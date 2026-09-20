Cayó una banda de arrebatadores que robaba durante una protesta en Plaza de Mayo: uno estaba prófugo por un asalto a mano armada

Detuvieron a siete “arrebatadores” que robaban durante una protesta en Plaza de Mayo: uno estaba prófugo por un asalto a mano armada

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Siete hombres fueron detenidos este sábado acusados de integrar una banda que cometía arrebatos durante una protesta en la zona de Plaza de Mayo, en el centro porteño. Uno de los sospechosos tenía un pedido de captura vigente por robo agravado por el uso de arma de fuego.

El operativo comenzó mientras se desarrollaba una movilización en el sector comprendido entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo.

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Según informaron fuentes policiales, operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron a través de las cámaras de seguridad a un grupo de hombres que robaba pertenencias a los asistentes aprovechando la concentración de personas.

A partir de ese momento comenzó un seguimiento en tiempo real. Los operadores advirtieron que el grupo se había dividido: dos de los sospechosos se encontraban cerca de la dársena del Metrobus 9 de Julio, a la altura de Alsina, mientras que los otros cinco intentaban escapar a bordo de un Peugeot por la calle Lima, a la altura de la avenida Rivadavia.

Los siete detenidos tienen entre 20 y 26 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires

Con las descripciones y la ubicación aportadas desde el centro de monitoreo, efectivos de la Policía de la Ciudad desplegaron un operativo cerrojo.

Cinco de los acusados fueron interceptados cuando se encontraban dentro del vehículo, en Lima al 80. Los otros dos fueron detenidos poco después en Bernardo de Irigoyen al 80.

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Durante las requisas, los policías secuestraron seis teléfonos celulares, una cadena de oro, una llave de vehículo y el Peugeot en el que se movilizaba parte del grupo.

El Peugeot en el que se movilizaba parte del grupo

Los siete detenidos tienen entre 20 y 26 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus identidades, los investigadores determinaron además que dos de ellos tenían antecedentes judiciales. Uno, de 23 años, registraba causas por encubrimiento y robo por dos hechos ocurridos en noviembre de 2023.

En tanto, sobre otro de los sospechosos, de 20 años, pesaba un pedido de captura y detención vigente por robo agravado por el uso de arma de fuego.

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En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, a cargo de Mariano Amaduri, que dispuso que los siete acusados permanezcan detenidos.

El operativo comenzó mientras se desarrollaba una movilización en el sector comprendido entre el Congreso Nacional y Plaza de Mayo

La detención de la banda se produjo el mismo día en que otro procedimiento de la Policía de la Ciudad permitió localizar en Villa Lugano a un hombre de 36 años que tenía un pedido de captura internacional por una causa de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y corrupción de menores agravada.

En ese caso, el operativo se inició cerca de las 8.20, luego de un llamado que alertó sobre varias personas que intentaban abrir un Chevrolet Aveo estacionado en la vía pública. Cuando los policías llegaron al lugar comprobaron que no se trataba de un robo: el dueño había dejado accidentalmente las llaves dentro del auto y, junto a otras personas, intentaba abrirlo con un alambre.

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Sin embargo, los efectivos identificaron a todos los presentes y descubrieron que uno de ellos tenía una orden de captura y detención activa desde el 11 de septiembre. Era buscado por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza por abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en concurso real con corrupción de menores agravada.

El hombre quedó detenido a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de La Matanza, a cargo de la jueza Carina Andrijasevich.