Brutal choque en Misiones: un adolescente manejaba una camioneta y provocó un accidente fatal que dejó dos muertos

El siniestro ocurrió cerca de la medianoche del domingo sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, cuando una Volkswagen Amarok embistió a otra camioneta detenida en calle Democracia

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Cerca de la medianoche del domingo, sobre el kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en San Vicente, provincia de Misiones, una camioneta conducida por un adolescente de 14 años embistió a otra que aguardaba para incorporarse a la vía. El resultado: dos personas muertas y otras cinco con lesiones de distinta gravedad, dos de ellas en terapia intensiva.

El joven —identificado como M. R.— circulaba al mando de una Volkswagen Amarok en sentido Fracrán–Dos de Mayo junto a una adolescente de 16 años. Por causas que las autoridades aún investigan, perdió el control del vehículo e impactó de frente contra otra Amarok que estaba detenida sobre calle Democracia, a la espera de ingresar a la ruta.

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En ese segundo vehículo viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Lange no sobrevivió al impacto: murió en el lugar de las heridas que sufrió en la colisión. Además, el adolescente al volante fue derivado de urgencia a un centro médico, pero falleció horas después sin que los médicos pudieran revertir su cuadro.

La fuerza del choque no se limitó a los dos rodados. Tres peatones que se encontraban en la zona —Nahuel P. (23), Nicolás G. (23) y Kevin A. F. (22)— fueron alcanzados por el impacto. Nahuel y Nicolás son integrantes de la Gendarmería Nacional (GN) y prestan servicio en el Escuadrón 49 de San Vicente; al momento del siniestro estaban de civil.

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Del total de cinco sobrevivientes, dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva. José R. cursa un traumatismo grave de cráneo, mientras que Kevin A. F. enfrenta un traumatismo abierto de tórax. La joven acompañante del menor sufrió un traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales. Por su parte, Nicolás G. presentó una fractura expuesta de tibia y peroné derecho, y Nahuel P., un traumatismo leve de cráneo.

Efectivos policiales y personal especializado realizaron las pericias en el lugar del accidente. Las actuaciones continuaban en curso para establecer las circunstancias exactas de la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, según informaron desde el medio regional Misiones Online.

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Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34 y el conductor de un camión dio positivo de alcoholemia

La camioneta destruida y el camión tendido sobre un puente

Un hombre de 41 años murió este sábado tras un choque entre un camión y una camioneta en la ruta nacional 34, a la altura de Caimancito, en Jujuy. El conductor del camión dio positivo en el control de alcoholemia, mientras la Justicia busca establecer las causas y responsabilidades del siniestro.

La víctima fue identificada como Miguel Guerrero, quien conducía una Chevrolet S10. El impacto ocurrió cerca de las 6, en el puente sobre el arroyo Sauzalito, próximo al cruce de la ruta nacional 34 con la ruta provincial 1.

Según la información policial, la camioneta y un camión Mercedes-Benz circulaban en sentidos opuestos cuando, por motivos que se investigan, el vehículo de carga habría invadido el carril contrario y embistió el lateral izquierdo de la S10.

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Guerrero murió en el lugar como consecuencia de la colisión. Su acompañante fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. El acompañante del camionero también fue derivado a ese centro de salud, mientras que el chofer del rodado de mayor porte sufrió heridas leves.

Tras el choque, la camioneta quedó sobre la banquina con graves daños en el sector del conductor. El camión, en tanto, terminó colgado del puente sobre el arroyo Sauzalito, lo que obligó a desplegar un operativo para retirar los vehículos y realizar las pericias.

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Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión y el resultado fue positivo. De esta manera, el resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales.

En el operativo intervinieron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, además de personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística, Seguridad Vial y SAME. Durante varias horas, la circulación en el sector quedó restringida mientras continuaban los trabajos periciales.