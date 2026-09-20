Crimen y Justicia

Su pareja le quemó el 80% del cuerpo: tras semanas internado en Chaco recibió el alta y esperan su declaración

El hombre permaneció internado desde el 24 de agosto por quemaduras de extrema gravedad y ahora se prevé que aporte su versión ante la Fiscalía

Juan Cruz Silvero permaneció internado en el Hospital Julio C. Perrando desde el ataque ocurrido el 24 de agosto
Juan Cruz Silvero permaneció internado en el Hospital Julio C. Perrando desde el ataque ocurrido el 24 de agosto
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Juan Cruz Silvero sufrió quemaduras de extrema gravedad el 24 de agosto en Resistencia, en un hecho por el que su pareja, Claudia Romero, quedó detenida e imputada por tentativa de homicidio agravado por el vínculo. Según la investigación, la mujer habría arrojado alcohol sobre el fuego que el hombre utilizaba mientras cocinaba, lo que provocó las lesiones que motivaron su internación en el Hospital Julio C. Perrando.

Tras varias semanas de atención médica, Silvero recibió el alta este sábado y ahora permanece en la casa de su madre. Su abogado, Alberto Guzmán, confirmó la novedad a Diario Chaco. Se prevé que durante los próximos días pueda prestar declaración ante la Fiscalía, una instancia considerada relevante para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Silvero deberá continuar con su recuperación fuera del hospital, mientras la Fiscalía evalúa cuándo estará en condiciones de prestar declaración. Hasta ahora, su estado de salud había impedido que pudiera dar su versión ante la Justicia.

Tras lo sucedido, Claudia Romero, quedó detenida y fue imputada. La Justicia le dictó prisión preventiva hace algunos días y continúa alojada en la Comisaría Decimocuarta de la capital chaqueña. La Fiscalía rechazó el pedido para que fuera trasladada a una dependencia destinada exclusivamente a mujeres, por lo que seguirá detenida en esa unidad policial mientras avanza el expediente.

Según la investigación, el episodio ocurrió el 24 de agosto, mientras la víctima cocinaba. La acusación sostiene que Romero habría arrojado alcohol sobre el fuego, una situación que provocó que el hombre sufriera lesiones de extrema gravedad.

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Días atrás, un testigo aportó información que podría ser incorporada a la causa. Esa declaración incluyó datos sobre los elementos que habrían sido utilizados antes de que se iniciara el fuego y fue valorada por los investigadores.

En paralelo, el Ministerio Público continúa con la toma de testimonios. El lunes 21 de septiembre está previsto que declare el hermano de Silvero, mientras que el martes 22 fue convocada la hermana de Romero.

Ambos familiares ya habían sido citados con anterioridad, pero no comparecieron ante la Justicia. Sus declaraciones quedaron pendientes y ahora serán incorporadas a la investigación, que busca establecer cómo se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Un hombre le arrojó agua caliente a su pareja en Chaco

En La Leonesa, Chaco, las autoridades arrestaron a un joven de 23 años bajo tras haberle arrojado agua caliente a su pareja de 25 años. La investigación judicial se inició después de que la víctima recibiera atención en el Hospital Fleming del lugar.

La víctima, de 25 años, recibió asistencia médica luego del presunto ataque (Fuente: Diario Chaco)
La víctima, de 25 años, recibió asistencia médica luego del presunto ataque (Fuente: Diario Chaco)

La Policía fue convocada al centro de salud por el equipo que atendió a la joven, momento en que la noticia del caso se difundió. Al presentarse en el hospital, los agentes dialogaron con la víctima, quien declaró que el individuo en cuestión le habría arrojado agua caliente durante un incidente en el domicilio compartido en el barrio Belgrano.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo ni la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima al ser examinada por el personal médico. Sin embargo, las primeras actuaciones permitieron que el hecho quedara bajo investigación de la Fiscalía de Género N° 9.

La fiscal Fernanda Abraham ordenó la aprehensión del sospechoso, identificado con las iniciales H.D.F., pese a que la joven había manifestado que no deseaba presentar una denuncia formal. La causa fue caratulada como lesiones leves en contexto de violencia de género.

A partir de esa disposición, la Policía inició tareas para localizar al acusado, quien también tiene domicilio en el barrio Belgrano de La Leonesa. Después de que lo encontraron, fue trasladado para un examen médico y fue notificado de su situación legal. Desde entonces, permanece detenido a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación reunirá el informe médico de la mujer, las actuaciones policiales y otros elementos que puedan incorporarse al expediente. Con esas pruebas, la Justicia deberá establecer cómo se produjo el episodio y resolver la situación procesal del detenido.

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