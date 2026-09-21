Detuvieron al presunto tirador de Colegiales acusado de balear y matar a un profesor de boxeo

Gonzalo Andueza, la víctima, y el sospechoso acusado de asesinarlo de un balazo.

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Tras una intensa investigación que se extendió por casi 15 horas, personal de la Policía de la Ciudad detuvo este domingo al sospechoso de asesinar a Gonzalo Iñaki Andueza, el hombre de 40 años que fue baleado en el abdomen durante un confuso episodio que se desató en horas de la madrugada en una plaza de Colegiales.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso, de 25 años, fue arrestado poco después de las 19, cuando salía de un domicilio ubicado en avenida Cabildo al 100, a unas 15 cuadras del lugar del hecho.

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Tras el relevamiento de las cámaras y de otras tareas investigativas, personal de la División Homicidios logró establecer la casa donde se encontraba escondido el presunto tirador.

El presunto tirador fue detenido cuando estaba por subirse a un auto de aplicación.

Apostados frente a la vivienda, los efectivos de la Policía porteña interceptaron al joven cuando salía de la propiedad y estaba a punto de subirse en un vehículo de una aplicación de viajes, se especula que para fugarse.

Entre sus pertenencias, los agentes hallaron una mochila de color negro, en cuyo interior llevaba un teléfono celular y una pistola Taurus Milenium 9 milímetros, con tres cargadores y 34 municiones del mismo calibre.

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Peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde a las que los agentes le hallaron al sospechoso.

Ahora los peritos de la Policía Científica trabajan para determinar si la bala que mató a Andueza corresponde con las que se le encontraron al detenido.

La investigación quedó en manos del fiscal Andrés Esteban Madrea, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, y de la jueza Paula Petazzi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32.

El hecho

El altercado que derivó en la trágica muerte de Gonzalo Andueza ocurrió alrededor de las 4:14 de la madrugada de este domingo, en la plaza ubicada en las calles Moldes y Aguilar, lindera al Parque Ferroviario Colegiales.

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Fuentes policiales indicaron a este medio que el personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen.

El lugar del hecho.

De acuerdo con el relato de sus acompañantes, se encontraban circulando por el centro de la plaza cuando escucharon un estruendo y el hombre cayó al suelo herido.

Ante ese escenario, los agentes solicitaron la presencia prioritaria de una ambulancia del SAME, que trasladó al hombre al hospital Pirovano. Allí, Andueza finalmente falleció en horas del mediodía a causa de la grave herida de arma de fuego que sufrió a la altura del estómago.

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Con el principal sospechoso detenido, ahora los investigadores trabajan para determinar las circunstancias y las posibles causas del hecho.