María Luz Insua, la cubana que hace de mariachi en agradecimiento a México

María Luz Insua prepara su traje de mariachi antes de participar en un concurso celebrado como parte de un evento conmemorativo del Día de la Independencia de México en La Habana, el martes 15 de septiembre de 2026. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

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“No hay quien quiera más a México que los cubanos”, son las primeras palabras de María Luz Insua, emocionada a The Associated Press, conocida en el ambiente como Mari “la mexicana”, una de las participantes de mayor edad en la competencia realizada por la Embajada de México en Cuba.

Unos 80 intérpretes cubanos, incluyendo a Insua, se presentaron al concurso convocado por la embajada de México en La Habana para conmemorar el Día de la Independencia mexicana, conocido como el Grito de Dolores.

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María Luz Insua se pone la chaqueta confeccionada por ella misma. Externa sostener un profundo agradecimiento por la nación mexicana por el apoyo ante si crisis social. (Infobae Cuba/Foto AP/Ramón Espinosa)

“México con Cuba tiene un compromiso histórico” asegura con emoción, mientras se prepara para dirigirse al concurso. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

A lo largo de sus 77 años de vida considera a ambas sus patrias: Cuba y México. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

México envió miles de toneladas de alimentos, medicinas, insumos de aseo y paneles solares en una media docena de barcos desde febrero como ayuda humanitaria. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

Insua, como la mayoría de cubanos, ha readaptado muchas espacios de su vida debido a la crisis. En la foto, espera a bordo de un triciclo eléctrico mientras se dirige al evento.(Infobae Cuba/Foto AP/Ramón Espinosa)

Con una gran conmoción, Insua canta durante el evento en conmemoración a la independencia de México, destacando con su traje de mariachi de color sobre el resto. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

Mari es una de las personas de mayor edad que participa en el evento, lo que refleja su pasión por la cultura mexicana. (Infobae Cuba/AP Photo/Ramon Espinosa)

Con su sombrero en mesa, Insua pretende continuar participando en actividades o eventos relacionados a la cultura mexicana como una forma de atravesar la difícil situación de su natal país, Cuba. (Infobae Cuba/Foto AP/Ramón Espinosa)