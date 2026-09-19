Paso Cristo Redentor: suspendieron la circulación tras activarse una alerta por nevadas y vientos

La reapertura se evaluará a partir del lunes 21 de septiembre, si mejoran las condiciones climáticas

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El Sistema Integrado Cristo Redentor dispuso el cierre preventivo del corredor internacional ante la inestabilidad prevista en la alta montaña de Mendoza. La medida contempla la interrupción del tránsito por el Túnel Internacional desde las 14:00 horas del sábado 19 de septiembre y el cierre de la barrera de Uspallata dos horas antes.

La decisión fue acordada por las coordinaciones de Argentina y Chile, que evaluaron los pronósticos meteorológicos para la cordillera. Así, informaron que la circulación quedará restringida como medida de seguridad frente a las precipitaciones y al deterioro esperado de las condiciones en la zona.

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Por medio de un comunicado oficial, las autoridades anticiparon que “el lunes 21 se comunicará por este medio oficial el estado actualizado del Sistema Cristo Redentor de acuerdo a los pronósticos climáticos que garanticen la transitabilidad y apertura segura del corredor internacional”.

Cabe recordar que el paso es uno de los principales vínculos terrestres entre ambos países y concentra el tránsito de particulares, transporte de cargas y turistas. Por eso, las autoridades solicitaron a quienes tenían previsto viajar que consulten los canales oficiales antes de iniciar el recorrido hacia la frontera.

El cierre está previsto para el sábado a las 14:00 horas (NA)

No obstante, la eventual reapertura dependerá de que los pronósticos climáticos y las condiciones de transitabilidad permitan una circulación segura. La evaluación incluirá el comportamiento de las nevadas, la intensidad del viento, la visibilidad y el estado de los caminos en los sectores de mayor altitud.

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El anuncio se produce en un contexto de precipitaciones que comenzaron durante el viernes y que, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se extenderán durante el fin de semana. Los primeros registros se concentraron en toda la cordillera, con fenómenos débiles previstos hasta cerca de las 23.

Para el sábado, el organismo anticipó cielo mayormente nublado en el sector sur y precipitaciones débiles desde las 11 o 12. A partir de las 15, las precipitaciones alcanzarán prácticamente toda la alta montaña y ganarán intensidad en el sur, una situación que podría prolongarse durante la noche y hacia el domingo, según Los Andes.

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Las bajas temperaturas previstas en los principales puntos del recorrido refuerzan el riesgo de formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. En Uspallata, la temperatura estimada era de 6 grados, mientras que en Punta de Vaca se ubicaba en -3 grados.

Las autoridades indicaron que ningún tipo de vehículo podrá circular

En los tramos más altos, los valores descendían aún más: Puente del Inca registraba -6 grados y Las Cuevas, -7 grados. Estas condiciones pueden afectar la adherencia de los vehículos, reducir la visibilidad y demorar las tareas de despeje de las rutas.

El paso Pehuenche también continuaba cerrado, por lo que los cruces fronterizos de la provincia permanecían condicionados por el escenario meteorológico. Las autoridades insistieron en que los conductores no deben tomar rutas de montaña si no cuentan con información actualizada, equipamiento adecuado y las condiciones mínimas de seguridad.

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La alerta pasará de amarilla a naranja durante el domingo

Por su parte, el SMN emitió una alerta amarilla por nevadas y vientos para la cordillera de Mendoza durante el sábado. Para el domingo, el aviso escalará a nivel naranja por ambos fenómenos, ante un empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas.

Una alerta naranja implica la posibilidad de fenómenos que puedan generar interrupciones en las actividades cotidianas y afectar la seguridad de las personas. Frente a esa situación, el organismo recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales y limitar las salidas a los casos indispensables.

El domingo gran parte del país se verá afectado por múltiples fenómenos climáticos

Ante vientos intensos, se aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como macetas, sillas y toldos. También se recomienda cerrar puertas y ventanas, alejarse de carteles, postes, árboles y marquesinas, y detener la marcha en un sitio seguro si la visibilidad disminuye por tierra levantada o nieve.

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Para las nevadas, el SMN pidió circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, con pala y elementos de seguridad. Además, recomendó revisar techos, canaletas y desagües para prevenir problemas por acumulación de nieve.

Entre las medidas preventivas figuran mantener ventilados los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono, contar con agua potable y alimentos no perecederos para al menos tres días y preparar un kit de emergencia con botiquín, linternas, pilas, mantas térmicas y medicamentos necesarios. También aconsejó cargar los teléfonos con anticipación y tener a mano los contactos de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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