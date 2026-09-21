Crimen y Justicia

Detuvieron al presunto tirador de Colegiales acusado de balear y matar a un profesor de boxeo

Se trata de un joven de 25 años. Fue capturado cuando salía de un domicilio ubicado a 15 cuadras del lugar del hecho: estaba a punto de subirse a un auto de una aplicación de viajes

Imagen dividida con un hombre con anteojos de sol a la izquierda y un hombre con capucha y rostro pixelado a la derecha
Gonzalo Andueza, la víctima, y el sospechoso acusado de asesinarlo de un balazo.
Guardar

Tras una intensa investigación que se extendió por casi 15 horas, personal de la Policía de la Ciudad detuvo este domingo al sospechoso de asesinar a Gonzalo Iñaki Andueza, el hombre de 40 años que fue baleado en el abdomen durante un confuso episodio que se desató en horas de la madrugada en una plaza de Colegiales.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso, de 25 años, fue arrestado poco después de las 19, cuando salía de un domicilio ubicado en avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

PUBLICIDAD

Tras el relevamiento de las cámaras y de otras tareas investigativas, personal de la División Homicidios logró establecer la casa donde se encontraba escondido el presunto tirador.

Un oficial de seguridad permanece junto a una persona sentada en la vereda y una motocicleta estacionada frente a un comercio de noche
El presunto tirador fue detenido cuando estaba por subirse a un auto de aplicación.

Apostados frente a la vivienda, los efectivos de la Policía porteña interceptaron al joven cuando salía de la propiedad y estaba a punto de subirse en un vehículo de una aplicación de viajes, se especula que para fugarse.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una mochila de color negro, en cuyo interior llevaba un teléfono celular y una pistola Taurus Milenium 9 milímetros, con tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

PUBLICIDAD

Una pistola negra, tres cargadores y decenas de balas alineadas sobre un piso de baldosas mojadas con hojas secas
Peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde a las que los agentes le hallaron al sospechoso.

Ahora los peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde con las que se le encontraron al detenido.

La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.

El hecho

El altercado que derivó en la trágica muerte de Gonzalo Andueza ocurrió alrededor de las 4:14 de la madrugada de este domingo, en la plaza ubicada en las calles Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales.

Fuentes policiales indicaron a este medio que el personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen.

BALEADO EN COLEGIALES
El lugar del hecho.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, se encontraban circulando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido.

Ante ese escenario, los agentes solicitaron la presencia prioritaria de una ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al hospital Pirovano. Allí, Andueza finalmente falleció en horas del mediodía a causa de la grave herida de arma de fuego que sufrió a la altura del estómago.

Con el principal sospechoso detenido, ahora los investigadores trabajan para determinar las circunstancias y las posibles causas del hecho.

Temas Relacionados

ColegialesHomicidiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brutal asesinato en Salta: atacaron a golpes a su padrastro hasta matarlo durante una celebración religiosa

La víctima también fue apuñalada y la Justicia espera la autopsia para poder avanzar con la causa. Además, buscan a los sospechosos

Brutal asesinato en Salta: atacaron a golpes a su padrastro hasta matarlo durante una celebración religiosa

Mató a su primo de una puñalada en el pecho en medio de una pelea familiar y quedó detenida

Kevin Isaías Bustos, de 21 años, falleció tras ingresar con una lesión torácica al Hospital Roque Sáenz Peña. Una mujer de 40 años fue demorada por intentar entorpecer la investigación

Mató a su primo de una puñalada en el pecho en medio de una pelea familiar y quedó detenida

Corrientes: era buscado por Interpol, dio un nombre falso para evitar ser reconocido y terminó detenido

Se trata de un hombre de nacionalidad brasileña sobre quien pesaba una orden de captura internacional. Durante el operativo, la pareja del sospechoso también fue demorada. Ahora, está a la espera de que se resuelva su eventual extradición

Corrientes: era buscado por Interpol, dio un nombre falso para evitar ser reconocido y terminó detenido

Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de una ex Leona cuando era menor de edad

La víctima denunció que Horacio Norberto Asencio abusó sexualmente de ella en reiteradas ocasiones cuando tenía 15 años. Por entonces, el acusado también era subsecretario de Deportes del municipio de Monte Hermoso. Otras dos mujeres realizaron presentaciones en su contra, pero no prosperaron

Detuvieron a un entrenador de hockey acusado de abusar de una ex Leona cuando era menor de edad

La Matanza: dos delincuentes escapaban en una moto robada, chocaron contra un patrullero y uno murió atropellado por otro móvil

El sobreviviente tiene 20 años y permanecía internado con politraumatismos. Tenía un pedido de captura por extorsión y asociación ilícita. Al fallecido le encontraron una pistola con la numeración suprimida

La Matanza: dos delincuentes escapaban en una moto robada, chocaron contra un patrullero y uno murió atropellado por otro móvil

DEPORTES

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

De “niño prodigio” de la Bundesliga al escándalo por su edad real: la caída de Youssoufa Moukoko

Copa Davis: lo que dejó Turquía y los posibles caminos que se le abren a la Argentina

El innovador plan para transformar el deporte en la Argentina: federalización para el crecimiento del alto rendimiento

Hizo historia en el boxeo argentino y murió en un trágico incendio, olvidada en la pobreza: “Estaba sola en el mundo”

TELESHOW

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

Popstars lanzó su tema debut y el baile cambió el destino de tres concursantes: quiénes quedaron eliminadas

Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”

Corset, encaje y portaligas: el sensual look de Evangelina Anderson en Miami

El dramático testimonio de Costa sobre su internación: “Pensé que era el fin porque mi cuerpo no aguantaba más”

La miniserie argentina que Stephen King elogió y recomendó en sus redes: “¡Qué idea tan genial!"

INFOBAE AMÉRICA

Del terrorismo de Estado al Estado de Derecho en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia

Del terrorismo de Estado al Estado de Derecho en Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia

Sin oposición, Putin consumó una nueva maniobra electoral para lograr un récord de bancas en la Duma

América Latina después de USAID: una nueva batalla de ideas

El gobierno que viene detrás

Los líderes mundiales se reúnen en la ONU con las guerras, el avance de la IA y la crisis climática como temas centrales