condenas firmes: qué casos toma y cómo los investiga

La directora ejecutiva adjunta de Innocence Project Argentina, Micaela Prandi, explicó en Infobae al Mediodía cómo seleccionan expedientes, qué consideran una prueba nueva y detalló la revisión del caso Cardozo

La ONG que busca nuevas pruebas para revisar condenas firmes: qué casos toma y cómo los investiga

Fuerte temporal en la Costa Atlántica: las imágenes de la crecida del mar que provocó destrozos en varias ciudades

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos desde Monte Hermoso hasta San Clemente del Tuyú. Advierten por la subida del agua y recomiendan no acercarse a la costanera

Fuerte temporal en la Costa Atlántica: las imágenes de la crecida del mar que provocó destrozos en varias ciudades

DEPORTES

Tiene síndrome de Down, aprendió a manejar con videojuegos y hoy compite oficialmente en karting

Tiene síndrome de Down, aprendió a manejar con videojuegos y hoy compite oficialmente en karting

El golazo en el último minuto que le dio a la selección argentina Sub 19 la clasificación a las semifinales de los Juegos Suramericanos

Aldosivi se impuso 1-0 sobre Atlético Tucumán por la fecha 10 del Torneo Clausura: la agenda completa del lunes

Qué hay detrás de los corredores de Kenia y Etiopía que dominan las grandes maratones

Confirmaron los días y horarios de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama

TELESHOW

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

Barby Franco y Fernando Burlando despidieron a su perrita de 17 años: “Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar”

El emotivo posteo de Nancy Dupláa para celebrar los 57 años de Pablo Echarri: "Te amo infinito"

Wanda Nara se reencontró con sus hijas y publicó el gesto que acompañó la jornada: “Muchas gracias”

Lali Espósito recordó el momento en que habló con sus padres siendo niña: “A veces yo ganaba más que ellos”

El tenso momento que vivió Homero Pettinato en vivo con un fan: “Voy a denunciarlo a la comisaría”

INFOBAE AMÉRICA

Ariana Harwicz: la embajada argentina le exige a la Universidad de Granada que la desagravie por su exclusión de un festival literario

Ariana Harwicz: la embajada argentina le exige a la Universidad de Granada que la desagravie por su exclusión de un festival literario

María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

Gobierno de El Salvador activa protocolos de emergencia ante las lluvias acumuladas en septiembre

Dos personas murieron en Honduras después de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente de un río en Comayagua

Un hombre mata a su pareja a machetazos en la provincia de Bocas del Toro, Panamá